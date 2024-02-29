【文／方亞申】

台股再創歷史新高，AI族群扮演中流砥柱，光通訊族群也轉強，綠能相關股各有一片天，軍工、息利股以及轉投資受惠股盤堅；台股雖來到歷史高檔，但可用之兵仍多！

美國今年來儘管通膨數據下降不甚理想，聯準會降息時間可能延後至六月，但是來自全球充沛資金流入，四大指數頻創歷史新高。尤其當半導體設備的艾司摩爾、應材以及太平洋西岸的日股也是各類股齊漲，科技股愛得萬及東京威力科創紛紛大漲，而美股美超微及ＡＩ（人工智慧）大神輝達，全線上漲，引領各指數持續向上衝。市場稱這次ＡＩ是第四季工業革命，尤其繼去年一砲而紅的ChatGPT後，今年OpenAI再推出Sora，可以透過一句文字生成六○秒影像，令市場驚艷。由文字到影片圖像，明年還會推出何種新產品？令人引頸期盼，仿如過去市場對蘋果新機的期待，不管是ChatGPT或是Sora都需要更多輝達的ＧＰＵ，當輝達公布上季業績，獲利比市場預期更好，毛利率高達七七％，所以股價今年一路突破六百、七百美元，甚至一度衝過八百美元，今年累計漲達六成左右。

張忠謀興奮之情溢於言表

據統計，輝達股價今年貢獻那指約五分之一漲幅。而三月十八至二十一日舉辦ＧＴＣ大會，這是今年ＡＩ題材最大盛會，也是輝達自疫情以來，首度以實體、混合形式舉行，與會者可親臨現場或線上虛擬參加，預計有三○萬人參加，屆時又會有何種新的科技產品或概念釋出，值得期待。

輝達帶起的ＡＩ風潮，也獲得台積電創辦人張忠謀的認同，在參加日本熊本廠開幕致詞時，公開說看到半導體令其興奮，在ＡＩ興起下，許多人向他要晶圓產能，而不是以幾千片或幾萬片為單位，是以晶圓廠為單位，以台積電一座十二吋晶圓廠月產能超過十萬片；換句話，大客戶要的產能是以年產百萬片產能起跳，雖然客戶有點誇大其詞，但是需求的強勁遠高於市場認知。現階段需求最旺的全球四大ＣＳＰ廠─臉書、微軟、亞馬遜和谷歌訂單，幾乎全看輝達能否供應多少而定，且美國不准高階ＡＩ晶片輸往中國，輝達執行長黃仁勳全球跑透透，無論是中東、日本、歐盟乃至東南亞等，大家都搶著要建立資料中心，所以ＡＩ需求旺到哪裡？恐怕仍難以估算。站在這種角度來看，ＡＩ晶片的投單及需求將持續旺盛，可能一如台積電去年法說會所言，至二○二七年每年將以五成速度向上成長，而台積電未來三年將獨吃這塊大餅。

再者，張忠謀一言九鼎，猶記得當初比特幣剛要興起時，他就說見到挖礦訂單需求旺盛，而後比特幣價格一路飆升，也帶動麗臺、撼訊等股價大漲。這次他又公開看好ＡＩ，除了輝達、超微等，一定有更多公司要產能。再者，像是美國四大科技公司等大廠，為免全部受制於輝達，一定會有自製晶片動作，此時就需要ASIC、矽智財廠商，世芯ＫＹ獲利大跳升當股王，有其背景及道理，這股氣勢將向外擴散，例如M31、智原等靠向英特爾陣營，業績可望看好。再來就是老牌的ＩＣ設計族群，聯發科、聯詠、瑞昱、群聯、聯陽等，在ＩＣ設計行業打滾已久，一定有其專利，也可望擴大ASIC、IP部門營運，近期這些個股股價紛紛表態上漲。又因為股價與世芯、力旺、創意等價差超過一千至二千元，有機會補漲，何況今年進入半導體景氣大循環，增添股價動能。

聯陽具業績成長及息利優點

聯陽股價較低且又具有殖利率優勢，可特別注意。該公司以高速ＩＯ晶片、ＨＤＭＩ新產品傳出攻入人工智慧AI PC供應鏈。法人指出，聯陽獲得英特爾、超微AI PC新平台認證通過，預期今年開始將有機會以新品衝刺出貨動能，大吃AI PC商機。AI PC由於需要更高頻寬的高速ＩＯ作為訊號之間的傳遞管道，聯陽在既有ＰＣ市場的高速ＩＯ晶片早已是全球前三大主要供應商之一，且目前已經通過新一代ＰＣ平台英特爾認證，今年可望衝刺出貨動能。

另外，聯陽為鎖定AI PC當中的影像訊號商機，推出的HDMI 2．1 Retimer晶片同步準備就緒，目標瞄準AI PC換機潮。

聯陽近幾年來獲利都相當不錯，二一年ＥＰＳ達十一．二一元、二二年也有七．五六元，二三年則交出九．八六元好成績，平均單季ＥＰＳ都有二．二元以上。今年一月營收六．二五億元，是近五個月最高，年增四二．三％，現階段AI PC尚未出貨就能有此成績，下半年正式出貨可望有更優營收。此外，決定今年配發八元現金股息，殖利率超過四．五％，以營收向上來看，未來除息、填息行情可期。