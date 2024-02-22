謝金河：透視龍年投資新格局

【文／謝金河】

二月十五日台股開紅盤果然喜氣洋洋，台積電一開盤就跳出七○九元天價，一舉刷新一年多前的六八八元，台股加權指數一開盤大漲逾六○○點，最後上漲五四八．五，漲幅三．○三％，這一記長紅大漲，跳空越過一八六一九的天價，農曆開紅盤以來，儘管台積電回檔，但加權指數仍然寫下一八七五六．三三的天價紀錄。

晶圓代工廠各走各的路

台積電股價的大漲，背後與二三年五月以來的ＡＩ狂潮有關，這一波台股的狂熱由ＡＩ浪潮帶動，最核心的從Nvidia帶動AMD、AVGO，然後是伺服器大廠Supermicro搖身一變成為妖股，Nvidia股價最高漲到七四六．一一美元，一口氣將市值推升到一．八兆美元，一度打敗Google、Amazon成為全美第三大、全球第四大市值企業。

從去年五月的ＡＩ浪潮席捲，黃仁勳領軍的Nvidia股價從一○八．一三美元狂飆到七四六．一一美元，漲幅高達五．九倍。這一段瘋狂大漲行情帶動了ＡＩ晶片股，二三蟄伏的AMD，進入二四年也發動一波從一四七美元大漲到一八四．八二美元的行情，市值推升到二八八二億美元，過去AMD與Intel平起平坐已讓市場嘆為驚奇，這次AMD市值比Intel高出一千億美元。另一個是馬來西亞華人陳福陽創辦的Broadcom（AVGO）股價大漲到一二九五．九七美元，市值也飆上六千億美元。

進入二四年，市場聚焦在ＡＩ應用的訴求上，微軟的OpenAI創辦人Altman揚言要募資五到七兆美元投入ＡＩ晶片，這次因為ARM大漲到一六四美元，身價暴增的孫正義也說要籌資一千億美元，投資製造ＡＩ晶片，OpenAI及ARM這個大動作更加凸顯台積電的重要性。目前成熟晶片已經在中國全力擴廠下殺成紅海，過去一年來，台積電股價屢創新高，但聯電、世界先進、力積電卻裹足不前，關鍵就在高速運算晶片的投資注重成本的投入，一方面有技術門檻，更重要的是這是大資本投資，聯電與台積電最後的差別在聯電不再大資本投資，最後困守成熟製程領域，現在來了中國追兵，股價的命運也跟著改變。

蘋果、特斯拉為何成輸家

進入二四年，ＡＩ帶動的投資主旋律似乎已經很明朗，其實進入二十一世紀，投資的主旋律一直在改變，最早是ＣＮＢＣ的Jim Cramer號召市場訴求尖牙股（FAANG），他把Amazon、Google、FB、Apple及Netflix放在一起，但這五家公司中，Netflix市值只有二千億美元左右，難登大雅之堂，反而他漏掉大魚微軟，後來我把它改成FAAMG，這五家市值上兆美元的企業帶領全球高科技產業奔馳。

這兩年，美國銀行分析師Michael Hartnett跳出來列出科技七雄，除了FAAMG五家，他加入Tesla、Nvidia，這新增的七雄，在過去這段期間也產生了變化，一是微軟市值超過三兆美元，順利打敗Apple登上王座，而Nvidia異軍突起，市值擊敗Google、Amazon、改名Meta的FB，過去一年股價大漲一八四％，市值推進到一．二兆美元，但是Tesla市值卻從一．二四三兆美元跌破六千億美元，股價跌跌不休。蘋果也痛失王座，關鍵都是因為中國市場遭到瓜分及削價壓力，二三年以來的輸家看起來是跟中國連結高的Apple及Tesla。

今年Light Street Capital的分析師又提出AI 5的概念，他保留了微軟，加入Nvidia、AMD、AVGO，並拉進了TSMC，這個AI 5完全把重量級的ＡＩ企業拉到裡面，這也展現了二四年的投資新格局。過去一年多，Apple、微軟市值都登上三兆美元，Nvidia、Amazon、Google都在一．七到一．八兆美元之間，科技七雄市值最高一度達十二．九兆美元，現在AI 5市值大約是科技七雄的一半，但這五家公司也訴說了ＡＩ未來發展與命運，在AI 5成形之後，市場上又多出一支奇兵。

除了微軟外，AI 5的五家公司有四家公司創辦人是華人，AVGO的陳福陽是馬來西亞華人，Nvidia、AMD的黃仁勳、蘇姿丰來自台南，除了上述的五家，還有一家今年大放異彩的Supermicro（SMCI），美超微創辦人梁見後是嘉義人，二○二一年SMCI股價最低只有二一．九美元，二二年最後一個交易日是八二．一美元，到去年底是二四六．二四美元，誰也想像不到二月十六日SMCI股價最高衝到一○七七．八七美元，市值跑到六○二．八五億美元，這個驚天大漲，還伴隨上沖下洗的巨大成交量，美超微一天成交三二五五．六三萬股，換算成交值大約在三○○億美元上下，三○○億美元有多大？約台幣一兆，這等於是一檔Supermicro成交量是台股二到三天交易的總額，當然這個大量也可能是SMCI漲勢告一段落的訊號。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2288期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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