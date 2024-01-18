餐飲百家爭鳴 新股、老股都旺

【文／周佳蓉】

連鎖集團新掛牌潮席捲整個餐飲業，去年六月起由王座開了興櫃掛牌第一槍，為資本市場注入了一股熱鬧氛圍。

餐飲業在經歷疫情長達三年的低潮後，迎來令人矚目的轉機，內需消費持續活絡下，經濟部最新數據顯示，二三年前十一月餐飲業營業額為九三三六億元、年增二○％，創歷年同期新高。其中，餐館及飲料店因商務及觀光人潮回籠，加上天冷熱食需求增加、展店效應助攻，十一月營收分別年增七．二％及五．九％，顯示內用聚餐型市場的顯著復甦，一些知名連鎖餐飲集團掀起新的掛牌浪潮，引發市場高度關注。

掛牌接力賽都有好成績

盤點台股近一年掛牌的公司，母公司為六角國際的王座，是去年六月底登興櫃，搶當台灣疫後首家掛牌的餐飲業者，旗下擁有銀座杏子日式豬排、大阪王將、段純貞牛肉麵、京都勝牛及橋村炸雞等五大品牌，六角持有王座股份逾七成；擁有零售通路富爸爸全家旗下的全家餐飲、及三商巧福、拿坡里所屬的連鎖餐飲集團三商餐飲於同年十二月進入資本市場，加上最大鍋物連鎖業者築間十二月底先以一六○元登錄興櫃戰略新板，二四年一月一日再轉興櫃市場，掛牌首日三商餐飲最大漲幅逾五成、全家餐飲上漲三一％、築間漲十二％，為資本市場注入了一股熱鬧氛圍。

成立逾十五年的築間尤其在台灣火鍋市場上扮演著引領者的角色，究竟台灣人有多愛吃火鍋？根據一份來自聯合利華的調查報告，二三年有高達八成的受訪者表示每月都會食用火鍋，近三四％比例的民眾相當於一周就會食用一次，顯見火鍋與台灣人飲食密不可分的現象。

築間幸福鍋物是公司最主要的品牌，聯合其他燒肉、中式料理的酸菜魚在內共計八大品牌，築間就占了其中營收占比的七二％。單看築間鍋物二二年度品牌營收來看，當時一二七間直營與加盟火鍋店，共創造約三三億元營收，每間店平均月營業額高達二一五萬元，收益相當驚人。築間從基隆開起第一間火鍋店後，往中部地區快速拓展，台中門市為全台最多達二九間，預計北部仍有極大的拓點潛力。

各國美食陸續引進台灣

燒肉店方面，築間以日式燒肉著手，有本格燒肉和主打個人燒肉的燒肉Smile、火烤兩吃的「繪馬別邸」，也在去年底進軍韓式烤肉「紫木槿」和中價位的「韓國烤肉公社」，除既有的火鍋、燒肉兩大品類外，新品牌將鎖定酸菜魚及牛排品類，並進軍香港、日本市場。

在多元品牌策略和加盟制度下，法人相當看好築間的成長動能，二三年營收達五七億元，總店數衝上一七○間，在新品牌持續擴點下，加上多家品牌營業時段相當長，有助於整體規模擴張，二四年有望挑戰八○億元，更將與連鎖的乾杯、橘焱胡同等集團搶食燒肉市場。

單身經濟近年來正夯，類似於燒肉Smile還有一個新品牌「IKIGAI」出爐，主打個人化消費，打破以往聚餐型式的燒肉，由全家國際餐飲耗時一年半推出，觀察到個人燒肉目前尚無領導品牌，決定跨入市場，期待以此自有品牌翻轉燒肉的消費模式。