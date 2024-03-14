台積電扶植 特化、耗材喜迎春

【文／黃俊超】

從神山到群山圍繞，台積電積極且持續扶植在地供應商提升技術品質，進而提高採購量，專業分工帶動耗材、化學品等供應鏈，營運成長茁壯。

施比受更有福。資本主義功利社會，自私自利是人類的天性，但是眾多古老諺語都告訴我們，有能力盡量去幫助別人，這話題很大也很哲學，至少可以解讀為當站在給予幫助的一方，代表著某種方面是有程度上的富有，所以才能夠餘裕的分享，成為別人的幸運本身就是一件幸運的事，多一個朋友不僅是少一個敵人，也可能帶來更多的朋友。

台積電與快樂夥伴

台積電從台灣的台積電，目前至少已經是台灣和日本的台積電，未來還將會有美國、德國等，最終可望成為世界的台積電。但是，朋友總是老的好，供應鏈也是習慣的好，台積電持續推動在地化採購，不僅是本著企業社會責任的使命，更能有效創造出提升供貨彈性、縮短新產品開發時間、減少不必要成本等優勢，進而確保對客戶的服務品質，還可延伸至降低供應鏈碳排放，推動綠色產業發展與創造就業機會。

根據台積電ＥＳＧ報告顯示，二○三○年目標為輔導三八家在地供應商，改善製程、提高良率，原物料在地化採購比率五○％，零配件在地化採購比率六八％，後段設備在地化採購比率三八％，而今年初，寬量國際所發表的研究報告則指出，除了台積電營運發展看俏外，隨著赴海外設廠，所扶植供應鏈透過結盟，有潛力成長至護國群山。

寬量國際報告也顯示，二二年台灣半導體供應鏈，占台積電成本及資本支出比率僅十％，但預計至三三比率會拉高至四九％，且將有八○％台灣半導體供應鏈營收與台積電相關。目前共計有四九家密切合作的本土供應鏈廠商，若以台積電市值是營收五倍、供應鏈市值為營收二倍為計算基礎，預估十年內，供應鏈市值有機會成長十倍至二五○○億美元，成為台灣資本市場中最值得關注的投資標的。

隨著國際政治的變化與地緣政治風險增加，不僅台灣扶植在地供應鏈，包含美國、歐洲、日本等都持續推出半導體相關政策法案。根據美聯社報導，美國晶片法案提供超過五二○億美元補貼，第一筆補助款計畫由英國航太公司BAE搶下頭香，而後分別是Microchip與Global Foundries；歐盟去年達成協議針對四七○億歐元的晶片法案，期望三○年之前歐盟於全球晶片產量提升至二○％。

隨著台積電擴廠計畫如火如荼，除了設備、廠務工程之外，還有許多次產業也都將受惠，例如在晶圓製造成本結構中，化學藥劑、特殊氣體等占比約五～十％，比重雖然並不算高，卻也是攸關良率的重要環節，如一九年台積電南科就曾發生光阻劑材料汙染事件，可留意台廠如上品、晶呈科技、勝一、三福化等。

晶呈、上品需求增溫

受惠半導體產業回溫、客戶需求成長，晶呈科技二月營收一．○一億元、月增五○．五％、年增三二．一％，前二月累計年成長三．七％。特殊氣體製造技術層次概分為四個等級，晶呈已具備二至四級能力，並持續朝向一至二級靠攏，將有助提升毛利率表現。晶呈科技一廠可生產四級製造產品，目前已完成C4F6二級製造設備建置，訂單能見度達產能八成，二廠規劃生產氟氮也已準備量產，去光阻液已開發出十二個品項，亦有望於今年發酵。

三福化去年因半導體、面板及太陽能板景氣不佳影響，加上越南廠產能利用率不如預期，導致營收年減十一．二％，不過今年前二月營收較去年同期成長五．七％，隨著新產品、產能陸續到位，搭配產業景氣回溫，越南廠產能利用率躍升至八成，台南柳科廠也漸回溫，法人預估兩廠今年營收都有翻倍機會，另外，半導體TMAH回收再製產線於去年第三季完工，一期產能五○○○噸預計下半年放量，二期則將於認證過後進行擴產。