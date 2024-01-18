謝金河：台灣選後投資大格局

【文／謝金河】

過去幾個月，一直扣住人心的總統大選落幕，民進黨的賴清德、蕭美琴這一組以五五八萬票勝出，打敗國民黨的侯友宜、趙少康及民眾黨的柯文哲、吳欣盈，高懸在台灣上空的政治不確定因素也消除大半，那麼這場選舉影響的投資局面，我們逐一來釐清。

這次民進黨贏得總統大選，這意味了小英政府的路線獲得確保，從一九九六年迄今，過去二十年來，台灣一直上演著政黨輪替，像阿扁總統的八年，到馬總統的八年，這次小英總統的八年，民進黨的延續執政也遭到空前考驗。所幸小英總統在選前十天，上電視接受專訪暢談八年執政成績，得到台灣社會廣泛的迴響，讓這場選舉賴蕭配守住基本盤，在藍白合破局後，終於確保繼續執政的機會。

軍工產業繼續往前走

民進黨的勝選也確保了維持目前執政路線，包括兩岸關係、台美關係暫時不會有太大的改變，儘管選前中共強力介選，國台辦主任宋濤不斷強力喊話希望台灣人民要站在歷史正確的這一邊。但是台灣的人民仍然沒有選擇站在中國這一邊，而中共在選前，宣布取消十二項石化產品優惠關稅，希望在選前對台加壓，但也沒有收到預期效果，台灣發展的路線獲得確保，股市可望回到基本面，繼續走自己的路。

不過，執政的民進黨順利拿到執政權，在立委選舉中卻喪失多數優勢，國會形成三黨不過半的跛腳走勢。接下來，柯文哲領導的「白色力量」囊括八席將扮演重要角色，這個結果也終結小英總統執政八年民進黨完全執政的美好時代，三黨不過半也意味了賴清德總統必須更謙卑執政，台灣政壇未來的鬥爭難免，最壞的狀況會拖慢台灣發展的腳步。

這次股市在選前很多與政策有關的產業，幾乎都停下腳步，最具代表性的是軍工產業，還有離岸風力發電、太陽光電幾乎都暫時停、看、聽！我們以軍工股的漢翔為例，在選前三個月，股價幾乎糾結在年線上，現在各條均線都糾結在五一、五二元之間，選後確立民進黨執政，儘管三黨不過半，這對漢翔的發展仍是有利，台灣軍工產業仍可以繼續往前走，新政府上任後，如果漢翔可以從高教機再取得四．五代機的訂單，未來格局會更大。

在選前被壓縮的軍工股，現在看起來最明朗的是航空業，二○二三年全球兩大飛機製造廠都大豐收，空中巴士在二三年總共取得二三一九架飛機訂單，剔除取消訂單仍有二○九四架，而去年交付的飛機有七三五架，累計在手訂單仍有八五九八架，這是空巴連續第五年打敗受到政治干擾的波音。二三年波音淨訂單一三一四架，交機五二八架，不過波音這些年厄運連連，元月波音737 MAX發生艙門脫落事件，美國監管機構下令一七一架737 MAX飛機停飛受檢，波音也受到這個利空撞擊，股價連續下跌。

不過整體來看，疫後飛機訂單已讓波音及空巴供應鏈吃緊，台灣軍工產業中的航太股，在二四年可能會扮演相對重要角色。漢翔二三年營收三九一億元，全年成長二九．三％，ＥＰＳ約二．八元上下，今年還有更大向上成長空間。和漢翔連結的供應鏈晟田、寶一也有跟著成長的機會，生產航太扣件的豐達科，今年可能有較大爆發的機會。

航太股不會太寂寞

豐達科去年十二月營收三．○六億，創下歷史新高，全年成長四○％，去年ＥＰＳ大約落在五．五元上下，而未來一年航太景氣樂觀，如果豐達科每月營收從三億元起跳，今年會是精彩的一年。而豐達科的上游材料來自精剛、榮剛，精剛去年的轉機已經打下很好的基礎，二四年應有更強大成長機會；榮剛維持一季ＥＰＳ一元上下，市場給予的本益比不高，今年的成長力道能不能讓本益比有效拉高，這是關鍵。

連結波音的駐龍，去年營收成長三○．八％，ＥＰＳ大約七元左右，股價在一五○～一六○元之間，要看今年從波音來的訂單成長力道，駐龍股價去年最高漲到二○三元，今年在年線等待更大的成長力道。同樣地，另一檔有國家隊性質的亞航去年拉了一大段漲勢，最高到六七．四元，那時候市場炒作陀螺儀，但亞航業績一直沒有拉上來，十二月營收創五．一六億元的歷史新高，這是好兆頭！這次亞航以每股三五元增資，股價離增資溢價不遠。這些受制於選前的軍工股，在確立民進黨執政後，應有更大發揮的空間，二四年全球飛機製造仍供不應求，台灣的航太股應該不會太寂寞。

台灣大選過後，行情回歸基本面，去年十二月公布上市櫃公司營收三．三兆元，雖然年減六．二％，但這是歷史第三高，全年營收三九．四兆，比二二年減少八．四％；這個幅度跟出口的減幅差不多，不過仍有九二家公司在十二月營收創下歷史新高。