【文／方亞申】

三月營收公布，AI伺服器供應鏈業績大多不錯；重電、汽車零組件、台積電大聯盟以及金融股成績也很優，加上首季台幣貶值近4％，上述產業獲利看好，可趁股價拉回時逢低買進。

上市櫃指數去年各上漲二六．八三％及二九．七六％，名列全球股市前茅；今年首季持續上漲十二．九％及七．七％，依舊屬於全球強勢股市。當然最重要是有不錯的獲利展望支撐，尤其第一季營收隨著三月營收公布，且又有台幣貶值三．九五％加持，獲利上看九千億元，較去年第四季獲利六五○九億元，成長幅度逼近四成。由財政部每個月公布的出口產業成長率數字，資訊特別是ＡＩ相關產業出口金額持續成長，也呼應ＡＩ供應鏈上漲有理。內外資平均預估今年上市櫃企業獲利將成長十五至二○％，並上修獲利，從三．六兆元至三．八兆元。

台股不再只是「拉積盤」

台灣企業這次幾乎在ＡＩ掀起的半導體景氣成長，占據最重要地位，就像輝達黃仁勳所言，感謝有台灣企業幫忙才有今天總市值超過二．二兆美元的輝達，而台積電又具有重要地位，擁有龐大的三至七奈米先進製程，配合幾乎全球七成以上的先進封裝技術，可以說要ＡＩ晶片只有台積電可供給。且日本熊本一廠完工、年底將投產，馬上宣布興建二廠計畫；延宕許久的美國晶片計畫，也將提供台積電六六億美元，並且台積電也宣布將在美國興建二、三廠，加上德國廠，未來台積電約將有二成產能來自國外。當然最先進製程還是留在台灣，台積電國際化對公司形象應屬正面！

去年推動台股上漲的族群，首推矽智財及下游伺服器代工大哥們，今年則由鴻海帶頭，累計最高上漲五四．五五％，總市值再度超過聯發科，供應鏈則以散熱的雙鴻大漲一四七％最多、奇鋐也超過一倍。

技嘉營收創高、聯發科蓄勢待發

而廣達、緯創、緯穎、技嘉、英業達、和碩等大廠，去年股價上漲在前，最遲今年三月以後業績應該要顯現，才能呼應已大漲的股價。又因為年初上游ＧＰＵ供應逐步邁向順暢（雖然還是很緊），第二季預期將展現營收成長力道，配合首季獲利公布，約在五月上旬以後，加上輝達今年一度大漲超過八五％，短線進入整理，市場也須等待季報，時間在五月下旬；重要是屆時有台灣電腦展，包括輝達、超微、英特爾等高層都將出席發表看法，皆有助再做一波攻擊。短線上，技嘉營收創歷史新高、廣達重返千億元以上，都是好現象。

當然業績好的上游零組件有機會提前震盪推升，從散熱族群，到滑軌及ＣＣＬ的台光電及川湖三月營收創歷史新高，也是支撐股價所在。而之前台積電積極擴廠的先進封裝受惠股，包括弘塑、辛耘、萬潤、家登、穎崴、閎康、中砂、旺矽、均華、均豪、志聖等，漲幅都不小，但只要業績出得來、ＰＥ不高，拉回還是可注意，畢竟先進封裝產能至二六年幾乎是以每年以五成左右速度成長，對於機器設備商是中長線利多。

其中辛耘、萬潤三月營收創歷史新高，其中辛耘二月ＥＰＳ一．五一元，營收若能持續創新高，預估全年ＥＰＳ有機會從去年的八．一元，向十六元以上挑戰，若以ＰＥ二○倍來看，三二○元以下就可注意。檢測的閎康去年ＥＰＳ十．八一元，三月營收四．三一億元，是今年以來最高，預估今年ＥＰＳ約有向十三元推升機會，二六○元以下也是可注意。

總市值第三名的聯發科(2454)在中國手機頻推出新種下，配合該公司推出AI晶片處理器，業績可望再上層樓。此外，該公司正式推出生成式AI服務平台「MediaTek DaVinci」，亦稱「聯發科技達哥」，由聯發創新基地發表平台上最新的強大繁體中文大型語言模型，簡稱MR BreeXe，其在繁體中文測試項目超越GPT-3.5，並對台灣常見的終端應用，特別進行優化，提升產業界使用生成式AI 與檢索增強生成（RAG）的體驗，讓該公司再度展現台灣電子應用先行者姿態，獲得法人認同，今年業績看漲。

另外優質的瑞昱三月營收創近十八月新高；有殖利率保護的致新營收重返七億元以上，開始恢復成長態勢，預估今年ＥＰＳ有機會向二十元推升，又含息十四元，拉回二七五元以下可注意。

至於總市值較大的被動元件龍頭國巨，三月營收一○○．二三億元，年增十一．三％，首季則成長九．二％，去年國巨ＥＰＳ四一．八元，今年持續成長，ＰＥ低於十五倍都不算貴，隨時有補漲或被ＥＴＦ選中機會。

工業電腦是ＡＩ邊緣運算最先受惠者，加上台幣貶值，較有利業績獲利上升；飛捷三月營收創近半年新高達三．八五億元，年增四九．三％，首季季增三一．六％；加上今年配息四元，是不錯標的。另一家樺漢三月營收一二一．八三億元，是近半年次高，首季營收年增十三．九％。展望今年第二季，樺漢接單／出貨比值保持在一．一至一．二左右水準，良好的訂單能見度，第二季整體營運有望繳出優於第一季的成績單也可留意。