蘋果Vision Pro效應 黑馬是⋯

【文／莊家源】

蘋果首款頭戴式裝置今年二月上市，正式加入頭戴式裝置戰局，在法人盤點的各大供應商當中，以顯示器、光學鏡頭、運算與儲存晶片最被看好。

去年蘋果在開發者大會（WWDC 23）上發表的首款混合實境裝置（MR）Apple Vision Pro，預計在今年二月上市，成為市場矚目的重量級新品，但在此之前，市場上已有Meta的Quest 3與Quest Pro、Sony的PS VR 2、ByteDance的Pico 4等主流產品。

蘋果加入頭戴式裝置戰局

過去，ＶＲ裝置有很長一段時間是只依靠陀螺儀的3DoF三空間自由度體驗，雖然能追蹤頭擺動的角度和視野，但當使用者前後移動時，與前方虛擬物件的相對位置不會變近，需在周圍安裝感應裝置，使用者必須在感應範圍內操作，才能將真實與虛擬世界對應到正確的位置。

但二三年以後，無論是Meta Quest Pro或Apple Vision Pro都不需要在周圍安裝感應裝置，透過從3DoF提升至6DoF，支援前後、左右、上下的體驗，再依靠眼鏡上的鏡頭搭配同時定位與地圖構建技術（SLAM），就能進行蘋果所強調的空間運算（Spatial Computing），將虛擬與真實世界的位置對齊，簡單的來說就是讓電腦能知道這個世界長什麼樣子，並且知道你在這個世界的什麼位置。

另外，ＭＲ裝置與過去ＶＲ裝置還有一大不同，那就是ＭＲ擁有可由鏡頭內往外面看出去的技術，主要有Optical See Through和Video See Through兩種，前者擁有虛實內容成像會被切斷與視野範圍較小等缺點，目前只有Microsoft Hololens、XReal採用，而後者Video See Through發展已逐漸成熟，且整體效果更為沉浸，像是Apple、Meta、HTC等皆採用，而Apple Vision Pro更是具備眼球追蹤、手勢操作讓消費者在體驗上更為方便。

再來看到售價方面，Apple Vision Pro一台的售價為三四九九美元，與Microsoft Hololens 2問世時的售價相近，是Meta Quest Pro的三倍，但值得注意的是，Apple Vision Pro配備最先進的感測技術，並提供最佳的視覺效果，搭載Ｍ２、Ｒ１處理器、十二個鏡頭、五個感測器、六個麥克風；另外，蘋果還擁有一個Meta缺少的優勢，就是龐大的Apple TV+用戶數和Apple Arcade遊戲訂閱流量，有望成為Apple Vision Pro在穿戴式裝置領域取得成功的關鍵武器。

知名分析師郭明錤表示，Apple Vision Pro初期產量約為六∼八萬台，全年預估約五○萬台，憑藉著核心粉絲和重度用戶的需求，上市後應該很快就能銷售一空。此外，Apple Vision Pro產品定位較偏向Hololens 2類型，初期主打能負擔高價格的商業端應用為主，目的在於培養早期開發者與驗證市場反應，待養成開發者生態圈後，再往下推出平價款的ＭＲ眼鏡，推進消費性市場。

ＸＲ複合年成長率達三成

根據ＩＤＣ報告指出，二二年全球ＡＲ、ＶＲ的頭戴式裝置的出貨量為八八○萬台、年減二○．九％，主要受到通膨、戰爭、消費轉向實體經濟等影響，ＩＤＣ預估去年ＸＲ頭戴式裝置（包含ＡＲ、ＶＲ與ＭＲ）全球出貨量預計將恢復至一○一○萬台、年增十四．八％，今年預估出貨量為一四七九萬台、年增四六．四％，並且二三至二六年的複合年成長率將達二三．二％。

根據摩根士丹利出具最新報告，指出Apple Vision Pro主要供應商仍來自中國與台灣，其中台廠有十一家入列，包括台積電、大立光、采鈺、日月光投控、GIS-KY、和碩、台郡、臻鼎ＫＹ、欣興、景碩、南電等。