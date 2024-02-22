【文／魏聖峰】

全球股市從二三年以來的多頭走勢沒有改變，與台股關係最密切的美、日股市，日前在台股農曆年封關期間依然強勢，引領台股開紅盤就創下歷史新高。ＡＩ依然是推升美股創新高的題材，帶動S&P 500指數站上五○○○點大關。

在弱勢日圓推升下，日經二二五指數近期創下三八八六五．○六點新高，距離三四年前歷史新高的三八九五七．四四點，僅剩下九二．五點。看來，日股可能在短期內就會創下歷史新高，持續往四萬點方向邁進。在美股創新高推升下，德國DAX指數與法國CAC指數二月中旬也創新高，一月中旬創新高拉回的印度股市，經過短暫拉回整理後，隨時有機會再創新高。

縮表迫使資金集中化

拜登總統在二○二○年大選勝出，並在隔年一月就任總統。當時美國經濟處於後疫情時期。當時的美中關係已經惡化，因為從一八年五月起美國對中國發動貿易戰，拜登上台後，擔心中國科技與經濟實力會超越美國，甚至打破美國塑造的國際秩序，強化對中國科技封鎖。當時拜登點名電動車、先進電池、高階半導體在地化以及基礎建設等四大產業，強化美國的經濟實力。拜登政府上台已超過三年，美股在過去三年中除了二二年陷入四十多年最嚴峻通膨風險而處於空頭市場外，其他時間美股均處於多頭漲勢。

檢視拜登的政績，美國電動車和先進電池還是沒能領先中國，現在反而是中國對外輸出廉價電動車，卻激怒歐洲各國。未來美國可能連手歐洲國家針對電動車產業對中國反擊。不過，美國在高階半導體技術持續領先中國，尤其是去年到現在持續一年多的ＡＩ產業，美國企業領先其他各國，全球科技股也因為ＡＩ效應而大漲。值得留意的是，這波美股走的是資金集中化行情，ＡＩ固然引領科技產業升級，實際上因ＡＩ變好的產業還不是全面性的擴散。

換句話說，去年是ＡＩ萌芽年，今年開始才是ＡＩ的初升段行情，企業在ＡＩ的資本支出是主流，還沒擴散到消費性產業。再者，從二二年上半年至今，聯準會維持升息步調，聯邦資金利率平均在五．三七五％的二十一年高檔區，每個月還持續縮表九五○億美元，一年的資金水位下降近一兆美元，市場資金處於緊縮狀態。此外，受到高利率效應，到去年底有多達六兆美元資金停泊在貨幣市場。資金緊縮效應，使得這波科技股多頭侷限在基本面最強的大型股，大型ＡＩ股股價因此大出鋒頭。

Nvidia是ＡＩ龍頭，也是過去一年引爆ＡＩ題材的指標廠商。創辦人黃仁勳在去年二月發布財報時透露，ＡＩ跨入人類的生活已經是現在進行式，當時Nvidia的營運表現超過市場預期。從ＧＰＵ透過高倍速運算跨入ＡＩ是Nvidia發現的，Nvidia的ＡＩ技術最成熟，帶動股價狂飆，資本市值突破一兆美元。去年股價大漲二．三九倍，今年以來股價漲幅超過四○％。農曆年期間，Nvidia市值一度超越亞馬遜和谷歌母公司Alphabet，成為美國第三大資本市值企業，在全球企業市值排行中也一度排到第四位。即便Nvidia公布財報前夕股價漲多回檔，Nvidia市值持續再成長的機率仍高。專家推測，Nvidia的市值很可能在一、兩個月內有機會超越兩兆美元。但短線股價表現要觀察二十二日凌晨發布的最新財報與財測，如能再次達標，股價還有機會再漲。

輝達、美超微居領先地位

除Nvidia外，最近華爾街橫空隔世出現一檔ＡＩ飆股美超微（Super Micro），去年大漲二．六八倍。今年以來，一度大漲超過二．五倍，直到十六日漲到一○○四美元後單日震盪股價回檔兩成。去年第四季交出三七億美元營收、ＥＰＳ五．五九美元的好成績，且對本季營運預測比一月初調高的財測還要好。上季營收超越該公司二一年全年營收。美超微當時表示，ＡＩ對提高該公司的營運現在只是剛開始而已。不僅如此，在一月底提交給美國證交所申報資料，董事會成員在一月間買進自家公司股票達一四一萬美元，這個消息在二月上旬被揭露後，加上基本面強勁，激勵市場追價，帶動股價的飆漲表現。美超微目前資本市值為四四○．五一億美元。

微軟在一九年策略性投資OpenAI新創公司十億美元，隨著OpenAI推出的生成式ＡＩ成為ＡＩ應用市場主流，微軟在ＡＩ應用端居領先地位，是資本市值超越三兆美元，並超車蘋果成為全球最大資本市值企業的原因。由於微軟後續增資OpenAI，擁有該公司股權達四九％，微軟成為OpenAI技術獨家使用權，並大量運用在微軟各項產品中，向企業客戶提供ＡＩ加值服務，每個月只向客戶多收二○美元。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2288期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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