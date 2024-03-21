鴻海帶頭爽賺補漲股紅利

【文／莊家源】

受到AI效應持續擴散，外資今年回補台股，帶領加權指數一度衝破兩萬點大關，而同樣具備AI題材，且位階相對同業低的鴻海，獲得市場資金大舉湧進。

自今年二月以來，外資開始大舉回頭買進台股，買進的類股多集中在ＡＩ伺服器與半導體相關，如台積電、聯發科、廣達、日月光投控、緯穎、瑞昱等大型股，自然就成為外資的買超對象，各大權值股領漲帶領台灣加權指數一度衝破兩萬點大關，其中台積電與聯發科的市值一度突破二○兆與兩兆元。然而，就在ＡＩ概念股強漲過後，多數個股開始進入高檔震盪格局，部分市場資金開始逢高調節，並轉往位階低、且同樣具備ＡＩ長線題材的族群，鴻海集團就成為市場資金鎖定的目標之一。

鴻海上修今年營運展望

根據Bloomberg Intelligence與TrendForce的研究報告指出，生成式ＡＩ市場在Microsoft、Google、Meta、Amazon等大型雲端服務業者（ＣＳＰ）的帶領下，可望推動至少十年的榮景，預估生成式ＡＩ市場規模將從二○二二年的四○○億美元，一路成長至三二年的一．三兆美元，年複合成長率（ＣＡＧＲ）為四二％；ＡＩ伺服器將從二二年的八五．五萬台，成長至二六年的二三六．九萬台，年複合成長率為二二％。

由於台灣擁有全球最完善的資通訊產業（ＩＣＴ）供應鏈，從ＩＣ設計、製造、封測、零組件與組裝等，其中在伺服器部分即占全球出貨量的八○％以上，而ＡＩ伺服器的占比更高達九○％。

鴻海身為全球最大的電子代工製造服務廠（ＥＭＳ），在ＡＩ伺服器供應鏈當中，是目前唯一能夠提供ＡＩ伺服器一條龍整合式服務的供應商，包含ＧＰＵ模組、ＧＰＵ基板、ＡＩ伺服器設計與組裝、伺服器機櫃、液冷散熱、電源供應等。相較於其他競爭對手，鴻海擁有最完整的垂直整合能力，生產據點遍布亞洲、歐洲、美洲，可降低地緣政治、關稅等問題帶來的營運風險。

但在股價表現上，ＯＤＭ廠的廣達、緯創、緯穎、技嘉、英業達等，去年股價大幅上漲，唯獨鴻海股價維持在九五∼一一五元區間盤整，表現大幅落後同業。

鴻海在去年舉行的法說會中表示，受到景氣尚未出現明顯復甦訊號，其中消費型電子、手機、ＰＣ等應用需求仍然疲弱，蘋果手機代工份額持續遭中國供應鏈分食，全球貨幣政策、通膨、政經局勢三大變數持續影響，當時鴻海對於今年的營運展望看法中性。

然而，受到ＡＩ伺服器需求的強勁帶動，ＣＳＰ客戶與企業客戶皆積極布局ＡＩ應用，再加上一般型伺服器庫存調整結束，今年拉貨動能有望重啟，鴻海在今年三月舉行的法說會中上調今年的營運展望，從原先的中性，上調到顯著成長，其中ＧＰＵ模組營收會有超過三位數的年增幅度、整體ＡＩ伺服器營收成長將超過四○％。

輝達GB200提供新成長動能

根據法人對供應鏈訪查，Nvidia今年的ＧＰＵ晶片將從H100升級至B100，伺服器機殼高度為六Ｕ以上，而B100的熱設計功耗（ＴＤＰ）將從七○○Ｗ小幅提升至七五○Ｗ，除了機櫃內部風扇數量增加、機殼變大之外，仍維持氣冷散熱設計。

但Nvidia在今年的人工智慧開發者大會（Nvidia GTC 2024）上，發表了新款的ＡＩ晶片GB200，其中包含了一個採用ARM架構的Grace CPU和兩個Blackwell GPU，在推理模型性能比先前的H100提升三○倍、訓練效能提高四倍、成本和能耗降至二五分之一。

法人表示，GB200的公版目前由鴻海負責設計，其中伺服器機殼將採用二Ｕ水準、散熱模組將由氣冷改為液冷，出貨方式將以整機櫃（Rack）方式出貨，初期出貨量約五∼六萬台。

鴻海去年伺服器的營收有三○％為ＡＩ伺服器，且在ＧＰＵ模組、ＧＰＵ基板市占率達七○％，今年將持續扮演ＧＰＵ模組主力供應商，且ＧＰＵ基板的產能也將逐季放大，進一步提升市占率。

隨著鴻海在ＡＩ營收占比持續提升，也吸引近期外資法人對其股票評價的重新評估（Re-rating），大和資本認為ＡＩ伺服器將是今年鴻海營運成長關鍵的驅動力，隨著ＡＩ伺服器訂單不斷的增加，預估其今、明年ＡＩ伺服器的獲利貢獻分別為十∼十五％和二○∼二五％，今、明年獲利將呈現年增十三∼二五％；野村證券則看好鴻海與廣達將是Nvidia GB200的最大受惠者，看好鴻海在新一代ＡＩ伺服器的產業地位，足以抵消其在蘋果相關業務的衰退，有助於其股票評價提升。

從業績表現來看，鴻海去年營收六．一六兆元、年減六．九八％，ＥＰＳ十．二五元，皆為歷史次高表現，且連三年賺超過一個股本，就算最近股價大漲超過三○％，以法人對今年ＥＰＳ預估約十二元左右來看，本益比仍不到十二倍，再加上歷年配息穩定，連續三年現金股利配發超過五元，穩定的獲利、股利政策與ＡＩ市場持續擴大帶來的成長潛力，是吸引市場資金大舉湧入的主要原因。