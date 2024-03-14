私募股銀彈到位 看懂箇中眉角

【文／周佳蓉】

ＡＩ投資是大勢所趨，近來也能從企業參與的私募案標的，從中觀察公司的戰略布局，而背後不乏有許多大企業的身影，尤其聯發科集團和威盛最值得留意。

隨著ＡＩ技術的快速拓展，各行各業都掀起了一股ＡＩ投資浪潮，為了搶占ＡＩ地盤，上市櫃公司也有不少開始透過私募制度，參與ＡＩ相關布局。

股票私募深化企業合作

所謂的股票「私募制度」，公開發行公司多會洽特定人或者引進策略投資人，召募有價證券，私募的價格以一般情況來說都會低於現金增資價格，而公司也能藉此降低籌資成本、同時增加多元籌資管道，若是決定引進策略投資人，則讓雙方在產業合作上更加深化，例如資金投入、技術奧援、更多訂單挹注的機會等，例如ＡＩ伺服器基板代工大廠緯創，去年就宣布斥資近十億元參與股王世芯ＫＹ的私募案，取得○．九四％持股，冀望藉由世芯在AI/HPC、車用領域的技術實力發揮產業綜效，盤點今年來上市上櫃公司陸續參與的案例，包括華立捷、九暘、光環、宇瞻、台新人壽私募案，背後不乏有許多大企業的身影，尤其是聯發科集團和威盛最值得留意。

聚焦全球網通基礎建設與高階ＡＩ物聯網先進技術晶片研發的達發前身為絡達科技，在二○一七年由聯發科收購納入旗下，二二年再納入創發、原睿科技後，並於去年十月中旬從興櫃市場轉上市，達發科技近日重訊宣布將參與九暘私募股案，交易總金額不超過十九．四億元，應募張數二九五○八張，每股定價六五．五元。以九暘當時的股價來看等同溢價收購，顯見達發對九暘投資的志在必得，自重訊消息曝光以來已激勵九陽股價連續強漲，截至十三日突破近十七年新高。

九暘主要從事有線高速及超高速乙太網路收發器及交換器研發、設計，擁有國內外七○多項乙太網路專利，是國內少數能自主研發高速及超高速乙太網路收發器、交換器及智慧網路電源供應PoE（Power over Ethernet）晶片的廠商，而達發過去未上市前，曾奉母公司聯發科之命，二○二○年以策略性投資人身分參與亞信私募案，當時也被市場解讀，搶進過去較少著墨的工業級市場，最終也以持股二成，取代當時的力山工業成為亞信的單一最大股東。

以達發目前的四大產品線中，真無線藍牙耳機晶片、衛星導航晶片、光纖固網寬頻晶片等產品，皆已名列全球市占率前三大，僅乙太網路正努力發展中，九暘於乙太網路市場長年耕耘，其技術能協助達發在超過五億美元的市場擁有更多發揮利基。

達發劍指瑞昱、博通

放眼全球「網通基礎建設」與「高階ＡＩ物聯網」，達發相當看好兩大領域的發展，聯發科集團共同面對全球性客戶，未來任何平台皆需搭載乙太網交換器與實體層收發器（ＰＨＹ），尤其在工業環境下，乙太網路須能在嚴苛環境中提供可靠性能，加快資料傳輸速度，並拉長資料傳輸距離，雖然九暘PoE目前主要著墨於監控領域、客戶以企業端為主，與達發主攻市場有差異性，未來將可擴充延伸至更多平台，劍指瑞昱、國際大廠博通等競爭對手。

而原本達發就有九暘約○．九％持股、聯發科則持股約十九％，未來私募案完成後達發持股比率將提高到三○％、聯發降至十三．三％，合計目標持股將達四四％，屆時達發將成為九暘的最大股東，並在九暘七月董事任期屆滿、有望取得四席席次，在經營權上具備更多控制力。

此外，近年持續在做業務轉型的威盛也宣布，斥資三億元參與認購光通訊股華立捷的私募股案，預計以每股十元認購，持股比率將拉升至三六．○三％。華立捷曾是興櫃市場中的一員，然觀察獲利近年已連續三年虧損，二一年底黯然離開興櫃。