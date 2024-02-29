謝金河：選股的新時代 巴菲特爺爺的投資啟示

【文／謝金河】

股神巴菲特的波克夏（Berkshire）公告二三年業績，相較二二年二二七．五億美元的虧損，創造了九六二億美元的淨利，包括投資及衍生性金融商品帶來的投資收益，波克夏的股價大漲三五○八○．一九美元，這個大漲將波克夏股價推高到六二八九○六．一八美元，市值推進到九○八一．七五億美元。

日本商社對股東友善

一家傳奇的投資公司創造了逾九○○○億美元的市值，這是難以想像的新時代，一家投資公司靠著巴菲特、蒙格少數領導團隊，能夠創造那麼傳奇戰績，這是難以想像的壯舉！二三年波克夏的成功，歸功於兩個大投資，一個是西方石油（OXY.US），波克夏持有二七．八％的股份，在俄烏開戰後，西方石油的股價從八．五二美元大漲到七七．一三美元，現在停留在六○美元左右，巴菲特在西方石油大獲全勝。

另一個與西方石油被巴菲特列為「無限期投資」的是日本商社。巴菲特在二○二○年下手買入日本五大商社，伊藤忠的股價從一九一一大漲到六八四四日圓，丸紅從四五六．二漲到二七○五日圓，三井物產從一三八九漲到六七○八日圓，住友商社從一一一四．五漲到三六四七日圓，最近三菱商社也從二○九四．五漲到七七三二日圓後分割，又從二二一九漲到三三四九日圓。巴菲特從買進五大商社迄今，已經獲利逾八○億美元。

波克夏從二○年五月買入五％，到現在加碼到各九％左右，巴菲特表示，將來持股不會超過九．九％，以日圓計算，巴菲特買入成本約一．五兆日圓，現在的價值上升到二．九兆日圓，以美元計算，帳面利益超過八○億美元。巴菲特在致股東書上特別稱讚日本商社對股東友善的程度遠遠超過美國；他說，自從他買入五大商社後，他們都以吸引人的價格不斷回購已發行的股票，而且五家公司的管理階層，對薪資的要求比美國低很多，五家公司只將三分之一盈利用來分配股息，保留眾多資金專注發展自己眾多的業務，並少量回購股票，和波克夏一樣，這五家公司都沒有增發新股。

這顯示西方石油和日本五大商社是巴菲特的最愛，從日本五大商社也可以看出日本日經指數在經歷三十五年後，終於在二月二十二日這一天突破三八九五七．四四的歷史新天價，未來日股會攀升到哪裡了值得拭目以待。不過股神在日股算是神操作，在台積電的短線進出可能是誤判。

蘋果賣壓源頭可能是他

二○二二年第三季，當美國升息、全球股市大跌之際，台積電從六八八元跌到六七○元之際，波克夏財報突然公布二二年第三季買入六○一○萬單位TSMC ADR，成本每股約六八美元，共斥資四一億美元，二二年十一月九日這則消息揭露，台積電股價跳空上漲十八元，拉升到四一七元，但僅一季，巴菲特就以「地緣政治」為理由，將台積電ＡＤＲ持股降到八二九．二七萬單位，賣掉的每股成本約七二美元，大約小賺四美元，到了二三年第一季，波克夏的TSMC ADR持股已降為零，短線操作完全違反他的長線投資法則，最近有人在算，如果巴菲特一股不賣，現在淨賺三九億美元，以事後諸葛來看，巴菲特此舉顯然被媒體類似像《經濟學人》不斷訴求「台灣是地表上最危險的地方」有關。

巴菲特另一個醒目操作是賣出一○○○萬股蘋果的股票，到二三年第三季為止，波克夏持有九．一五億股蘋果，到二三年底止，波克夏持有九．○五六億股，巴菲特曾大力讚賞蘋果是一家很棒的公司，Tim Cook管理得非常好，但這次巴菲特仍首度出脫一○○○萬股，這很可能也是一個重大訊號。

過去十幾年，蘋果一直是世界的企業龍頭，市值從破一兆、破二兆到破三兆美元，不斷攻城掠地，是地表上最成功的企業，不過蘋果在二三年十二月一日攻上一九九．八二美元，市值創下三．○八一兆美元之後，全盛的日子似乎告一段落，Apple股價回落到一八一．一六美元，市值跌到二．八億美元，已經輸給微軟二○○○億美元，微軟市值逾三兆美元，已成新盟主，這次巴菲特首度出手，未來還有逾九億股的蘋果，很可能成為蘋果最大賣壓的源頭。