鎖定基建 網通股漲聲響起來

【文／莊家源】

隨著歐美政府推動網路基礎建設政策明確，擁有全球最多人口的印度市場也將跟進，且在美中維持對抗的態勢之下，將有利台廠持續擴大網通市占率。

近期美國政府將投入四二○億美元發展國內網通基建，目標在二○三○年以前讓所有美國家庭都能快速上網；歐盟方面也推出Connecting Europe Facility（CEF）計畫，預計以三○○億歐元，提升光纖覆蓋及網速；印度則推出BharatNet計畫，將以二○○億盧比推動光纖到戶，增進通訊速度及品質。目前全球最主要的網通設備生產基地就屬中國與台灣，在美中對抗的態勢持續之下，將有利各大台廠持續搶占商機。

網通族群政策作多

根據NPD Group報告指出，目前美國仍有高達三一％約四○○○萬戶的家庭網速低於二五Mbps，且多半集中在農村地區。雖然目前美國主要的寬頻是以光纖電纜為主，但由於光纖網路的建置需挖掘溝槽、埋設管線、家戶進行安裝等，不但建設時程長，且過程中需要持續投入人力，不適合地廣人稀的地區。因此，固定無線接取（ＦＷＡ）是以無線傳輸訊號從基地台到另一固定端點間的傳輸方式，具備高速率、低延遲與廣連結三大特性，配合客戶終端設備（ＣＰＥ），能在距離基地台五公里以上的地區維持穩定的Gbps等級高速傳輸性能，在布建或維護成本上，ＦＷＡ比光纖到戶更具優勢，可分擔基地台建設與光纖電纜鋪設成本。

北美三大電信商Verizon、T-Mobile與AT&T皆提出了二一∼二五年發展計畫，其中Verizon累計ＦＷＡ用戶達二六八萬戶；T-Mobile累計ＦＷＡ用戶數已突破四○○萬戶，為全球最高；AT&T發展仍以光纖網路為主，宣布在二五年以前新增一五○○萬戶光纖網路覆蓋，而在光纖無法到達之地區將透過ＦＷＡ之方式提供網路服務。

在歐洲市場方面，歐盟於二一年提出「二○三○數位轉型願景」，目標在三○年以前將家庭網速提升至一Gbps，而目前歐洲主要使用的寬頻技術為數位用戶線路（ＤＳＬ）難以達成該目標，因此許多政府及當地業者紛紛提出光纖部署計畫。根據歐盟調查資料顯示，目前歐盟光纖滲透率仍低於五成，若以歐盟家庭三．五億戶計算，光纖PON的商機仍有近二億台。

網通ＩＣ設計廠達發是聯發科轉投資，聯發科持股六七％，二三年前十一月營收一二五．八九億元、年減二九．三一％，前三季ＥＰＳ五．六二元。

目前達發旗下主要分為無線通訊與固網通訊兩大事業群，在固網通訊主要分為寬頻與乙太網路兩部分，寬頻產品包括GPON、10G PON、xDSL等，乙太網路產品包括一Gbps、二．五Gbps PHY晶片與具雲端管理功能的一Gbps交換器晶片等。受惠近年全球政府積極推動網路基礎建設，達發預計各國在未來五∼十年投入金額將超過八○○億美元。達發在光纖暨固網寬頻市場全球市占率第二，累積出貨超過七億套晶片，鋪設涵蓋超過八○個國家，如二二年八月就協助美國電信業者將光纖固網寬頻服務成功商轉，與旗下光纖設備系統晶片也成功打入歐洲系統業者，供其部署光纖網路，未來可望持續受惠全球網通基建商機。

印度市場成長潛力大

除了歐美積極提升網速與網路覆蓋率，擁有十四億人口的印度也積極發展網通基建，由於印度人口數占全球約二○％，躍居全球人口最多的國家，但其固網連接數僅占全球三％，基於龐大的市場規模以及可觀的網路基建需求缺口，印度網通市場極具潛力。

根據印度電信管理局（ＴＲＡＩ）統計資料顯示，印度寬頻訂閱數於二三年上半年已來到八．六億，但其中固網寬頻僅有三五○○萬，主要原因為印度智慧型手機普及率高，多數民眾選擇使用行動寬頻，為了有效改善國內網路品質，印度最大電信商Reliance Jio積極布建光纖網路，目前Reliance Jio在印度寬頻市場市占率超越五成，Reliance Jio表示二○二一∼二三年間，每年光纖需求量約五○○∼六○○萬台，二四年之後將提升至三倍。