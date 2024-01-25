防駭是資安重中之重 別錯過它

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／莊家源】

近年網路攻擊事件頻傳，像是澳洲健康保險公司Medibank在去年十一月遭到駭客入侵，造成九七○萬戶敏感醫療紀錄被竊取，是澳洲最嚴重的資料外洩事件之一；航太大廠波音（Boeing）去年也遭到LockBit勒索軟體駭入。今年國際大廠微軟（Microsoft）遭到以俄羅斯政府資助的駭客組織Midnight Blizzard入侵，並竊取內部電子郵件與文件資料；國內半導體設備廠京鼎也同樣遭駭客攻擊，駭客竊取客戶資料並要求公司支付贖金。

由於台灣作為全球供應鏈的關鍵據點，近年來躍升成駭客威脅的重點攻防熱區，根據網路安全公司Fortinet旗下FortiGuard Labs威脅情資中心公布資料顯示，去年上半年亞太地區共偵測到四一二○億次網路攻擊，其中對台灣的網路攻擊次數高達二二四八億次、占五五％，與二二年同期相比增加八○％，換算每秒有將近一．五萬次攻擊發生，高居亞太地區之冠。

台灣網路攻擊次數攀升

Fortinet指出，隨著ＡＩ、５Ｇ基礎設施等新興科技的演進，使得威脅型態不斷演變，網路攻擊行動日益規模化和多元化，不僅複雜度提升、破壞力道也更強，為各行各業帶來前所未有的挑戰，駭客正改變過往亂槍打鳥的隨機入侵方式，轉而發動更具殺傷力的針對性攻擊，以追求投資報酬率與經濟利益的極大化，而目前最活躍的駭客組織LockBit便提供勒索軟體即服務（RaaS）供客戶發動攻擊。

過去幾年，政府單位與銀行一直都是駭客主要攻擊目標，但根據趨勢科技研究顯示，近年前十大勒索病毒主要鎖定感染營運技術（ＯＴ）與工業控制系統（ＩＣＳ）為攻擊目標，駭客攻擊目標開始轉往製造業、生技醫療等，尤其以跨國製造的工廠與供應鏈或相關企業，容易成為駭客重點攻擊對象，由於台灣的ＧＤＰ有三○％以上都是來自於製造業貢獻，且在全球供應鏈扮演要角，如何防範資安風險的威脅已是各大製造業者的當務之急。

立端今年營運重返成長

根據資策會（ＭＩＣ）研究顯示，全球資安市場去年規模為一九五○億美元，預估到二六年將成長至二六一○億美元，一九∼二六年平均複合成長率為十．六％，其中以軟體與服務的產值占比最高，分別占五一％與三八％。

雖然在疫情解封過後，科技業受到通膨、升息影響，已有不少公司減少年度資本支出，但對系統整合廠來說影響程度相對較小，主要原因在於企業數位轉型需求持續，與政府公部門標案常態性的設備更新等，受景氣波動程度較小。

工業電腦大廠立端是台達電集團轉投資，台達電持股十八．五％，去年營收八三．七一億元、年減十四．七四％，前三季ＥＰＳ六．二一元，目前營收組成以網路安全為主占七一％、電信占二二％、工業自動化占七％。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2284期；訂閱先探投資週刊電子版

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