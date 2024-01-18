【文／方亞申】

台股拉回600多點，台幣升值將有利台積電、金融股等族群；惟科技趨勢所在的AI供應鏈及記憶體加上面板，逢低可追蹤，配合高息利個股，春節後可望有表現。

台灣總統大選結束，台股將回到與全球經濟及股市接軌，而新任總統賴清德於當選後的國際記者會中，表示現在是全球智慧化時代，台灣半導體產業扮演的角色相當關鍵，未來對於半導體產業發展將會繼續大力協助，包含材料、設備、研發、ＩＣ設計、製造、封裝測試等，讓具備優勢的半導體產業在台灣能夠更進一步發展，形成一個更完整的全球分工產業鏈。此正延續去年十一月起蔡總統提到的「晶片驅動台灣產業創新方案」。

「晶創台灣方案」規劃從二○二四至三三年挹注三千億經費，主要運用我國半導體晶片製造與封測領先全球的優勢，結合生成式ＡＩ等關鍵技術發展創新應用，提早布局台灣未來科技產業。至於能源、軍工等過去朝野多所爭議，未來施政仍待協商。但是半導體在經過疫情後，眾所皆知是台灣在全球電子業優勢所在，包括半導體及ＩＣ設計、網通等成為未來施政重心，這一點應該是朝野共識。

美國ＡＩ相關股今年逆勢上漲

內外資先前預測全球半導體產業需求將於今年下半年強勁回彈，預估產值年增八．四％，而今年以來參照美中科技產業，擺在前面的是蘋果在中國將調降各系列產品售價，從手機到平板再到筆電，最高折扣達七％，以應對華為、小米等中國本土品牌大舉反攻，預計也會影響到蘋果供應鏈業績；另一方面也凸顯中國消費力不若以前強勁。

至於今年來美股表現，其中科技股輝達上漲十三．八五％、美超微上漲十四．七九％、麥威爾上漲八％、微軟上漲三．七％，相對於那指及費半指數各下跌○．二％及一．六八％，表現算是相當強勢。而臉書、亞馬遜、谷歌及超微都是上漲，科技七雄就屬蘋果及特斯拉下跌，可以看出資金趨勢上還是朝ＡＩ方向走。

ＡＩ強、消費性電子待努力是現階段現象。所幸消費性電子今年有AI PC推出，雖不會一下子就取代舊有產品，惟至少有創新的產品出現，總是對於推廣消費性電子有利。加上微軟推出具有ＡＩ功能的全新的Copilot Pro訂閱方案釋出多項ＡＩ功能，訂閱者每月支付二○美元費用，就可在Office軟體使用多項ＡＩ功能，也能以簡單的指令，打造個人專屬的Copilot GPT聊天機器人。而Copilot Pro使用了OpenAI最新的GPT-4 Turbo技術，免去過去使用ＡＩ技術時排隊等待，並讓Copilot助理具有更快的回應速度以及ＡＩ效能，微軟訂閱用戶也可以在網頁版、ＰＣ電腦、手機App等不同平台使用。資本市場也給予肯定，微軟總市值近期一度達二．九兆美元，些微超車蘋果的二．八兆美元。

從輝達股價創新高，到微軟整合聊天機器人至Office軟體、總市值居全球之冠，再到積極發展ＡＩ的臉書，股價也創去年以來新高，而臉書、谷歌、亞馬遜等積極尋找公司如博通、麥威爾利用其矽智財開發自主ＡＩ晶片，這些公司股價今年至今都是正報酬強過指數表現，顯見美國市場追捧具有矽智財優勢公司。

最近美國企業公布季報，率先登場的航空業，達美航空調降今年獲利展望，股價下跌。聯合健康集團也下跌。美國四大銀行發布財報後，銀行股大多下跌。接下來至月底其他企業財報對美股影響大，尤其是科技股，當然ＡＩ相關的科技七雄尤關緊要。

再者，一月三十一日聯準會將開會，美國消費者物價指數較預期高，但是生產者物價指數意外降溫，增強市場對聯準會降息的預測。不過，紅海危機導致運輸成本上升，對於原本已經抑制的通膨是否死灰復燃，進而影響企業獲利，值得觀察。短線上美國企業財報將陸續公布，只要四大指數站在月線之上，則盤堅推升走勢不變。

台塑集團股價創低 傳產股無力

提到中國股市，主要就是去年深滬股市已下跌六．九％及三．七％，今年開年後再跌，國際各機構陸續調降中國今年經濟成長率，主因在於房產問題未解決，連帶引爆其他產業以及資產管理公司地雷，在「除雷」列為首要施政目標下，塑化、水泥、玻璃、鋼筋等相關產業自然不容易好轉，甚至要觀察在產能過剩下是否殺價競銷。在此情況下，對於台灣相關產業較為不利，十七日台股創今年低點最主要就是傳產類，尤其是台塑四寶中的台塑、台化及台塑化，股價創下二○年三月底以來最低，當初該月台股收盤為九七○八點，較目前台股指數減少超過八千點。