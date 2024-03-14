快訊

真的被KO？台南OK超商半年狂倒10間 網揭原因是「它」沒了

陸船金門沉沒「不提我方」？陸媒報導僅聚焦2事 救援人員揭沉船主因

1991年以來新高！鴻海規劃配發5.4元現金股利 配發率連5年超過五成

通用型伺服器供應鏈倒吃甘蔗

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

受ＡＩ伺服器排擠，通用型伺服器去年出貨低迷，不過，好消息陸續傳出，第二季北美ＣＳＰ廠將逐步拉貨，供應鏈營運有望逐漸觸底復甦。

受到全球大型雲端服務供應商（ＣＳＰ）競相採購ＡＩ伺服器影響，一般型伺服器去年出貨量明顯衰退，相關供應鏈包括ＢＭＣ廠信驊、CPU Socket廠嘉澤等營運低吟，不過，好消息陸續傳出，供應鏈指出，去年一再遞延的英特爾Eagle Stream及AMD Genoa伺服器平台，將自第二季起放量出貨，為此，農曆年期間，相關供應鏈都陸續傳出加班趕工備貨，今年一般伺服器供應鏈營運可望倒吃甘蔗、否極泰來。

去年第四季全球伺服器出貨量統計出爐，達三一○萬台，較去年第三季小幅成長五％，但較前年同期仍衰退十七％，一般雲端伺服器至去年第四季底為止，仍嚴重受到ＣＳＰ廠轉向採購ＡＩ伺服器的採購影響。

供應鏈陸續接到出貨指令

其中，據統計，去年第四季品牌ＯＤＭ廠總體出貨量達到一○一．八萬台，出現季減五％及年減十八％，同時市場占有率下滑至三二．五％，台系廠商市占率則受惠提升。然而，在企業資本支出持續往ＡＩ傾斜下，整體伺服器的平均銷售價格在去年第四季明顯成長，從過往平均介在二萬五千～二五萬美元，大幅成長四一％至二五．五萬美元，預料伺服器平均銷售價格將隨著輝達H100 AI伺服器自去年第四季開始陸續拉貨後，仍將持續走高，有利於整體供應鏈產品組合結構改善。

至於一般伺服器拉貨何時重啟？市場有信心但沒太大把握，尤其是機構法人圈。摩根大通最近針對整體伺服器的通路出貨調查後，認為企業端針對ＩＴ資本支出受到大環境的影響仍保守，加上雲端服務商資本支出仍以ＡＩ伺服器為優先，預估今年在企業端及中國大型資料中心出貨下滑下，全球一般伺服器出貨量持平到微幅成長，其中，美國大型資料中心的一般通用型伺服器可期待中低個位數的出貨成長。

雖然期望不高，但隨著一般通用型伺服器出貨有望觸底，加上ＡＩ伺服器強勁需求帶動，小摩對於未來三年全球伺服器出貨量成長率仍樂觀以待，預估將出現四％以上的複合成長率，去年已確定是出貨谷底。

嘉澤、鴻海等廠是贏家

包括ＯＤＭ廠及零組件製造商都審慎樂觀指出，今年一般伺服器的需求較去年成長應是確定的，但較可能的態勢是從第二季起才能見到較明顯的回升，其中雲端伺服器的成長將較企業端的需求成長來得顯著。

主要是去年一整年，北美大型雲端業者的ＣＰＵ平台庫存已降至低點，供應鏈指出，最近包括ＡＷＳ在內的大型雲端廠商開始針對一般通用型伺服器啟動新一輪的採購，二月農曆年期間，已有供應鏈廠商被要求加班趕工出貨至Hub倉，預計ＣＳＰ廠將在第二季起針對一般通用型伺服器拉貨，相關供應鏈第二季起營運將逐漸不看淡。

通用型伺服器供應鏈受影響的零組件次族群不少，從遠端伺服器管理晶片（ＢＭＣ）大廠的信驊、ＣＰＵ Socket大廠嘉澤、組裝廠及導軌廠等，去年營運都受到不小程度的衝擊，營收衰退幅度在二到四成不等，不過，從今年前二月公布的營收來看，在伺服器市場具關鍵市占的信驊、川湖及嘉澤，前二月營收較去年同期分別成長四七．五％、六五．八％及十四．六％，都確認一般通用型伺服器市場出貨已有否極泰來之勢。

信驊前二月營收雖見到明顯跳升，不過，去年獲利較前年大幅衰退，甚至腰斬，並創下四年新低，信驊在本益比過高的疑慮下仍在近期遭到拋售，但外資機構對於信驊今年獲利重啟成長並不悲觀，預估信驊今年每股盈餘將成長至四○元以上，建議投資人應靜待下半年業績回升的切入點。

嘉澤亦是去年ＡＩ伺服器崛起的受災戶，因CPU Socket在輝達ＧＰＵ為核心的設計下不被採用，加上去年一般通用型伺服器出貨量大減，致嘉澤的營運成長動能受限，然去年嘉澤仍繳出每股五○元的好成績，毛利率更進一步提升，顯示公司的營運管理能力著實有一套，隨著北美ＣＳＰ廠已逐漸重啟一般伺服器的拉貨，嘉澤既有CPU Socket營運將復甦，加上超微（AMD）MI300仍有供應Socket機會，加上嘉澤也積極尋求切入NVLINK架構下的PCIE高速傳輸介面與線材生意，一般預估，嘉澤今年每股盈餘有望上看六○元，重回成長軌道。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2291期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

十季首見 三星記憶體庫存少了

群聯目標價 喊到792元

科技股漲勢暫歇！Nvidia、台積電ADR走跌 美股早盤漲跌互見

英業達全新AI伺服器GTC大會問世 搭輝達新晶片Artemis

相關新聞

通用型伺服器供應鏈倒吃甘蔗

受ＡＩ伺服器排擠，通用型伺服器去年出貨低迷，不過，好消息陸續傳出，第二季北美ＣＳＰ廠將逐步拉貨，供應鏈營運有望逐漸觸底復甦。

私募股銀彈到位 看懂箇中眉角

ＡＩ投資是大勢所趨，近來也能從企業參與的私募案標的，從中觀察公司的戰略布局，而背後不乏有許多大企業的身影，尤其聯發科集團和威盛最值得留意。

00939+00940 台股最夯密碼

台股近期最火熱的話題，就是統一台灣高息動能ETF(00939)及元大台灣價值高息ETF(00940)，預期將有近千億元資金流入，且市場皆知持股前十大，搭轎者不斷。

台積電扶植 特化、耗材喜迎春

從神山到群山圍繞，台積電積極且持續扶植在地供應商提升技術品質，進而提高採購量，專業分工帶動耗材、化學品等供應鏈，營運成長茁壯。

連動台積電的4大概念股

台積電帶著加權指數同步登上新高峰，內外資法人同步調升台積電的展望，連結台積電的4大概念族群，從AI、HPC到SoIC、CPO，以及國產化的設備、耗材也將跟著大放異彩！

GTC 2024催生散熱革命 液冷當紅

新款ＡＩ晶片競推上市，能耗動輒千瓦起跳，液冷散熱需求如日中天，供應鏈加緊驗證量產，散熱雙雄股價突破六○○元之後，被遺忘的明珠有哪些？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。