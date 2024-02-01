飛越萬八全力以「富」 最牛的行情 呼之欲出！

【文／方亞申】

春節前即將封關，往年開紅盤上漲機率超過七成，對於明星產業，如法人雲集的AI供應鏈、台積電大聯盟及矽智財族群，可擇優抱股過年；傳產則集中在重電、風電及汽車AM族群；政策利多的金控及銀行股有配息題材，拉回也可注意。

不受油價向八○美元邁進以及中東戰事問題影響，美國標普指數站上四九○○點，與那指、道瓊一同再登歷史新高，費半則反彈。尤其是美超微盤後公布季報，超過市場預期，股價大漲，今年來上漲約八成，堪稱漲幅最大的中型股。再來一系列大型科技股財報接力登場，高通一月三十一日公布業績，二月一日則有蘋果、亞馬遜和Meta。傳產股則有一月三十一日的波音，及二月二日的埃克森美孚和雪佛龍等，都是市場焦點。

美國ＡＩ相關股今年漲幅凶猛

近期大多數中大型股公布財報後，股價漲跌互見，市場注意焦點還是二月一日聯準會開會結論。市場普遍預期，這次將繼續維持聯邦基金利率在五．二五至五．五％不變，重點是在何時降息？過去降息通常是因為景氣不佳，但近期美國公布總體數據，如失業率偏低、扣除波動性較大的食品與能源項目，二三年七月至十二月核心ＣＰＩ年增率為一．九％，遠低於同年上半年的四％增幅，顯示通膨迅速降溫，加上國內生產毛額（ＧＤＰ）和個人消費支出都優於預期，所以聯準會正面臨兩難，這是經濟太好的困擾。剛好與中國相反。

美國企業財報預期都不錯，除美超微、Netflix財報公布後大漲外，市場對臉書、輝達都持正面看法。而微軟季報也較預期好，股價站上四百美元，總市值達三．○五兆美元，再度超車蘋果的二．九六兆美元，代表ＡＩ系列業績的確如預期好。近期公布的挪威主權基金去年大買微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌、輝達及台積電，又具有消息面助漲力。

今年以來美股的確還是全球最強勢市場（日本更強），在延續去年大漲後，今年來能再漲三至五％，的確不容易。而市場預期聯準會若降息，接下來將牽動高達九兆美元的貨幣型基金資金可能流向股市，尤其是美國及日本經濟好的國家將受惠。

此外，今年是美國大選年，從一九六○年代至今，幾乎大選年股市上漲機率超過八成以上，所以只待聯準會降息，美股尤其是科技股有機會續漲。而今年以來主要個股漲勢，美超微一個月不到漲了八成，輝達也上漲超過二五％，其他如AMD、邁威爾乃至設備的艾司摩爾漲幅都超過一成，在此情況下，台積電ＡＤＲ即使不漲，低檔也有強烈支撐。而臉書持續創高，博通漲幅也超過九％，重量級的微軟上漲八％。可以說，漲幅較大的個股不是跟ＡＩ有關，就是跟半導體有關！

台積鏈及矽智財皆有佳作

技術面上，美股四大指數只要維持在月線之上，分別是費半四一六四點、道瓊三七五○○點、標普四八○○點、那指一萬五千點之上就屬強勢。

台股有台積電跟隨美股ＡＩ相關股連結，吸引外資買進台股，一月外資轉賣為買，只要外資續買，台股有機會持穩在高檔或創高。美中不足是中港股市太弱，中國宣布二月五日起降息、降準，又傳出將實施禁空令，以及將企業總市值作為考績標準之一（意味股價不能太低）等，今年以來政策作多一一出籠，但股市有點拉不起來，惟因為接近農曆年，市場有賣股資金需求，所以政策是否發揮作用必須等農曆年後，即二月中下旬才知道。中港股市拉回使得傳產股又拉回。

近一周台股中已整理一段時間的ＡＩ伺服器及相關零組件為主軸，台積電供應鏈及矽智財族群亦有佳作。輝達執行長黃仁勳近期訪台，點名認為九家有潛力的ＡＩ供應鏈企業名單，包含台積電、廣達、緯創、鴻海、日月光、華碩、聯發科、微星、技嘉等，果然總市值超過一．五兆美元的執行長說話就是不一樣，上述這些股短線表現都相當不錯。不過如廣達所言，目前訂單實在很多，但是缺晶片，大量出貨有待第二季底之後，上游ＡＩ晶片供不應求，導致去年已大漲一段的伺服器大哥們─廣達、技嘉、緯創、緯穎、英業達等，這次漲勢不像去年乾脆。