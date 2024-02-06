贏過大盤 12檔錢龍來績效股

【文／方亞申】

美國聯準會開完會，果如預期仍在觀望；市場對第一季降息的期待大降，而主席鮑威爾會後坦承通膨在這幾個月大有進展，但他仍再三強調需要看到「更多的好數據」，確認通膨的下降趨勢，並透露聯準會尚未開始考慮降息，惟利率在這波緊縮循環可能已經觸頂。

聯準會評估接下來的利率走向及何時降息，依然持開放態度，必要時仍準備讓目前的聯邦基金利率目標區間，再維持一段時間。這次說法已拿掉可能再升息字眼，就是要等到通膨率降至二％才會有動作。鮑威爾同時表示，持續縮減資產負債表。

市場預期最快降息時間落在六月，而全年降息幅度約三至四碼，也就是基準利率降至四．五％上下。要注意，降息動作將牽動九兆美元貨幣型資金流向股市的可能性！對科技股相對有利。

接續聯準會會議的就是企業財報，尤其重量級的臉書及亞馬遜都有好消息，股價單日各大漲二十％及七％；先前谷歌財報因為廣告收入不如預期跳空下跌；高通財報雖看好手機晶片但略嫌保守，股價走勢不如預期；AMD財報也低於預期，英特爾財報也看不到好訊號，股價當天大跌十一．九％。在此之前，台積電、微軟、艾司摩爾財報都是好消息而股價大漲。

台積電ＡＤＲ引起華爾街注意

最誇張的是美超微當財報公布高於預期，股價持續大漲逼近五八○美元，今年才過完一個月，股價就上漲超過一○三％。

由於有美超微維持人氣，當臉書及亞馬遜（兩家公司今年都將投入近百億美元於ＡＩ開發）公布財報，股價大漲，臉書端出史上最強財報，上季銷售成長二五％，淨利暴增二○一％，且營業利益率倍增至四一％，成本比一年前下降八％。同時還批准執行五百億美元庫藏股計畫，並拿出五○美分的季度股息，大大震撼市場，股價單日大漲二十％，轉眼間臉書今年以來上漲約三四％，超過輝達漲幅！

亞馬遜公布業績，高於市場預期，其雲端服務部門亞馬遜網路服務（ＡＷＳ）收入為二四二億美元，等於一年可做上千億美元，股價也創新高。

蘋果因為中國市場衰退十三％，股價表現較弱勢，總市值被季報佳音的微軟超越，掉至第二名。這一輪美國科技七雄季報只剩輝達將在二月二十一日公布，其他六家─微軟、臉書、亞馬遜高於預期，特斯拉、蘋果、谷歌較弱勢。最後一家輝達是供應其他科技大公司ＡＩ晶片廠商，看看他們對ＡＩ都看好以及加速鉅額投資，輝達季報應該相當不錯，只是要看好到何種程度！

若比較今年股價漲幅，除了上漲逾倍的美超微外，輝達及臉書上漲超過三十％，先進製程設備供應商艾司摩爾上漲十七．六％、特化的默克上漲十五％、戴爾電腦上漲十二％；半導體矽智財的邁威爾上漲十一％，這些遠超過那指今年累計上漲六．一％、標普上漲三．八五％及費半上漲三．八％。而這些公司都直接或間接與台積電有關，台積電ＡＤＲ僅上漲不到十．八％，雖超越指數但是不如上下游大漲，股價已嫌委屈，開始引起華爾街投行注意。

台灣打群體戰，優於韓國

從過去一季美國較大公司季報，可得知美國經濟情況還算不錯，否則指數不會持續盤堅推升。尤其在總市值方面，微軟登上三兆美元居冠，微超車蘋果；再來第三名就是谷歌一．七八兆美元、亞馬遜追上谷歌、輝達一．六三兆美元；輝達或許可能挑戰谷歌及亞馬遜的總市值。

輝達總市值能超過一．六兆美元，較去年初股價一四三美元、總市值大幅低於台積電，而後一路過關斬將來到第五名，可見市場對ＡＩ發展的認同；再者，臉書總市值重返一．二兆美元，也是與ＡＩ有關，該公司大前年改名為Meta，要與元宇宙接軌，去年轉向ＡＩ發展，股價從一二四美元大漲來到四七四美元之上，緊追著輝達。

此外，設備供應商艾司摩爾總市值超過三千億美元，是歐洲第三大總市值公司，凸顯上游半導體在全球地位之價值。

至於電動車的特斯拉總市值掉至六千億美元以下，台積電ＡＤＲ超車，成美國科技新七雄之一，可見電動車殺價之慘，如同過去的面板及太陽能一樣，傷到特斯拉、也傷到汽車出口大國德國。

美股走勢大約以輝達季報發布時間作總結，而後可能要整理一下，等待另一波需求上漲，但是四大指數只要維持在月線之上都屬強勢。