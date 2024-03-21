【文／林麗雪】

台股迎來史上最大的ETF建倉資金潮，行情欲小不易，惟後續仍要留意投資人的追價動能及第二季權重調整的共振效應。

元大台灣價值高息ＥＴＦ短短五天募集一七五○億元，加計統一台灣高息動能ＥＴＦ先前募集的五三一億元，台股瞬間迎來二二八一億元的資金活水，00939成分股甫建倉完畢，於三月二十日掛牌上市，緊接著00940進入成分股建倉作業，對台股市場有一定程度的動能支撐，00940掛牌前，台股行情愈小不易，但投信高層主管提醒，台股高股息ＥＴＦ的規模突破兆元，進入五月後應留意成分股調整的共振效應，ＥＴＦ對台股帶來的籌碼面狂歡派對過後，仍要留意ＥＴＦ掛牌後的次級市場是否持續有追價動能。

次級市場追價延續動能

台股高息ＥＴＦ募集熱翻天，甚至出現對已發行的ＥＴＦ出現抬轎現象，尤其00940成分股與群益台灣精選高息ＥＴＦ成分股的重疊性最高，有一定程度的勝率，一度造成00919大漲，但投信高階主管分析，高達一七五○億元的資金要在四月一日掛牌前建倉，雖是千載難逢，但預期抬轎現象應該是很短期的現象，沒有甚麼好興奮的，畢竟指數化投資，最關鍵還是要精準追蹤指數，指數化管理偏離太多，一定會增加追蹤誤差，主管機關會有一定的查核動作。

一般而言，ＥＴＦ募集完成後，愈接近掛牌日建倉，愈能接近股價表現，然由於00940募集的規模龐大，從募集結束到掛牌上市，僅僅只剩下九個交易日的建倉時間，為避免成分股因建倉而出現股價過度波動，投信主管分析，00940進場建倉可能會將盤中建立持股的時間做更細膩的切分，如以前ＥＴＦ建倉時，可能半小時下一次單，會改成五分鐘或二分鐘下一次單，以時間細切，從而下降對個股的波動影響。

不過，因為規模太過龐大，加上市場搭轎氣氛濃厚，對市場的擾動已在增加，只要愈接近00940掛牌日，價格擾動的情況就會持續上升，台股現階段已是籌碼面因素遠遠凌駕於基本面，而00940在四月一日掛牌之後，資金的流向發展更是牽一髮動全身，掛牌後的挑戰恐怕才剛開始。

投信主管指出，現在沒辦法分析的是這麼龐大的申購投資人是長期投資人或是短線投資人居多，如果是短線投資人占多數，想賺了價差就退場，那麼後續的賣壓恐怕就會很沉重，甚至出現多殺多的情形，如果掛牌後次級市場的追價動能仍強勁，那麼資金行情就能再延續一陣子，這可以透過追蹤ＥＴＦ的折溢價狀況持續關注。

留意權重調整的共振效應

ＥＴＦ對股市往往有助漲助跌的功用，尤其在台股股票型ＥＴＦ規模破二兆，高股息ＥＴＦ規模更已高達一．二八兆元的情況下，助漲助跌的狀況就會更為顯著，00940掛牌上市後，若持續追買的動能出現，台股多殺多的風險就會比較低，而若多數只是想賺價差的投資人參與，當單檔ＥＴＦ被賣到折價時，投信公司為因應贖回，就會賣出成分股，並造成相關成分股的賣壓，00940掛牌後，對台股另一層面的影響恐怕才剛開始。

這波台股高股息ＥＴＦ募爆，追本溯源還是和去年ＡＩ股大漲，讓息利高的電子五哥及權值股全面大漲，高息利公司不僅擺脫過往股價表現往往落後市值股的刻板印象，更讓投資人對高股息的投資邏輯出現改變。

據統計，去年高股息ＥＴＦ的平均報酬率達四到五成，而市值型的ＥＴＦ如台灣五○，投資報酬率只有二成，這某種程度造成投資人認為高股息就是神功護體、刀槍不入的投資法寶，這個錯覺也間接導致高股息ＥＴＦ瘋狂吸金，不過，投信高階主管認為，這不能被視為是一個常態，最終要回歸正常調整。