被動元件迎轉單 餅也變大

【文／林麗雪】

日本石川縣能登半島一月一日強震後座力浮現！全球被動元件大廠村田（Murata）位於石川縣的電感工廠「穴水（Anamizu）村田製作所」因設備、廠房修復費時，預估要等到五月中旬以後才能復工，短期電感供應出現缺口，建議客戶轉向購買競爭對手的電感材料，村田提供給客戶的替代料名單中，包括臺慶科及國巨旗下的奇力新，業者證實確實迎來伺服器及車用認證轉單，對庫存已處於低檔的被動元件廠來說，打了一劑訂單強心針。

「這陣子確實接到不少客戶的詢問」，臺慶科及國巨都確認，村田Anamizu電感工廠需要進入停工至少至少一季，因該廠生產的電感產品主要應用在包括煞車、轉向等安全係數高的「微型耐高電流濾波電感」車規產品，但由於車用產品還需要取得認證，需要耗費一些時間，兩家公司已加緊腳步取得認證作業，但估計轉單效應最快要到農曆年後才可能發酵。

轉單加速庫存回補需求

儘管車用的短期轉單效益仍有待觀察，不過，供應鏈業者分析，伺服器應用的取證較快，大約兩周就可以出貨；車用的認證雖然需要時間，一旦認證過關且成功取得訂單，就是長期且穩定的訂單來源，對於台系廠商長期營運加分。

尤其被動元件產業庫存自高點修正至今已超過十個季度，被動元件導電漿廠勤凱董事長曾聰乙說，供應鏈端早已沒有庫存問題，只是終端拉貨力道不強。村田工廠停工，讓原本庫存已低的供應鏈，有望加速出現庫存回補需求。

過去兩年，整體被動元件供應鏈雖處於庫存去化的調整期，但不管是大廠還是二線廠，在產能擴充、新產品開發或是同業整併，都未因產業處低谷而中斷。以國巨來說，從二○二○年宣布合併基美（Kemet），到籌備多年的高雄大發廠今年將正式投入量產，並分階段開出新產能，到去年十一月一日正式完成收購法國施耐德電機高階工業感測器事業部（Telemecanique Sensors; TS），並開始挹注營收，外資高度肯定國巨與ＴＳ這項合併案，由於ＴＳ的銷售通路遍及二一個國家，且在法國、美國、墨西哥及印尼有五個生產基地，ＴＳ超過七成的營收來自北美及歐洲市場，過去三年的營業額平均在一○五億元，與國巨合併後，對國巨每年營收貢獻在高個位數至一成，並將些微拉升國巨的毛利率及營益率。

族群本益比處於歷史下緣

國巨經三年餘的調整，不管是產能規模、海外業務多角化布局、及高毛利率產品的比重調升，實力都再上一階，就靜待終端需求回來，營運就能再創巔峰。而特別值得留意的是，以國巨今年約可賺進五個股本預估，目前本益比約僅十倍左右，低於歷史平均水準的十二．三倍，較一八、一九年的十九倍，評價更低估許多，偏低的股價且下檔風險有限，就是投資最好的護身符。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2284期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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