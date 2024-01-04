聽新聞
test
0:00 / 0:00

鎖定基建 網通股漲聲響起來

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／莊家源】

隨著歐美政府推動網路基礎建設政策明確，擁有全球最多人口的印度市場也將跟進，且在美中維持對抗的態勢之下，將有利台廠持續擴大網通市占率。

近期美國政府將投入四二○億美元發展國內網通基建，目標在二○三○年以前讓所有美國家庭都能快速上網；歐盟方面也推出Connecting Europe Facility（CEF）計畫，預計以三○○億歐元，提升光纖覆蓋及網速；印度則推出BharatNet計畫，將以二○○億盧比推動光纖到戶，增進通訊速度及品質。目前全球最主要的網通設備生產基地就屬中國與台灣，在美中對抗的態勢持續之下，將有利各大台廠持續搶占商機。

網通族群政策作多

根據NPD Group報告指出，目前美國仍有高達三一％約四○○○萬戶的家庭網速低於二五Mbps，且多半集中在農村地區。雖然目前美國主要的寬頻是以光纖電纜為主，但由於光纖網路的建置需挖掘溝槽、埋設管線、家戶進行安裝等，不但建設時程長，且過程中需要持續投入人力，不適合地廣人稀的地區。因此，固定無線接取（ＦＷＡ）是以無線傳輸訊號從基地台到另一固定端點間的傳輸方式，具備高速率、低延遲與廣連結三大特性，配合客戶終端設備（ＣＰＥ），能在距離基地台五公里以上的地區維持穩定的Gbps等級高速傳輸性能，在布建或維護成本上，ＦＷＡ比光纖到戶更具優勢，可分擔基地台建設與光纖電纜鋪設成本。

北美三大電信商Verizon、T-Mobile與AT&T皆提出了二一∼二五年發展計畫，其中Verizon累計ＦＷＡ用戶達二六八萬戶；T-Mobile累計ＦＷＡ用戶數已突破四○○萬戶，為全球最高；AT&T發展仍以光纖網路為主，宣布在二五年以前新增一五○○萬戶光纖網路覆蓋，而在光纖無法到達之地區將透過ＦＷＡ之方式提供網路服務。

在歐洲市場方面，歐盟於二一年提出「二○三○數位轉型願景」，目標在三○年以前將家庭網速提升至一Gbps，而目前歐洲主要使用的寬頻技術為數位用戶線路（ＤＳＬ）難以達成該目標，因此許多政府及當地業者紛紛提出光纖部署計畫。根據歐盟調查資料顯示，目前歐盟光纖滲透率仍低於五成，若以歐盟家庭三．五億戶計算，光纖PON的商機仍有近二億台。

網通ＩＣ設計廠達發是聯發科轉投資，聯發科持股六七％，二三年前十一月營收一二五．八九億元、年減二九．三一％，前三季ＥＰＳ五．六二元。

目前達發旗下主要分為無線通訊與固網通訊兩大事業群，在固網通訊主要分為寬頻與乙太網路兩部分，寬頻產品包括GPON、10G PON、xDSL等，乙太網路產品包括一Gbps、二．五Gbps PHY晶片與具雲端管理功能的一Gbps交換器晶片等。受惠近年全球政府積極推動網路基礎建設，達發預計各國在未來五∼十年投入金額將超過八○○億美元。達發在光纖暨固網寬頻市場全球市占率第二，累積出貨超過七億套晶片，鋪設涵蓋超過八○個國家，如二二年八月就協助美國電信業者將光纖固網寬頻服務成功商轉，與旗下光纖設備系統晶片也成功打入歐洲系統業者，供其部署光纖網路，未來可望持續受惠全球網通基建商機。

印度市場成長潛力大

除了歐美積極提升網速與網路覆蓋率，擁有十四億人口的印度也積極發展網通基建，由於印度人口數占全球約二○％，躍居全球人口最多的國家，但其固網連接數僅占全球三％，基於龐大的市場規模以及可觀的網路基建需求缺口，印度網通市場極具潛力。

根據印度電信管理局（ＴＲＡＩ）統計資料顯示，印度寬頻訂閱數於二三年上半年已來到八．六億，但其中固網寬頻僅有三五○○萬，主要原因為印度智慧型手機普及率高，多數民眾選擇使用行動寬頻，為了有效改善國內網路品質，印度最大電信商Reliance Jio積極布建光纖網路，目前Reliance Jio在印度寬頻市場市占率超越五成，Reliance Jio表示二○二一∼二三年間，每年光纖需求量約五○○∼六○○萬台，二四年之後將提升至三倍。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2281期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

華義 搶進印度遊戲市場

華義結盟智通科創 揮軍印度遊戲市場

華義國際攜手智通科創 錢進印度手遊藍海

日經亞洲：日中印爭相登月 2024太空競賽白熱化

相關新聞

鎖定基建 網通股漲聲響起來

隨著歐美政府推動網路基礎建設政策明確，擁有全球最多人口的印度市場也將跟進，且在美中維持對抗的態勢之下，將有利台廠持續擴大網通市占率。

台達電當靠山 立端重拾成長

工業電腦應用面從企業跨入生活，當前產業雖面臨逆風，不過各大廠結盟、入股動作頻頻，當景氣邁向復甦，將再次攀上更高峰。

戰勝元月行情贏家心法

今年第一個交易日雖未見開門紅，基期較低、具有高息利優勢以及產業成長趨勢族群相對將獲青睞，包括矽智財、通訊IC設計、晶圓代工、工業電腦、記憶體、汽車AM、系統整合等族群都可注意。

謝金河：股價漲多就是最大的利空

經過二三年的熱血奔騰，台股在過去一年拉出三七九三．一二，超大的二六．八三％大漲幅，在亞洲僅次於日本日經指數的二八．二四％，高居亞洲第二，如果以櫃買的漲幅二九．七六％計，則居亞洲第一，跟在日本、台灣後面的有南韓的十八．七三％、印度的十八．六九％。

科技股未來之星

CES堪稱科技業的巴黎時裝秀，今年主軸毫不意外就是AI將會貫穿全場，不過百花齊放的應用端裝置中，誰會成為一鳴驚人的大贏家？

砷化鎵族群版圖變動 三檔指標

隨著ＰＣ、手機需求逐漸回溫，再加上WiFi 7、車用Lidar與光通訊等新應用持續發酵，業績維持低檔已久的ＰＡ三雄，二○二四年將迎來轉機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。