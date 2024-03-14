連動台積電的4大概念股

【文／吳旻蓁】

台積電帶著加權指數同步登上新高峰，內外資法人同步調升台積電的展望，連結台積電的4大概念族群，從AI、HPC到SoIC、CPO，以及國產化的設備、耗材也將跟著大放異彩！

受美股尤其費城半導體指數持續強漲上漲，以及台積電ＡＤＲ（ＴＳＭ）狂飆之下，台股自農曆年後開紅盤以來一路墊高，且近日更在台積電連續向上跳空的帶動下，八日加權指數一度突破兩萬點，達二○○六五點；市值亦在台積電發威之下衝破六二兆，與二三年十二月二十九日相比，僅不到三個月，台股市值大增了六兆。至於台積電ＡＤＲ市值衝上七千六百億美元，以公司在全球晶圓代工產業的價值估算，或許長線瞄準一兆美元的機會並非不可能！

進一步從台積電ＡＤＲ來看，六日突破二二年一月十四日的一四○．六六美元的高點，收盤達一四一．五七美元後，七日更上一層樓，續收在歷史新高一四九．二美元，而八日又再跳空開高，一度達一五八．四美元，惟高點後股價面臨回檔。不過自年初以來，台積電ＡＤＲ漲幅最多已逾五成；若換算成新台幣，以十二日收盤價來換算，一股已來到九○七元，對台股溢價率約一七％，顯見海外投資人對台積電的青睞。

大小摩同升目標價至八五○元

隨著台積電收盤價不斷刷新高，考慮到各大機構法人給予的目標價區間已到，近來也掀起機構法人相繼調高目標價。像是摩根大通就將台積電目標價由七七○元上修至八五○元，為外資圈最高。摩根大通指出，將台積電目標價調高十％原因在於ＡＩ相關營收成長更高，估計來自ＡＩ相關營收占比至二七年將高達二五％，並看好台積電身為資料中心、邊緣運算等ＡＩ領域關鍵推動者，未來三到四年在ＡＩ領域保持九成以上市占份額，隨ＡＩ規模持續提升，後市大有可為。

且摩根大通從供應鏈中觀察到更多英特爾擴大釋單台積電三奈米製程的跡象，有望帶動台積電二五～二六年更強勁的營收成長；預估當台積電毛利率從二五年開始加溫，二六年的每股稅後純益將上看五五至六○元。

而繼摩根大通後，摩根士丹利基於更佳的ＡＩ半導體訂單能見度與晶圓代工價格，看好台積電今年營收將大增二五％，二五年在高基期上亦將再成長兩成，因此調高台積電二四至二六年的獲利預期；同時，看好台積電在全球ＡＩ供應鏈戰略地位卓越，將帶動中長期成長性亮眼，因此也將目標價由七五八調升至八五○元，且樂觀情境下更上看一○八○元，這個數字也是二一年一月、在外資Aletheia證券高喊台積電上看一○○○元以來，再有外資給出四位數目標價，並居內外資最高。

作為台灣的護國神山，台積電不僅去年業績符合市場預期，先前在法說會上也釋出今年營收將具強勁展望，預計首季營收確定落底，並將逐季成長，全年美元營收年成長將超過二○％、毛利率維持五三％以上。其中，值得注意的一大重點就在於三奈米的大量成長，目前已經量產包含N3、N3E，未來將會陸續導入N3P、N3X及鎖定車用電子市場的N3AE等製程，為台積電今年營收成長的主要動能；公司預估，今年全年三奈米將成長三倍以上，從原本的六至七％，提升至十五％。

三奈米、先進封裝是營運亮點

法人指出，台積電去年開始量產三奈米製程後，隨著良率逐步拉升，今年良率至少有八○％以上水準，且預期在蘋果、輝達、AMD、高通、聯發科及博通等大客戶今年陸續開始大量投片三奈米製程下，將可望使此製程的產能利用率衝到八○％以上，有望一路旺到年底。鑒於客戶強勁需求，台積電今年也計畫大舉擴增三奈米家族月產能，傳將由今年第一季的三到四萬片，翻倍成長至年底達上看十萬片規模，且還將推出N3E、N3P、N3X及N3AE等產品線。

此外，台積電也觀察到二奈米在ＨＰＣ和智慧型手機應用領域，已引起的客戶興趣及廣泛參與，客戶對二奈米關注度比三奈米同一階段還高。目前二奈米製程技術研發進展順利，裝置效能和良率皆按照計畫或優於預期，將如期在二五年進入量產，其量產曲線與三奈米相似。至於採用晶背供電（backside power rail）N2P，則將在二五年下半年推出供客戶採用，並於二六年量產。