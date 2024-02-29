融券強制回補 醞釀軋空煙火秀

【文／黃俊超】

每年三月台股重要事項包含董事會及年報，也伴隨融券強制回補的固定戲碼，可留意高券資比個股可能出現的軋空行情。

龍年初始，神山台積電創下天價七○九元，搭配銳不可擋的ＡＩ大浪來襲，帶動加權指數創下歷史新高一九○二三．○一點，二○日均量也拉升至三五○○億元。櫃檯指數雖然與一九九七年八月高三四八．五點，有一段頗為遙遠的距離，不過也已創下二○餘年來新高，兩大指數目前都維持在多頭創高格局之中。

從籌碼面的角度來看，外資元月賣超十六．七億元、二月買超一一三一億元，投信元月買超三二八．二億元、二月賣超一六八·八億元，相較於過往並沒有太大幅度的變動，融資餘額元月幾乎沒有變動，二月則增加八一億元，顯示雖然指數已經創高，但是並未過度激情，量能維持溫和放大趨勢，然指數與年線乖離率增加至逾十二％。

空單回補成多軍燃料

權值股與高價股表現不俗，成為推升指數的最大關鍵，盤面氣氛有利多方，加上距離去年財報公告仍有一段時間，給予中小型股表現機會，即代表個股依題材各自表述空間更為寬廣，電子類股以ＡＩ相關股為首，伺服器、散熱、ＩＰ等族群表現強勢，投機指標則是神盾集團，傳產股則以輪動為主，以能源、重電與汽車ＡＭ股表現相對較佳。

每年三月都是董事會旺季，除了承認去年財報之外，包含股利政策與股東會日期也會有初步的規劃。基本上這牽涉到兩次以上的融券強制回補，一是因為股東會，根據規定，股東會前六○日為停止過戶起始日，期間為三○天，股東需在最後過戶日前完成交割並完成過戶，持有者姓名將出現在股東名冊上，而在停止過戶起始日的前六個交易日開始停券，最後回補日則是停止過戶日起始日前的第六個交易日，必須償還所有融券。

好日子先搶先贏，台積電訂六月四日為股東會，最後過戶日為四月三日，停止融券期間為三月二十七日～四月一日，回補日為三月二十七日。第二則是除權息日，也會出現停止融券強制回補的狀況，台積電於三月十八日、六月十三日都將配發股息，停止融券日分別為三月十二日～十五日、六月六日～十二日，即三月十二日與六月六日都是回補日。

空頭不死，多頭不止

長抱好的投資標的，持有現股絕對不會受到影響，而根據規定，融資達半年時可要求再展延半年，滿一年券商才會要求先結帳，然而對於站在空方的投資人來說，操作上並不友善，股東會再加上年配息改為半年配、季配息，則融券被要求回補，一年可能多達三～五次，特定人可能採鎖碼方式軋空，空軍被迫回補變成多方上漲的燃料。

除了事件引發軋空之外，還有兩種可能引發軋空的狀況，一是缺乏流動性，二則是透過融券餘額與券資比做為觀察指標，融券餘額規模對比流通在外股數與平均交易量，軋空會出現不合理的高價，因此軋空結束正常狀況下將回到合理區間範圍，這段期間的重點就只是籌碼，脫離基本面範疇，技術面也不易掌握時機點。