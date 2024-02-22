jpp-KY三支利劍出鞘 銳不可擋

【文／林麗雪】

客戶一來泰國，看到我們的廠就很興奮，訂單就直接進來，搞得我現在很頭痛，設備、廠房都不夠，才剛蓋好一個熔接廠，搬進去不到兩個月又滿了，伺服器機櫃箱體的生意一直在增加，光Ａ公司的機櫃，以前一周才出四百個，現在一周要出九百個，訂單多得不得了！」jpp-KY經寶精密董事長鍾國松指著泰國曼谷廠房滿滿堆著要出貨的伺服器機櫃說，一個四十呎的貨櫃，只可以裝三十個機櫃，現在每周都是三十個貨櫃出貨到西雅圖、愛爾蘭或荷蘭的Hub倉，今年資料中心的訂單會比去年多很多。

產能滿載不敷使用

此外，jpp-KY也已與日本散熱龍頭大廠Ｎ公司偕同合作開發可符合一二○○Ｗ功率應用的ＡＩ液冷機櫃，二月底預計先出二套樣品驗證，估計下半年液冷產品有望開始出貨，並在明年真正放量；另一家ＣＳＰ廠Ｍ公司新一代的電源機殼產品，也已經開模完準備送樣，ＡＩ新訂單正如火如荼地推進中。

鍾國松從來也沒有想過，資料中心業務會在疫後的今天，成為jpp-KY繼航太之後，撐起營運半邊天的另一把利劍。疫情前花了三年時間取得雲端服務商（ＣＳＰ）Ｍ公司的認證，鍾國松回想，當年被ＣＳＰ廠的ＣＳＲ認證磨得好慘，但如果在疫情期間jpp-KY百分之百做航太事業，公司「沒死也半條命了」，很幸運地做了資料中心的業務，把jpp-KY在疫情期間養活起來，疫後正好航太事業復甦，順勢將公司去年營運推上史上新高，而這都還只是jpp-KY業績長紅的初始階段而已。

「要玩ＡＩ，機櫃要從１Ｕ、２Ｕ升級到３Ｕ、４Ｕ以上，需要的沖床下料設備都要三百、五百噸以上，沖床很貴，我們一直在買，且都是買三百噸以上的，就連疫情期間都沒有暫停擴產買設備，現在廣達、英業達的廠區都在我們工廠旁邊，接下來要努力增加產能爭取訂單」，鍾國松腦中一直盤算著，要怎麼籌資、擴產、調度生產線，才能滿足這些大客戶的需求。

鍾國松嘴上雖說自己幸運，但jpp-KY要是沒有三兩三，如何能上梁山？尤其少量多樣的機構件生產動輒上百個甚至上千個零件，很難自動化，為了打造工廠自動化，jpp-KY可是熬了十多年。鍾國松說，以前未自動化之前，換一個模具要三十分鐘到二小時，現在模具自動換刀一到二分鐘就可以完成，效率提升很多，加上從下料、熔接、噴漆、表面處理到組裝都在廠區一條龍完成，這樣的工廠建置，在泰國絕無僅有，鍾國松自信地說，即便競爭對手要來泰國投資，jpp-KY都還領先很多年，而這一波全球產業鏈加速去中化下，在泰國競競業業蹲了三十年的鍾國松拉高音調大氣地說，「我不只撿到槍，還撿到火箭咧」！

ＡＩ伺服器、航太訂單滿

尤其是在深耕許久的航太事業，陸續傳來好消息，首先是新增賽峰（Safran）Tier 1客戶，未來訂單有望涵蓋整機的座椅系統結構件，賽峰並已派了兩個人在jpp-KY上班，今年陸續進行產品驗證後，明、後年出貨將扶搖直上，未來幾年jpp-KY的航太業績都可以因此吃下定心丸。

法國賽峰集團是全球第二大飛機零組件製造商，更是空巴（Airbus）及波音（Boeing）的主要零組件供應商，jpp-KY法國子公司執行長 Frederic Bourgon觀察，中國在新冠疫情期間長期封城，導致全球航太供應鏈中斷，有超過三成的航太產能就在疫情期間退出市場，導致疫後空巴訂單雖滿載，卻遲遲無法達標出貨，空巴意識到供應鏈過度集中中國的風險，強制要求賽峰分散產能至非中國以外的市場，機會就落在了泰國的jpp-KY身上。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2288期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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