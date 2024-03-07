驚驚漲穩穩賺 AI 5領軍向上

【文／黃俊超】

國際股市多頭持續奔馳，台灣加權指數也維持驚驚漲格局，電子股以AI趨勢為主軸，由龍頭台積電領軍，傳產類股則是以能源與政策股表現為佳。

股市很熱鬧，縱然利率位處高檔，通膨依舊難纏，然而ＡＩ派對依舊尚未看到散場跡象，包含美國三大指數加上費城半導體，歐洲如德國與法國，亞洲最強勢則是突破四萬點的日股，穩健盤堅向上的印度股市，加上突破萬九、直指二萬點的台灣加權指數，全都處在持續創高的軌道上，短線部分指標出現過熱，不過在籌碼面與題材支撐下，多頭格局仍方興未艾。

AI 5領軍向上

漲多會讓部分市場參與者擔憂持續性，然而橋水基金創辦人Ray Dalio認為，科技七巨頭雖然稍微貴了些，不過並非完全泡沫化，並將Nvidia與一九九○年代、網路泡沫時期的Cisco比較，雖然兩者股價軌跡相似，但現金流路徑卻截然不同，目前Nvidia的兩年預估本益比約三七倍，而當年Cisco在最鼎盛時期則曾經到達一○○倍，顯示當時市場定價的投機與長期成長，比現在所看到的還要多出更多。

高盛集團的策略分析師David Kostin則認為，企業估值／銷售比率超過十倍的股票，占美國股市總市值的二四％，二一年此一比例為二八％、科技股泡沫期間為三五％，目前七巨頭估值具有基本面支撐，並預期這一次將會不一樣。另外，還包含美銀與奧本海默資產管理公司的分析師，也都是站在持續看好後市的陣營。

不過當然也有反方意見，摩根大通策略師Marko Kolanovic表示，美股急劇上漲和比特幣快速突破六萬美元大關，顯示市場泡沫正在累積，這通常出現在資產價格以不可持續速度上漲的泡沫期之前。市場對ＡＩ風潮趨之若鶩的熱情，是推升美股陸續創下歷史新高的最大助力，觀盤焦點從一七年的FAANG到七巨頭，再到對沖基金分析師卡徹近期提出的「AI 5」，分別為Microsoft、Nvidia、AMD、Broadcom與台積電。

全村希望Nvidia市值超越沙美成為全球第三大市值公司，且持續逼近曾經的王者蘋果，相較之下，Tesla今年表現顯得相當弱勢。比特幣突破六．九萬美元創下歷史新高，雖然隨後出現漲多過後的拉回，不過已顯示出市場對風險產品的追逐熱度高漲，幣圈與股債投資人信仰不同，操作一定有風險，投資人必須特別留意自身能力。

蘋果股價今年來也屬相對弱勢，除了在中國銷售不佳，另也宣布放棄放棄電動車研發的泰坦計畫，並將把研究經費與資源轉投入生成式ＡＩ領域，雖然進度看似落後，不過從Siri到Machine Learning（機器學習），加上去年六月推出的M2 Ultra，與原本就建構完整的生態圈，都顯示手握軟硬體垂直整合優勢。現階段遭遇逆風的蘋果，沉潛過後仍有相當高的可能性，在未來某個時間點實現彎道超車。

相較於廣納科技股、剛創下歷史新高的Nasdaq指數，對台股投資人來說，更重要的是過往走勢猶如攣生兄弟的費城半導體指數，自二二年十月低點的二○八九．八二點至今不過十五個月，已突破五○○○點整數關卡，波段漲幅高達一四一．○五％，台積電在台灣的母股今年來上漲二四．四五％，相較於另外的AI 4漲幅仍明顯相對落後。

比價擴散，不再只是拉積盤

加權指數於一月十七日跌破六○日均線後展開反攻，連續兩個跳空缺口並站上萬八，農曆年後台積電創下歷史新高，搭配Nvidia財報與SMCI股價暴衝，帶動台股攻上一九五三二．三點的歷史新高，距離重大里程碑的二萬點僅剩不到三個百分點，且如今縱然台積電已寫下七三八元的新天價，不過仍具有比價空間。

台積電農曆年前的法說會上預估，今年半導體（不含記憶體）將成長超過十％，晶圓代工約二○％，台積電全年可達二一～二六％的增速，第一季營收可望淡季不淡，全年三奈米製程收入將再成長三倍，CoWoS產能即使倍增，仍處於供不應求狀態，未來幾年先進封裝營收年複合成長率將高於十五％，二奈米將如期於二五年量產，ＡＩ占比於二七年將達到十六～十九％。

綜合法人機構預估台積電今年ＥＰＳ介於三六～四○元，加上由於半導體下行循環進入尾聲，未來數年ＡＩ將是上行週期的重要成長力道，未來兩年獲利將明顯成長。統計外資自一月十九日台積電跳空大漲至三月四日，共買超逾三四．六萬張，對照期間總買超金額約三二七三億元，大概就占了七成，同期加權指數上漲逾十二％，護國神山實至名歸。