謝金河：創新高與創新低並存的新投資時代

【文／謝金河】

元月二十二日，中國股市各大指數全面破底創新低，上海Ａ股最低跌到二八五二．一二，上證二七二四．一二，深圳成分指數八四三○．六一，深圳Ａ股一六六四．七四，深證一五九一．五五，滬深三○○是三一七一．六三，而香港恆生指數已經連續下跌四年，二四年一開年又重挫六．七三％，恆生指數最低跌回一四七九四．一六，已經重返一九九七年的最低點，而國企指數也應聲跌破五○○○點關卡，最低剩下四九四三．二四，這樣的景象等於是昭告世界，中國經濟上正面臨空前挑戰。

而另一個以美國主導的市場，也同樣在二十二日這一天，各大指數紛紛再創歷史最高紀錄，這包括道瓊指數的三八一○九．二，標普五○○的四八六八．四一，Nasdaq的一五四三八．八五，Nasdaq 100的一七四五○．三，還有費半指數到四四三九．五九，除了Nasdaq指數外，道瓊、標普五○○、Nasdaq 100、費半指數全都創下歷史新高。

美中擺出來的新棋局

在美中角力後，中國經常說「東升西降」，現在擺出來的是美國創新高、中國創新低的新棋局。也有人戲稱「東升西降」指的是日本，日經指數在二十二日也寫下三六五七一．八的三十四年最高紀錄，進入二四年，日本好像出現趕天價行情，急行軍一般，作勢要挑戰一九八九年寫下的三八九五○．一七的歷史最高紀錄。

跟著日股創新高的是印度股市寫下七三四二七．五九的歷史紀錄，與日本不同的是，日本是經歷泡沫經濟三十年，逐漸從泡沫經濟中爬出來的市場，印度則是在資金不斷淨流入中，頻頻創下歷史最高紀錄。印度股市在○二年只有三三七七．二八，如今跑到七萬多點，靠的是多年來一直不斷的外資淨買超，這也印證了巴菲特一直掛在嘴上的：「要在有魚的地方釣魚！」有魚的地方是資金淨流入的市場，沒有魚的地方是資金流出的市場，中國深滬港股市正是資金不斷流出、沒有魚的市場。

台股在二四年也出現很大變化，外資在二三年最後兩個月大力買超台股，也讓二三年出現二三七五億元的淨買超，不過開年外資又奮力大賣超，尤其是台灣總統大選後，外資在元月十六日大舉賣超四五一．○七億，十七日更大賣超七八二．二三億，兩天一二三三億大賣超，也打退台股好幾步，這個時候很多親中媒體趁機放話說賴清德當選總統，兩岸兵凶戰危，外資倉皇逃竄。

中國陷入量產價格殺戮

不過十八日台積電法說會，二三年第四季稅後淨利二三八七億，年減十九．三％，比市場預期還好，全年淨利八三八五億元，雖比不上二二年的一．○一六五兆，但已令市場放心，二三年第四季ＥＰＳ九．二一元，全年ＥＰＳ三二．三四元，這比市場原先估計在三○元左右好太多，這也讓台積電股價在十九日當天大漲三八元，漲幅六．四六％，一鼓作氣將股價拉升到六三三元，台積電的跳空大漲，也扭轉台股頹勢，外資在十九日大舉買超八○七．九七億元，這個買超超越了十七日的大賣超，在二十日又大舉買超三六九．四六億，連續兩天買超也超過十六、十七日兩天的大賣超，十九日台股加權指數大漲四五三．七三，到二十四日為止，台股收在一七八七五．八三，已經十分逼近選前一七九五六的高點，一萬八千點在望。

從這個態勢看，美國結合印度、日本、台灣，促成資金淨流入，甚至是以民主、創新為主題的市場，科技股成為帶動資本市場最主要力量，而以中國為主的市場正陷入量產價格殺戮之中，從電商的小商品到電動車、碳酸鋰、硫酸鈷價格都呈現崩盤景象，這是一番殺戮的局面。東協市場除了印尼勉強可以外，大多數市場都頻創新低，泰國尤其慘烈，泰國ＳＥＴ指數從去年以來頻頻創新低。

這個景象也深深影響台股，除了正面表列的科技股，台股很清楚的輪廓浮現出來，Nvidia大漲帶動台積電相關半導體族群，最近谷月涵在寬量說明會上說台灣半導體未來十年有十倍速成長，列出近五○檔公司；另一個是ＡＩ的創新，連結美超微（SMCI）的伺服器及AI PC相關族群，這是台股二四年最大的亮點。

另一個是綠能轉型的離岸風力發電，這一周世紀鋼、世紀風電、雲豹能源、泓德能源開始走出新格局。與台電釋出重電商機有關的華城已直逼四○○元，士電、中興電、亞力仍然很強勢。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2284期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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