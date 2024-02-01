摺疊機改走親民路線…三星市占下滑 平價貨將成新戰場？

【文／周佳蓉】

摺疊機競爭激烈，消費者期望有更實惠的選擇，摩托羅拉以Razr 40掀起了平價機種的話題，三星、華為可能跟進？二四年仍是摺疊手機爆發年，軸承廠會嶄露頭角。

摺疊手機是近年來智慧型手機市場的一大創新，它結合了大螢幕的優勢和小巧的便攜性，提供了更多元的使用體驗，自一九年問世以來，一直是高端手機市場的標誌。三星曾一度靠著Z Fold和Z Flip系列占據市場份額的近九成，成為該領域的領頭羊；然而，隨著各大品牌紛紛推出摺疊手機搶食市場，包括陸系的華為、Oppo、Vivo、小米、隸屬於聯想集團的Motorola、Google等美系品牌，市場競爭日益激烈。

根據Gartner統計，三星摺疊機在全球市占率，二三年上半年降至七一％，在中國更已跌落至第三名，品牌排名落於華為、Oppo之後，高昂的價格成為其普及的一個阻礙，以三星去年推出的Galaxy Z Flip 5來說，最便宜的機型也要九九九美元（近三萬台幣），而韓媒也報導，三星正考慮開發一款入門級新款可摺疊手機Galaxy Z Fold 6，目標放在提高全球摺疊機滲透率及衝刺中國市場的份額，最快在今年下半年問世，價格帶有望落在六○○至七○○美元，而三星也曾誓言，二○二五年摺疊機銷量占比要提高至總銷量的一半。

眾多消費者期望市場上能夠推出更經濟實惠的摺疊手機款式，不過在去年的年終促銷大戰中，已由摩托羅拉率先開出了市場第一槍。「Razr 40」於去年六月新推出、原價六九九美元，在年終促銷價已下殺到四九九美元，約一萬五千台幣，儘管在高階功能和軟硬體配置、處理器晶片方面存在一些不足，仍引起市場話題。

最便宜摺疊機打響第一槍

一份對中國消費者的調查結果顯示，橫向內摺和掀蓋式的機種，吸引消費者埋單的因素不同，售價更高的內摺式，消費者最重視的是大螢幕的使用體驗，相對便宜的掀蓋式機種，追求流行、嘗鮮反而躍升為主要因素，對功能性的要求則是其次，也反映了若摺疊手機均價持續下滑，首先將吸引追求新奇的消費者，成為購買摺疊機的重要驅動力，相對親民的價格更有機會接觸到新的消費者，以出貨量來觀察，二三年的摺疊機約一八三○萬台，僅占全年手機市場的一．六％，故成長空間依舊龐大。

隨著品牌大廠積極跨入，市調機構Counterpoint預估，這片利基型市場出貨雖不如兩年前動輒八○％的年增率，二四年仍可望成長五成；其中，柔性面板與軸承占整體成本三～四成，為摺疊機最主要零組件，由於近年來技術不斷突破，成本也有再下滑的空間，使單機售價已從一度高達三千美元逐步下滑，目前均價約一四○○～二○○○美元不等，而掀蓋式摺疊及橫向內摺設計約各占市場四五～五○％，代表機種為三星的Z Flip 5、華為的Mate X5，另一種設計為橫向外摺，但因螢幕較易受損僅占市場個位數百分比，例如華為Mate Xs 2，目前雖然仍由掀蓋式機種為銷售主流，基於消費者對大螢幕使用性需求不斷提升，橫向內摺機種可望成為未來的摺疊設計主流。