【文／吳旻蓁】

AI帶動周邊零組件的需求質變，其中，光通訊與網通的傳輸規格跟著大幅提升，從這波股價領先起跑的個股，找尋趨勢加速起飛的族群。

第五代行動通訊（５Ｇ）、人工智慧（ＡＩ）、物聯網（IoT）、車聯網、工業四．○、元宇宙…，隨著新科技應用持續發展，數位經濟推升了資料流量呈現爆炸式增長；然而，在高位元內容的持續傳遞下，網路流量的成長沒有盡頭，也使得扮演骨幹的傳輸網路系統面臨爆炸。

業界人士就舉例，骨幹網路身為基礎建設的重要性，就像高速公路一樣，當傳輸能力從過去的數百Mbps提升到Gbps等級，加上聯網裝置數量更多更密集後，此時若不能持續加大骨幹網路的頻寬，布建完善的基礎建設，便無法擁有好的傳輸品質及通訊效率。另一方面，全球正式進入ＡＩ時代，隨著ＡＩ應用面蓬勃發展，高速網路也越來越普及，而寬頻網路作為數位經濟的重要基礎建設，對於各國的經濟發展、創新能力和全球競爭力也至關重要。

光纖升級潮啟動

因此在網路時代對頻寬要求日益嚴格之下，由於以光纖傳輸光訊號具有高頻寬、傳輸距離長、耗能低、質輕、抗拉強度大等明顯優勢，遂帶動全球固網市場從傳統銅導線（Copper Wire）逐漸轉往光纖（Fiber）為主。

再者，隨著資料中心必須處理的資訊流量以相較過去數倍以上的速度在快速增加，為支撐ＡＩ模型及大數據運算，算力需求提升促使資料中心內部機架內伺服器能互連、機櫃上ToR switch、葉脊（Spine-Leaf）結構交換器間傳輸速度提升，也使得資料中心必須更快地提升光通訊線路傳輸速率，於是光訊號傳輸已成為資料中心內部機櫃到機櫃（Rack-to-Rack），以及資料中心對資料中心（Inter-Datacenter）的資料傳輸主流技術。根據研究機構指出，光通訊在數據中心的相關應用銷售額會以十九％的年複合成長率增長，在未來ＡＩ運算進入人們生活，光通訊帶來的高速傳輸將是重要一環。

由此，鑒於頻寬持續擴張及升級的需求，近年來，可見全球政府包括美國、歐盟、中國、印度、南美洲、七大工業國（Ｇ７）等，無不積極推動通訊基礎建設，像是美國的四二○億元寬頻基建法案、歐盟二○三○年數位轉型要求歐洲家庭網速必須達到一Gbps、中國雙千兆網路發展計畫等，預期二二到二五年全球光纖用戶將以年複合成長率五．八％穩健成長。再加上資料中心建設腳步加快，都是市場對於光通訊零件及光纖需求水漲船高的關鍵原因。

進一步來看，光通訊是利用光纖進行有線信號傳輸的過程，由光纖、雷射驅動ＩＣ、雷射二極體、檢光二極體、接收放大ＩＣ等元件組成的光收發模組，作為終端設備與光纖間的橋樑，進行光子、電子訊號轉換的工作，可以說是最重要的裝置之一。而網路中每個節點、路由器或交換器都會需要使用到光收發模組，以超大型資料中心來說，每十萬台伺服器、搭配一萬台高階網路交換器，以及一○○萬組光纖通訊收模組。

根據研調機構LightCounting預估，全球光收發模組系統的營收，將自二○二四年的約一三○億美元，成長到二八年的二一○億美元；另，LightCounting指出，雖然二一年四○○Ｇ規格已是一個成熟商業化的產品，但受到全球半導體供應鏈吃緊影響，至二二年才大幅提升市場滲透率，並預期四○○Ｇ在二四年將成為過半之主流規格。

光收發模組需求量高漲

展望後續，內資法人表示，由於針對ＡＩ應用所發展之伺服器／交換器已經支援八○○Ｇ光通訊連線，預期今年亦將是八○○Ｇ規格大量商業化的階段，並估最快二五年將會有初步的一．六Ｔ規格產品，而數據中心也將會針對未來一Ｔ以上規格開始重新設計相關硬體配置，故法人認為，即使二四年一Ｔ以上之光通訊模組尚不會成為真正商業化產品，但的確可以說Terabit時代已然來到。且當未來傳輸速率進入一Ｔ以上之後，預期共同封裝光學元件（Co-packaged optics; CPO）也將成光通訊主要解決方案之一，目前預估最早有望於二五、二六年進入商用階段（詳見後文）。

值得留意的是，每次光通訊的規格升級都會帶動產品單價（ＡＳＰ）與毛利提升，像是四○○Ｇ產品的單價至少是一○○Ｇ的一倍以上。因此隨著ＡＩ及雲端應用需求進入成長期，二四年光通訊市場應用需求將逐步放量，正醞釀出台灣光纖設備相關廠商的龐大商機。而台灣光通訊廠多已深耕產業及國際市場多年，因此市場預期，供應鏈包括磊晶的全新、聯亞，零組件及光收發模組廠如眾達ＫＹ、光環、光聖、上詮、波若威、華星光、前鼎等，營運可望迎來向上動能。