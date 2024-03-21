00940狂熱的背後 謝金河：息的誘惑

【文／謝金河】

經過有關單位及發行金融機構踩煞車，這檔元大台灣價值高息最後募集一七五○億元，還沒有達到二○○○億元目標，但比早一些募集的統一00939的五三一億元更強大，元大的高息基金還沒有募集就轟動，最主要的因素是元大打前鋒的台灣五○及元大高股息兩檔基金發行以來亮眼的表現。0050在二十年前從十元面額開始，在台灣的投資人還沒有對被動型基金注意之前，元大0050抓住台灣前五○大市值企業加碼投資，經過二十年，證明了台灣最有競爭力的前五○大企業創造的報酬卓著，0050的股價也從面額一路漲到一五六．四五元，另一檔元大高股息也從○九年的十一．七三元推升到三九．七五元，這個時候的00940，很多市場上的新手這拿這檔ＥＴＦ跟0050及0056來比，以為買了，股價就可以一飛沖天，這是這次募集00940背後最大的驅動力來源。

新手排長龍申購ＥＴＦ

而元大台灣價值高息會造成排隊申購景象，最主要原因是新手大量湧入，一般申購ＥＴＦ的投資人，只要是已開戶的證券戶、集保戶，只要直接認購交錢，就可完成手續，但不是股市投資人，就必須開證券戶、集保戶，加上對保程序，這是造成排隊最主要的原因，大家排隊申購ＥＴＦ，也成了媒體報導焦點，尤其是和尚僧侶也進場，更成為頭條新聞。

00940造成狂潮，也引來各方注意，大家很快都用了一個名言：「人多的地方不要去！」警告投資大眾不要跟著起哄，也有投資人買了00940，問我該怎麼辦？其實ＥＴＦ投資是長線、不是短線，很多人以為0050可以從十元漲到一五○元以上，那是經過二十年的長期投資旅程，今天台積電（2330）最高漲到七九六元，也不是一步登天，台股是一步一腳印、價值逐步提升的，如果以為認購ＥＴＦ就可以很快速發大財，那是絕對錯誤的觀念，但是以台股的資金能量，台灣的ＥＴＦ規模還會繼續再擴大。

二十年前，台灣發行的基金只有海外基金，很少國內基金，最早大家有印象的是四檔封閉型基金飆漲，0050是台灣第一檔被動型基金，到今天為止，台灣發行的ＥＴＦ基金已經達到一．五三兆元水準，台灣境內基金規模七兆台幣，台灣發行的全球ＥＴＦ規模逾四兆元，其中海外ＥＴＦ二．五兆，固定收益的ＥＴＦ也有二．二兆元，看起來，ＥＴＦ投資簡易方便，對於沒有時間研究股票、看盤的投資人來說，是一條非常便捷的投資管道，從這個優勢來看，台灣的ＥＴＦ規模還會繼續再增加。

從ＥＴＦ的規模來看，元大的0050最新規模三○九八億，0056是二七五四億；0050是半年配、0056是季配息，如果再把國泰永續高息加起來，台灣前三大ＥＴＦ規模八五二○億元，而規模前十名ＥＴＦ，元大就占了一半，金額達一．○二兆，可見元大投信長期經營ＥＴＦ留下相當好的基礎與口碑，其實去年底群益發行台灣精選高息規模達六六八億元，已經引來大家高度重視。00919從二二年發行以來，股價一路漲到二七．○一元，堪稱是短期報酬相當高的ＥＴＦ，這也是台灣投資人經歷了市場炒作、是是非非後，大家認可的一條穩健可行的投資管道。

資金狂潮從哪裡來？

在這一波被動型基金募集熱潮背後，其實大家要去思考台灣這股資金狂潮，到底錢是從哪裡來？台灣資金大潮真相，至少有四個原因，一是銀行體系每年存款餘額大增，統計二○○○年到二○一九年，過去二十年間，台灣每年存款餘額，把台幣存款及外幣存款加在一起，平均每年增加一．五兆元，但疫情帶來改變台灣的力量，從二○年到二三年，台灣的銀行存款餘額平均每年增加三．四兆元，近四年，台灣銀行業存款比過去二十年平均增加一．九兆元，這個資金大潮背後，最大原因是台灣的企業獲利推升，二○一六年小英總統執政第一年，上市櫃公司一年淨利一．八八兆、一七、一八年是二．一九兆，一九年是一．九九兆，馬英九政府執政八年平均約一．二兆，但二○二○年是二．四六兆，二一年是四．二九八兆，二二年是三．九八兆，二三年估計在三兆左右，企業獲利水漲船高，每年配出股息逾二兆，上市企業老闆因為股價大漲，財富倍增，這些年買私人飛機的企業老闆愈來愈多，而民眾積蓄也跟著水漲船高。

第二個是資金的移動，過去台灣人賺到錢，在二○一九年之前會把錢匯到中國去買樓置產，或是投資人民幣資產，二○二○年疫情後，台灣民眾不但不再把錢匯到中國，更把錢從中國匯回台灣，過去台灣錢流進中國，這也是過去三十年台股不振的主因之一，現在資金回流，台股威力當然擋不住。