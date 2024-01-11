選後新局 台股上或下？

【文／黃俊超】

選前觀望氣氛濃厚，選後則將解壓縮，國際股市為先行指標，然須留意去年第四季新台幣強力升值，恐對財報造成傷害；AI產業持續蓬勃發展，仍是盤面上的重要題材。

四年一度的總統大選將於一月十三日舉行，約一九五○萬具有投票資格的中華民國國民，都應該要投下神聖的一票，自己決定未來四年台灣的面貌。

統計近四次總統大選數據，二○○八、一二年國民黨勝出，加權指數先漲後跌，一六、二○年由民進黨勝出，則是先跌後漲；而選後第一個交易日，○八與一二年都是開高，但是當天皆走低，高點至低點下跌幅度分別為三％與二．三％，一六、二○年則是開低，然而當日走高，低點至高點上漲幅度分別為二．七％與○．六％。

匯率是雙面刃

政治與經濟密不可分，台灣與國際連動度持續升高，尤其半導體產業發展。二○○○年首次政黨輪替，當時背景是網路泡沫，○四年則有三一九槍擊案，○八年政黨輪替為金融海嘯期間，一二年歐債危機仍餘波盪漾，一六年再度政黨輪替，當年美國總統川普當選，以貿易戰開啟美中兩強大對決至今，二○二○年則是新冠肺炎疫情肆虐全球。

其實，不論發生任何重大衝擊事件，都可能為股市帶來修正或是震盪，從事後論的角度來看，加權指數最終都將迎來新一波漲勢。對於短線操作者來說，事件將會帶來波動，而越劇烈的波動也代表著有更巨大的利益，當然也可能是虧損，端看個人能力；對於長期投資者而言，只要不是地球毀滅，緊緊抓住相信人類未來會越來越好的信念，不論單筆或是定期定額，至目前都能享有頗為豐厚的獲利。

建構在二三年最後兩個月上漲十二．四％的背景之上，國際股市中，美股道瓊、Nasdaq 100與費城半導體指數已創新高，日股也持續朝歷史高點邁進，而德國、法國、印度股市維持強勢高檔震盪，台灣加權指數短線受制總統大選前的觀望氛圍，成交量能暫縮，至少持穩高檔震盪，科技股以ＡＩ趨勢掛帥，預計仍將是貫穿全年的關鍵，傳產類股則維持輪動格局。

美國二三年十二月非農就業人口增加二一．六萬人，高於華爾街預期，失業率持平於三．七％，顯示就業市場依舊保持韌性，雖然聯準會態度已由保留升息，轉變成為預估今年將降息三碼，然而從目前已知經濟數據來看，三月降息的機率並不高，落在下半年的可能性增加，指標性的美國十年期公債殖利率反彈回到四％之上；另外，比特幣重新站上四．五萬美元。

中國股市屋漏偏逢連夜雨，北京市第一中級人民法院，已裁定受理中國最大資金管理公司中植集團聲請破產清算，縱然路透社引述消息來源指出，中國政府為了挽救疲弱的股市，近幾周要求部分在中國的基金管理公司優先推出股票基金，中國上證、深圳與香港恆生指數，恐將再次同步面臨向下測試二二年低點的窘況。

新台幣匯率去年第三季貶值三．六四％，同時期上市櫃公司獲利共計九一五四億元，而第四季則升值四．八一％，雖然說匯率是一時的，競爭力才是獲利關鍵，且新台幣相對而言穩定度是高的，但是原本帳面上的匯兌利益回沖是必然的，將使得去年第四季財報受到一定程度衝擊，凡事一體兩面，外資二三年最後兩個月買超上市市場達四二○一億元。

背光模組廠瑞儀向來是頗為績優的公司，至二二年已為連續五年ＥＰＳ達標雙位數，且過去七年平均殖利率超過七％，然而公司估算去年第四季匯損金額將達十二．九四億元，影響單季ＥＰＳ二．七八元，短期內新台幣匯率的大幅波動，對獲利將帶來衝擊，但是基本上對長線投資來說，這並不算是利空。相對的，美股將陸續公告財報與財測，財測絕對是大重點，但是在財報上，卻也有可能因匯兌利益挹注，而推升出高於市場預期的獲利數字。

ＡＩ是ARM PC起飛的大機會

歷經超過一年的銷售低潮，ＰＣ市場逐漸有止跌回溫跡象，去年十二月Intel推出最新基於Meteor Lake架構的Core Ultra晶片，搭上於一月九日登場的美國消費性電子展ＣＥＳ，帶動AI PC/NB成為近期台股盤面上最火熱的題材之一，然而從另外一個角度也可以觀察到，在未來的ＡＩ生態中，ARM架構與X86架構於NB/PC上，將可能出現巨大變化。

在大數據興起的年代，Nvidia透過自行研發的軟硬體整合技術CUDA，ＧＰＵ多線程處理資料大幅提升高速運算能力，加上台積電的先進製程，並持續耕耘深度學習。ＡＩ與大數據本質上有不小的差異，但是ＡＩ需要從大量數據中挖掘有價值的資訊，建立知識進而教育，因此兩者技術本就該緊密結合，機器學習也同樣需要以大數據為基礎，進而訓練模型。

ＣＰＵ是電腦的大腦，最常見的兩個種類是X86與ARM，最主要的差異在於指令集的不同，X86採取複雜指令集，一個指令要求完成一件複雜的工作，ARM則是簡單指令集，透過多個小而簡單的指令，組合起來達成工作目標。不過複雜指令需要更多複雜電晶體設計在晶片上，耗電、高發熱伴隨而來，且執行也需透過解碼器轉換，效率相對較差、處理速度也會較慢。

相對的，簡單指令所需體積較小，所需的功率也較低，效能與處理速度自然較高，但是，一長串的簡單指令，容易增加軟體容量占比，記憶體資源消耗較多，兩者之間沒有誰比較好的問題，基本上應該說是誰比較適合。目前智慧型手機市場，在有限的電池電量之下，幾乎完全成為ARM架構處理器的天下。