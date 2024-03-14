00939+00940 台股最夯密碼

【文／方亞申】

台股近期最火熱的話題，就是統一台灣高息動能ETF(00939)及元大台灣價值高息ETF(00940)，預期將有近千億元資金流入，且市場皆知持股前十大，搭轎者不斷。

美國公佈二月消費者物價指數，年增三．二％超過預期，再來是生產者物價指數將公佈。這兩份報告是聯準會召開三月政策會議之前發布的主要通膨報告。另一方面，白宮認為今年經濟成長率的預測為一．七％，遠低於經濟學家二．一％的預估中位數。而白宮預期全年ＣＰＩ升幅平均為二．九％，高於媒體調查得出的二．七％預估值；而且也不認為未來兩年美國通膨率能夠達到二％的聯準會目標，降息時程將往後延？

人氣暢旺的兩檔ＥＴＦ

市場共識將在六月降息，全年約三次或三碼，即基準利率降至五％以下。不過歷史經驗，通常降息前一個月股市就會反應拉回，何況今年以來第一季尚未結束，股市漲幅相當大，隨時拉回都很合理。

惟比特幣持續上漲突破歷史新高達七．二萬美元，市場高喊十萬美元；且甲骨文公布財報說ＡＩ太好，股價大漲十一％。可以說美國科技股今年主軸還是圍繞在ＡＩ算力身上。輝達黃仁勳高喊未來十年ＡＩ算力將大增百萬倍，且霸氣指出，就算競爭對手的ＡＩ晶片完全免費，也無法與輝達抗衡！也就是輝達仍站在ＡＩ制高點俯視眾對手。輝達既然已占先機，就像當初特斯拉在電動車的地位一樣，至少可維持二至三年好光景，特斯拉真正頂峰結束也是在股價登上二千美元後分拆。短線就參考看輝達，並搭配參考今年股價已上漲兩倍的美超微走勢。大致上美股四大指數以季線為強弱參考。

台股近期最火熱的話題，就是統一台灣高息動能ＥＴＦ（00939）及元大台灣價值高息ＥＴＦ（00940），募資超過市場預期，逼近一千四百億元，並引來金管會示警。而市場皆知持股前十大，搭轎者不斷。但另一方面，台灣基本面有轉變，財政部八日公布二月海關進出口貿易統計，出口金額三一四．三億美元、為歷年同月次高，年增一．三％，出口表現優於預期，寫下連四紅；其中，資通與視聽產品一枝獨秀，出口金額八五．一億美元，創歷年同月最高，年成長一倍。二月逢春節連假，與去年同期相比工作天數較少，但出口未衰退，反而年增，持續四個月正成長。

伺服器廠業績有起飛跡象

財政部指出，出口暢旺，主因ＡＩ商機帶動資通訊產品出貨。而累計前二月出口較上年同期成長九．七％。預計第一季出口成長可望有九．五至十．九％，預估將創下同期單季次高，僅次於二一年第一季。

就出口數據來看，很明顯是受ＡＩ產品激勵，再對照上市櫃二月營收超過預期，尤其期盼已久的下游代工伺服器廠商業績開始有起飛現象，緯創、廣達、緯穎單月營收都年增及月增，若ＡＩ晶片供應逐漸充足，相信鴻海、英業達等業績將步步上升。加上ＡＩ伺服器供應鏈奇鋐、雙鴻、金像電、川湖等，前二月營收較去年同期大幅成長，有助股價表現。

主要工廠在中國的鴻海，因為美國嚴格管制ＡＩ高科技輸中，在去年電子代工股大漲中缺席，不過中國也積極發展ＡＩ，不管是否能趕上美國，至少政策上極度聚焦在此，所以相關股例如寒武紀等，是今年陸股反攻先頭部隊，而後才輪到金融、汽車、電池等，這些類股大多數股價都來到年線之上，強過指數表現。鴻海的工業富聯（FII）也是先頭反攻部隊，股價從一月的十二．六三人民幣，一路上漲至十一日的二六．七五人民幣，漲幅高達一一八％，距離歷史高峰二七．二六人民幣不遠。此外，鴻海在台灣伺服器出貨量一向名列前茅，旗下鴻佰科技桃園南青廠，成為全球首家ＡＩ伺服器燈塔工廠。市場傳聞供應鏈確認輝達GB200約有八○％系統設計訂單交給FII，二五年GB 200預計為AI Server主流設計，大約會占AI Server市場七○至八○％，其中八○％系統設計訂單又交由工業富聯去做。貢獻營收十分可觀，預估獲利約達蘋果貢獻的四成左右，加上蘋果訂單，鴻海ＥＰＳ可望向十一元以上推升。