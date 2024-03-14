通用型伺服器供應鏈倒吃甘蔗

【文／林麗雪】

受ＡＩ伺服器排擠，通用型伺服器去年出貨低迷，不過，好消息陸續傳出，第二季北美ＣＳＰ廠將逐步拉貨，供應鏈營運有望逐漸觸底復甦。

受到全球大型雲端服務供應商（ＣＳＰ）競相採購ＡＩ伺服器影響，一般型伺服器去年出貨量明顯衰退，相關供應鏈包括ＢＭＣ廠信驊、CPU Socket廠嘉澤等營運低吟，不過，好消息陸續傳出，供應鏈指出，去年一再遞延的英特爾Eagle Stream及AMD Genoa伺服器平台，將自第二季起放量出貨，為此，農曆年期間，相關供應鏈都陸續傳出加班趕工備貨，今年一般伺服器供應鏈營運可望倒吃甘蔗、否極泰來。

去年第四季全球伺服器出貨量統計出爐，達三一○萬台，較去年第三季小幅成長五％，但較前年同期仍衰退十七％，一般雲端伺服器至去年第四季底為止，仍嚴重受到ＣＳＰ廠轉向採購ＡＩ伺服器的採購影響。

供應鏈陸續接到出貨指令

其中，據統計，去年第四季品牌ＯＤＭ廠總體出貨量達到一○一．八萬台，出現季減五％及年減十八％，同時市場占有率下滑至三二．五％，台系廠商市占率則受惠提升。然而，在企業資本支出持續往ＡＩ傾斜下，整體伺服器的平均銷售價格在去年第四季明顯成長，從過往平均介在二萬五千～二五萬美元，大幅成長四一％至二五．五萬美元，預料伺服器平均銷售價格將隨著輝達H100 AI伺服器自去年第四季開始陸續拉貨後，仍將持續走高，有利於整體供應鏈產品組合結構改善。

至於一般伺服器拉貨何時重啟？市場有信心但沒太大把握，尤其是機構法人圈。摩根大通最近針對整體伺服器的通路出貨調查後，認為企業端針對ＩＴ資本支出受到大環境的影響仍保守，加上雲端服務商資本支出仍以ＡＩ伺服器為優先，預估今年在企業端及中國大型資料中心出貨下滑下，全球一般伺服器出貨量持平到微幅成長，其中，美國大型資料中心的一般通用型伺服器可期待中低個位數的出貨成長。

雖然期望不高，但隨著一般通用型伺服器出貨有望觸底，加上ＡＩ伺服器強勁需求帶動，小摩對於未來三年全球伺服器出貨量成長率仍樂觀以待，預估將出現四％以上的複合成長率，去年已確定是出貨谷底。

嘉澤、鴻海等廠是贏家

包括ＯＤＭ廠及零組件製造商都審慎樂觀指出，今年一般伺服器的需求較去年成長應是確定的，但較可能的態勢是從第二季起才能見到較明顯的回升，其中雲端伺服器的成長將較企業端的需求成長來得顯著。

主要是去年一整年，北美大型雲端業者的ＣＰＵ平台庫存已降至低點，供應鏈指出，最近包括ＡＷＳ在內的大型雲端廠商開始針對一般通用型伺服器啟動新一輪的採購，二月農曆年期間，已有供應鏈廠商被要求加班趕工出貨至Hub倉，預計ＣＳＰ廠將在第二季起針對一般通用型伺服器拉貨，相關供應鏈第二季起營運將逐漸不看淡。

通用型伺服器供應鏈受影響的零組件次族群不少，從遠端伺服器管理晶片（ＢＭＣ）大廠的信驊、ＣＰＵ Socket大廠嘉澤、組裝廠及導軌廠等，去年營運都受到不小程度的衝擊，營收衰退幅度在二到四成不等，不過，從今年前二月公布的營收來看，在伺服器市場具關鍵市占的信驊、川湖及嘉澤，前二月營收較去年同期分別成長四七．五％、六五．八％及十四．六％，都確認一般通用型伺服器市場出貨已有否極泰來之勢。

信驊前二月營收雖見到明顯跳升，不過，去年獲利較前年大幅衰退，甚至腰斬，並創下四年新低，信驊在本益比過高的疑慮下仍在近期遭到拋售，但外資機構對於信驊今年獲利重啟成長並不悲觀，預估信驊今年每股盈餘將成長至四○元以上，建議投資人應靜待下半年業績回升的切入點。

嘉澤亦是去年ＡＩ伺服器崛起的受災戶，因CPU Socket在輝達ＧＰＵ為核心的設計下不被採用，加上去年一般通用型伺服器出貨量大減，致嘉澤的營運成長動能受限，然去年嘉澤仍繳出每股五○元的好成績，毛利率更進一步提升，顯示公司的營運管理能力著實有一套，隨著北美ＣＳＰ廠已逐漸重啟一般伺服器的拉貨，嘉澤既有CPU Socket營運將復甦，加上超微（AMD）MI300仍有供應Socket機會，加上嘉澤也積極尋求切入NVLINK架構下的PCIE高速傳輸介面與線材生意，一般預估，嘉澤今年每股盈餘有望上看六○元，重回成長軌道。