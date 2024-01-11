【文／周佳蓉】

未來手機品牌的AI布局能力，將是邁向競爭差異化的關鍵，從單純導入AI功能到自研AI模型，終端處理運算日漸普及，不僅驅動上游AI晶片，AI手機可望藉此打破銷量天花板。

儘管目前市場多數零組件業者仍採取低庫存策略，對於手機市場「保守」看待，但外資摩根士丹利在近一次報告中，上修了二四年手機出貨成長率預測，從二．七％調升至三．九％、二五年從四．三％小升至四．四％，展現了對智慧手機的樂觀態度，除了看好手機產業已步出低谷，庫存壓力完成釋放，更主要的原因在於，認為邊緣ＡＩ將驅動智慧手機進入新一輪產品周期。

據Deloitte預估，幾年前還處於零營收的類邊緣ＡＩ晶片，二○二○年正式超越二五億美元，出貨量從七．五億顆，二四年將快速成長至十五億顆，其中，消費型應用遠大於企業應用市場，包括高階手機、平板電腦、揚聲器和穿戴裝置，採用邊緣ＡＩ產品的企業則含工業物聯網、零售、醫療保健與製造業在內，該機構預估，二四年高階手機內建ＡＩ晶片相對於二○二○年更將翻倍，代表ＡＩ開始下放至終端應用，相關商機將蓬勃發展，帶領手機迎來新一波的成長期。然而，本土法人也認為，二四年智慧手機市場將持續維持平緩，全球市場年銷量成長三％、中國市場約二％，尤其ＡＩ手機的滲透率變化，更是攸關著智慧機二四年成長與否的關鍵，多數研究機構共識ＡＩ手機占整體市場二四年仍呈低個位數占比，尤其中國各大品牌業者在華為５Ｇ手機的強勢進逼之下，有望陸續出現更多具備ＡＩ功能、差異化的手機新品問世。

終端運算ＡＩ手機開花

有別於AI PC產品，微軟（Microsoft）對於ＡＩ助手Copilot要落地在ＰＣ裝置上，已明確要求算力四○Tops才算達到門檻，各界對ＡＩ手機的定義則相對模糊，目前較主流說法是能夠運行ＡＩ模型，並使用生成式ＡＩ技術來創建內容的智慧手機，提供更智慧、個性化、多元化的服務，手機能夠自主完成大部分ＡＩ工作，不再完全依賴雲端的算力。

以手機行動晶片來看，近來外界眼光集中在高通和台灣ＩＣ設計指標聯發科身上，高通去年十月發表驍龍8 Gen 3手機晶片，緊接著聯發科也隨後在十一月宣布５Ｇ旗艦晶片天璣九三○○亮相，並在後推出天璣八三○○晶片，同樣具備高能效的終端ＡＩ能力，支援旗艦等級記憶體，主攻中階手機，雙方較量意味濃厚。

三款晶片皆由台積電代工，驍龍8 Gen 3採用Ｎ４Ｐ製程，為高通首款為生成式ＡＩ為核心的行動平台，能在裝置端對應超過一○○億組參數，平均每秒執行十五組代碼指令（Tokens）的運算表現，與聯發科天璣九三○○皆罕見導入過往在高階ＲＴＸ系列才可見的光影追蹤功能、大幅提升遊戲體驗，目前已有十五家陸系品牌廠如小米、Oppo、Vivo、榮耀等，甚至台灣的華碩導入高通的新晶片，小米十四作為首發機種，開售當日即創下銷售量紀錄。

天璣九三○○則整合聯發科自家第七代ＡＩ處理器APU 790，為生成式ＡＩ而設計，不只內建ＡＩ引擎，更可藉由ＡＩ開發平台NeuroPilot支援市面上主流的大型語言模型，如Meta的LIama 2、百度文心一言等。代表機種為十一月發售的Vivo X100，該新機在安兔兔跑分直接取得了重大突破，拿下二二四萬加的超高成績，直攀性能巔峰，影像表現更是突出，有直拍豔陽的長焦懸日功能、高階機款更導入Vivo自研六奈米影像晶片Ｖ３，可拍攝４Ｋ電影、人像等，據官方訊息指出，開賣一周全通路即突破十億人民幣，刷新Vivo銷售史上紀錄，這也是為何聯發科董事長蔡明介會如此看好ＡＩ手機，將助攻聯發科營運「直線成長」的理由。此外，搭載台積電三奈米晶片的天璣九四○○預計下半年推出，外界也期待更吸睛的ＡＩ功能現蹤。

筆電與手機無縫協作

自從ChatGPT在二二年底徹底掀起ＡＩ浪潮後，蘋果也一直在測試自家的Ajax大型語言模型，其中每年六月的ＷＷＤＣ開發者大會，多家媒體預計會有全新iOS 18作業系統在今年推出，生成式ＡＩ功能很有可能導入iOS 18之中，就是要讓ＡＩ語音助手Siri更加聰明，或可能類似現在的ChatGPT Plus一樣，採取付費訂閱制，升級會員使用準確度更高的GPT-4。

ＣＥＳ開展前夕，三星舉行了一場新聞發布會「AI for All：ＡＩ時代的連結」，展示自家產品在ＡＩ應用的布局與想像，例如：家電類導入ＡＩ用於智慧電視、冰箱、機器人，最大的亮點也有號稱最支援ＡＩ的筆電Galaxy Book4，將微軟的Copilot導入之後，筆電與手機可以無縫協作，透過Copilot可以尋找、閱讀或匯總用戶Galaxy手機中的文字訊息，不需開啟手機也可以從筆電端自動建立和傳送訊息；三星智慧家庭的SmartThings則強調空間ＡＩ的應用，結合感測器與ＡＩ搭配，可偵測異常狀況發送警報，更延伸到後續可利用語音命令遠端執行汽車的功能。