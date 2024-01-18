快訊

北投警執行搜索竊盜案…遭疑似毒品針頭刺傷 緊急送醫檢查

藍營黨內蠢蠢欲動？亮牌韓江配拚立院龍頭 韓國瑜出招有這些用意

入冬最強寒流周日來襲！明晚變天氣溫「溜滑梯」 全台濕冷5天下探7度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

餐飲百家爭鳴 新股、老股都旺

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

連鎖集團新掛牌潮席捲整個餐飲業，去年六月起由王座開了興櫃掛牌第一槍，為資本市場注入了一股熱鬧氛圍。

餐飲業在經歷疫情長達三年的低潮後，迎來令人矚目的轉機，內需消費持續活絡下，經濟部最新數據顯示，二三年前十一月餐飲業營業額為九三三六億元、年增二○％，創歷年同期新高。其中，餐館及飲料店因商務及觀光人潮回籠，加上天冷熱食需求增加、展店效應助攻，十一月營收分別年增七．二％及五．九％，顯示內用聚餐型市場的顯著復甦，一些知名連鎖餐飲集團掀起新的掛牌浪潮，引發市場高度關注。

掛牌接力賽都有好成績

盤點台股近一年掛牌的公司，母公司為六角國際的王座，是去年六月底登興櫃，搶當台灣疫後首家掛牌的餐飲業者，旗下擁有銀座杏子日式豬排、大阪王將、段純貞牛肉麵、京都勝牛及橋村炸雞等五大品牌，六角持有王座股份逾七成；擁有零售通路富爸爸全家旗下的全家餐飲、及三商巧福、拿坡里所屬的連鎖餐飲集團三商餐飲於同年十二月進入資本市場，加上最大鍋物連鎖業者築間十二月底先以一六○元登錄興櫃戰略新板，二四年一月一日再轉興櫃市場，掛牌首日三商餐飲最大漲幅逾五成、全家餐飲上漲三一％、築間漲十二％，為資本市場注入了一股熱鬧氛圍。

成立逾十五年的築間尤其在台灣火鍋市場上扮演著引領者的角色，究竟台灣人有多愛吃火鍋？根據一份來自聯合利華的調查報告，二三年有高達八成的受訪者表示每月都會食用火鍋，近三四％比例的民眾相當於一周就會食用一次，顯見火鍋與台灣人飲食密不可分的現象。

築間幸福鍋物是公司最主要的品牌，聯合其他燒肉、中式料理的酸菜魚在內共計八大品牌，築間就占了其中營收占比的七二％。單看築間鍋物二二年度品牌營收來看，當時一二七間直營與加盟火鍋店，共創造約三三億元營收，每間店平均月營業額高達二一五萬元，收益相當驚人。築間從基隆開起第一間火鍋店後，往中部地區快速拓展，台中門市為全台最多達二九間，預計北部仍有極大的拓點潛力。

各國美食陸續引進台灣

燒肉店方面，築間以日式燒肉著手，有本格燒肉和主打個人燒肉的燒肉Smile、火烤兩吃的「繪馬別邸」，也在去年底進軍韓式烤肉「紫木槿」和中價位的「韓國烤肉公社」，除既有的火鍋、燒肉兩大品類外，新品牌將鎖定酸菜魚及牛排品類，並進軍香港、日本市場。

在多元品牌策略和加盟制度下，法人相當看好築間的成長動能，二三年營收達五七億元，總店數衝上一七○間，在新品牌持續擴點下，加上多家品牌營業時段相當長，有助於整體規模擴張，二四年有望挑戰八○億元，更將與連鎖的乾杯、橘焱胡同等集團搶食燒肉市場。

單身經濟近年來正夯，類似於燒肉Smile還有一個新品牌「IKIGAI」出爐，主打個人化消費，打破以往聚餐型式的燒肉，由全家國際餐飲耗時一年半推出，觀察到個人燒肉目前尚無領導品牌，決定跨入市場，期待以此自有品牌翻轉燒肉的消費模式。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2283期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

「台中燒烤」為何一堆人超愛吃？ 網友曝內行必去名店

「大肉盤火鍋＋自助吧吃到飽」420起！連3天「買1送1」

台中宵夜美食！ 米其林必比登推薦「台客燒肉粥」 古早味肉粥+脆口燒肉真材實料

場面驚悚！女顧客突端火鍋「潑向鄰桌」 警方揭背後原因

相關新聞

餐飲百家爭鳴 新股、老股都旺

連鎖集團新掛牌潮席捲整個餐飲業，去年六月起由王座開了興櫃掛牌第一槍，為資本市場注入了一股熱鬧氛圍。

蘋果Vision Pro效應 黑馬是⋯

蘋果首款頭戴式裝置今年二月上市，正式加入頭戴式裝置戰局，在法人盤點的各大供應商當中，以顯示器、光學鏡頭、運算與儲存晶片最被看好。

大股當道

台股拉回600多點，台幣升值將有利台積電、金融股等族群；惟科技趨勢所在的AI供應鏈及記憶體加上面板，逢低可追蹤，配合高息利個股，春節後可望有表現。

謝金河：台灣選後投資大格局

過去幾個月，一直扣住人心的總統大選落幕，民進黨的賴清德、蕭美琴這一組以五五八萬票勝出，打敗國民黨的侯友宜、趙少康及民眾黨的柯文哲、吳欣盈，高懸在台灣上空的政治不確定因素也消除大半，那麼這場選舉影響的投資局面，我們逐一來釐清。

升級版CoWoS

台積電法說不但定調了今年的營運展望，同時也給整個半導體業觀察方向的指引，而台積電將持續以先進製程與先進封裝建立強大的營運護城河！

尾牙祭來囉！ 餐飲旅宿喜迎春

傳產股維持輪動格局，除了留意營運趨勢向上的產業之外，股利政策也是重要觀察指標，吃喝玩樂則是當令題材。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。