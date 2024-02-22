外資鎖定低ＰＢ股撿便宜

【文／周佳蓉】

日股可說是近一年來最受各國投資者矚目的市場，東證一部與日經二二五指數在去年聯袂觸及一九九○年以來的最高水準，全年漲幅分別衝上二五％、二八％，今年截至二月中旬，日經指數持續上揚至三八三○○之上，漲幅逾十五％，更領先美股費半、那斯達克指數，不只因為台積電赴熊本設廠順利，日本半導體在全球的影響力被凸顯，其中，日本主管機構東京證交所積極對日企採取的政策措施是推升日股的功臣之一。

日股為全球第三大證券交易市場，上市公司超過二千餘家，當時卻是低股價淨值比（ＰＢ）占比最高的國家，超過一半的企業股價淨值比小於一倍，比例高於歐股、美股、新興市場，而日本多數企業股價淨值低於一，主因是公司把獲利和資產留在內部，並未妥善利用。而去年起東京證交所就祭出新規，敦促股價持續低於帳面價值的企業制定計畫，提出改善的方法，也鼓勵加強投入研發和培養人力資本，促進知識產權和無形資產的創建，以提升公司企業價值，東京證交所特別指出公司應在衡量和管理資本成本的同時，尋求更高的股東權益報酬率。

在政府的政策推動下，日本企業紛紛正視低ＰＢ的問題，也願意將帳上的閒置現金，透過買回庫藏股或股利配發的方式回饋股東，提振股東權益報酬率。

日股經驗可供借鏡

統計二三年，日本上市公司回購股票總額達九．六兆日圓，比二二年增加了一三五○億日圓，參與庫藏股計畫的企業超過一千家，過去小型企業的估值更低，在政策改革和投資人回流日股的參與下，ＰＢ有更高的提升空間。

由於改善企業股價淨值比，成為日股創下三十多年新高的關鍵，為提高台股在全球市場的地位，證交所也放送政策利多，聚焦四大作法上，如：鼓勵各公司檢視自身股價淨值比，以提升公司價值、推動數位轉型、強化公司資安防護效能、致力實現全體企業邁向淨零減碳、永續等長期目標，不過證交所亦強調，並不會有像日股一樣的強制下市措施。

證交所對上市公司的政策宣示，獲得市場正面回應，觀察近日台股盤面除了以ＡＩ概念股為主流，外資的資金也關注到低ＰＢ的公司，如面板、金融、航運等產業，包括群創、彩晶、開發金、中石化、慧洋ＫＹ、新興等，自龍年開紅盤以來，外資累計買超群創逾六．七萬張、開發金近二萬張，壽險股的三商壽一．八萬張，ＰＢ分別為○．六四、○．九七倍、○．六一倍，目前統計台股上市公司當中，仍有一八○家公司ＰＢ低於一倍，占比約上市股的十七％。

證交所政策宣示

股價淨值比，是常見的一種估值方法，是指每股股價除以每股淨值，代表投資人用每股淨值的幾倍價格買進公司股票，一般而言，ＰＢ值越低，代表股價越便宜，但也要注意公司是否有財務或其他問題，ＰＢ也較適合用來分析有周期性、獲利情況較不穩定的公司，例如景氣循環股、控股公司。

面板產業在經歷低迷的一整年後， 在市場預期溫和復甦及巴黎奧運等賽事題材的加持下，吸引搶反彈資金進場，據集邦科技數據，面板價格在今年一月中旬全面止跌，而在面板產能持續調整之下，市場看好供需可望提前落底，帶動ＴＶ面板報價反彈，二月下旬的報價已見大尺寸面板領漲、五○吋以下報價小漲，券商法人紛紛調高友達、群創的獲利預期，當產業往健康方向前進，這時股價仍在每股淨值之下，則有較大的想像空間。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2288期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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