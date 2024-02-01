2024能源股夢幻隊 誰能夠複製「華城模式」？

【文／黃俊超】

國際減碳趨勢明確，我國則有邁向2025非核家園目標，積極推動新能源政策，提高再生能源比重，搭配台電強韌電網計畫開源節流，能源股夢幻隊奮起！

執政黨獲得總統大選勝利，不過失去國會過半的優勢，預期未來四年在政策推動上，恐將不如過去四年那麼順利，尤其是型態明顯對立的軍工、核能等相關議題，不過，隨著國際減碳趨勢，加上企業需求不斷成長，前些年又受到疫情肆虐影響，導致目標進程已有延誤，對於持續推動再生能源相關法案，基本上較容易取得一定程度的共識。

我國於二○一六年五月啟動能源轉型，以「減煤、增氣、非核、展綠」為發展方向，明訂二五年再生能源裝置容量二九ＧＷ的政策目標，以太陽光電二○ＧＷ及離岸風電五．六ＧＷ為推動主軸，同時布局前瞻能源，如地熱、生質能、海洋能、氫能等，並於一九年及二三年修正《再生能源發展條例》，優化推動法制環境，確保電力穩定供應，兼顧降低空汙及減碳，加速達成淨零轉型願景。

再生能源轉型進度仍待加速

根據行政院二三年十一月公布目前推動狀況及成果顯示，一六～二二年新增再生能源外的大型機組容量淨二五二萬瓩電源，此外，至二三年十月太陽光電累積設置量十一．六六ＧＷ，風力發電（含陸域與離岸）累積設置量三ＧＷ，合計十四．六六ＧＷ為一六年時的七．六倍，再生能源發電量由一六年約一二七億度，預估至二三年已成長至二七五億度，其中綠電占比達十％。

美國在二二年再生能源總電力占比約二一％，超過核電的十九％，其中太陽能與風力發電比重提升至整體的十四％，也超過燃煤發電的二○％，天然氣是最主要發電來源約三九％；德國則於去年關閉最後三座核電廠，燃煤占比於三成，風能二二％、燃氣十三％、太陽能十％。而台灣於二二年再生能源發電量超越核電，去年再生能源成長至八．九％，核能則降至六．三％。

台灣能源高度仰賴進口，邁向減碳更也必須持續充足供電，解決現有傳統電網系統瓶頸，運用資訊、通信與自動化科技，在發電、輸電、配電，裝設電腦監控設備及系統，透過設備雙向溝通能力，讓供電量及用電量數據數位化、可視化，並對其中資訊加以整合分析，達到電力資源的最佳配置，提升電力系統運轉效率、供電品質及電網可靠度，並促進再生能源擴大運用與節能減碳。

半導體是台灣成為全球焦點的最大關鍵，尤其是神山台積電，據統計資料顯示，二○年台積電耗電量一六○億度、佔台灣總用電量五．九％，二一年為一九一．九億度、占七．二％，彭博社推估，二五年台積電耗電量將占台灣整體十二．五％，而這尚未包含未來將陸續興建的晶圓廠，尤其隨著先進製程技術演進，光是一座三奈米廠年耗電量就將達到七○億度，更先進的二奈米與一奈米可能將超過一百億度。

開源與節流同時進行/b>

想要達到至少供需平衡，不外乎要做到開源與節流，開源部分由後幾篇文章詳述，在節流方面，目前最重要的是台電於二二年九月公告將投資五六四五億元，合計十年時間分階段完成「電網強韌建設計畫」，擬將集中式電網改為分散式，若逢突發事件，可有效先縮影響範圍與縮短復電時間，台電強調，減少電力運輸距離是降低電網風險的解藥，規劃由燃氣機組及再生能源等電源，就近直供科學園區及產業園區等用電中心。

台電強韌電網計畫中，約有一一○○億元的電線電纜、智慧電網與配電系統標案，從去年下半年陸續釋出超過五百億元標案觀察，電線電纜業者包含華電、華新、億泰、合機、大亞、宏泰、大山、華榮等，幾乎人人有獎，去年業績多已有成長跡象，不過其實仍是過去的標案，隨著標案持續性釋出，代表著未來幾年營運成長空間相當值得期待。