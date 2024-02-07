【文／黃俊超】

隨著客戶端調整完成，光隆三大業務都將成長，尤其高毛利的成衣業務比重攀高，為拉升營運重返正軌最重要的助力。

高通膨與高利率壓抑終端需求，加上品牌客戶調整庫存，使得去年多數成衣廠業績衰退，不過隨著市場庫存水位轉趨健康，產業景氣步出谷底邁向復甦，搭配奧運題材帶來拉抬買氣的象徵性意義，若帶動流行風潮則可望轉為實質訂單挹注，將有助於加速提升成衣產業的復甦動能。

聚陽去年營運表現亮眼，主要受惠於Uniqlo母公司日本迅銷集團積極擴張海外市場，加上新產能助攻，帶動全年營收逆勢成長，雖然第四季因營運效率、匯損等因素，導致獲利不如預期，不過全年稅前每股盈餘二○．七九元，依舊寫下歷史新高，公司也預期今年首季出貨動能續強，第二季則淡季不淡，下半年更將進入回補庫存的周期性循環，全年營運可望持續成長。

儒鴻去年營收衰退二二．五％，不過第四季營收年增率已轉正，客戶端下單回歸正常，今年上半年訂單幾乎確定，並開始承接第三季訂單，公司表示，第一季成衣自有廠稼動率滿載，外包比重可能提升至四成，營運可望優於去年第四季表現，全年隨著既有客戶復甦，加上新客戶訂單加持，有望呈現雙位數成長。

成衣產業否極泰來

光隆去年營收年減二五．一％，是上市櫃成衣廠當中衰退幅度最大的，尤其第四季年減幅達三九．二％，為全年最低點，不過公司對戶外機能產品市場發展持續看好，認為產業谷底已過，今年主力客戶下單力道回復正常，並將新增六家新客戶，第二季起營運可望回到正成長軌道，力拚全年重返雙位數成長。

成衣、家紡與羽絨是光隆三大業務，去年全面呈現雙位數衰退，不過致力於優化產品組合，去年前三季成衣比重突破六成，帶動毛利率攀升至史上新高的十八．六％，優於前年同期的十六．八八％，雖然第四季成衣業務營收衰退，不過全年成衣比重仍由前一年度的五六％增加至五九％，預期毛利率也將走高。

從羽絨事業起家，近年來積極朝戶外機能性產品轉型，成果已逐漸顯現，去年成衣比重五九％、羽絨二二％、家紡十九％，毛利率以成衣十八～二○％最高，其次為家紡十二～十四％，羽絨雖然僅十～十二％，卻是穩健的營運基礎，光隆持續提升成衣占營收比重，目標為二七年達到七成，比重提升並非刻意壓縮，而是透過成衣成長率高於其餘兩業務而達成。

新客戶、新產能陸續到位

光隆前五大成衣客戶為Mont-bell 、Burton、5.11、Columbia與VOLCOM，僅Columbia訂單持平，另外四大客戶均將雙位數年增，尤其最大客戶Mont-bell預估成長兩成，另新增六家客戶，其中一家為歐洲大型運動連鎖通路商，下半年起放量。目前公司全年接單已達五成，主要出貨集中在第二季與第三季的傳統旺季。成衣業務目標成長十～十五％，若第一季獲得追加訂單，將有機會挑戰成長十五～二○％

目前於越南自有五八條產業、外包二五～三○條，第一季將有十條新產線加入投產，印尼廠為合資持股四五％，首季將有六條產線投產，第二期預估於下半年啟動，整體廠區規劃四期三八條產線，單條產線人數為越南產線兩倍，主要產品以大宗運動服飾為主，越南廠產線單線產值超過二○○萬美元，印尼廠則約一二○～一五○萬美元。