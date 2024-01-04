戰勝元月行情贏家心法

【文／方亞申】

今年第一個交易日雖未見開門紅，基期較低、具有高息利優勢以及產業成長趨勢族群相對將獲青睞，包括矽智財、通訊IC設計、晶圓代工、工業電腦、記憶體、汽車AM、系統整合等族群都可注意。

二○二三年國際股市隨著地緣政治、俄烏戰爭、中國房產泡沫等變數上下起伏，但是以美國及日本為首，股市漲幅驚人，費半指數就大漲六四．八九％創歷史新高；那指也大漲四三．四三％，標普上漲二四％、道瓊漲幅雖僅十三．四五％，但是指數創歷史新高。而日股在巴菲特極力看好下也大漲二八．二四％。台股表現不遑多讓，加權指數上漲二六．八三％、上櫃大漲二九．七六％，與美日股市漲幅同居全球前茅。

輝達、英特爾是科技股指標

台股及美股進入新的一年，基期的確較高，所以元月份前半段賣壓較大。美國依然為馬首，截至去年十二月二十七日當周，全球股票基金吸引資金流入高達一六○．一億美元，創二三年三月二十二日以來最大單周流入規模，其中，淨流入美國股票基金達一四五．七億美元，居全球之冠，創下二三年六月十四日以來最強勁的單周資金流入。美股去年尤其是科技股冠居全球，市場人士都認為一旦降息，對於刺激景氣是好事，特別是科技股。

且今年美國將進行總統大選，當初所開的基礎建設支票應將加速實現，包括鋼鐵、網路建設都將受惠。而ＡＩ去年橫空出世，今年切入相關晶片廠商勢必增加，不會再讓輝達一家獨大，超微、博通、邁威爾等晶片及矽智財相關公司較為看好。而隨著ＡＩ潮流進行，高頻寬記憶體（ＨＢＭ）用量也要增加，對於美光、三星及海力士有利。

當然，輝達還是市場一哥，如同當初特斯拉電動車上市，經過三至五年才有其他較強競爭者出現，何況市場還在擴大中，除美中外，去年第四季輝達執行長黃仁勳周遊東南亞、中東、印度各國，促銷ＡＩ晶片。台積電曾預言，預期至二七年，ＡＩ市場產值將以每年五成速度成長，所以輝達仍將是科技股指標。美國政策扶植的英特爾也是觀察重點。

不管第三季以前美股走勢如何，今年美國將進行總統大選，按以往經驗，美股通常漲勢居多，也就是四大指數將在去年底收盤之上。而聯準會預期今年將降息三次或以上，對股市利多於弊。

另一方面，中國去年受制於房地產大公司不斷爆雷，股市下跌，進而祭出降息，今年可望進一步降息。歐洲央行也傾向不再升息。換句話說，全球資金有機會面臨較寬鬆局面。

就美股慣性，除非全球出現較大經濟問題，否則元月份通常是各基金法人重新布局時間，所以短線雖拉回，但後續指數上漲機率較高。再來就是月中企業財報公布，市場預期去年下半年將是企業獲利谷底，今年企業獲利成長上看雙位數以上。技術面上，年底封關前美股拉回，十日線若不守或將退守月線，道瓊、標普、那指及費半支撐分別在三萬七千點、四千七百點、一萬四千四百點及四千點。在此之上屬於震盪盤堅。

傳產水泥、塑化相對抗跌

台股去年大漲，外資前十月賣超一四四六億元。惟股市在內資尤其是股票型ＥＴＦ規模大增至一．二兆元以上，力扛外資賣壓，指數緩慢上升；第四季特別是十月後，聯準會釋出升息見頂訊息，資金再度湧向台灣，十一及十二月大買三九五四億元，使得全年買超達二七五五億元，終結年度連三賣，也是將指數拉升逼近一萬八千點主要功臣。但也需要注意，外資大買同時，期貨空單也拉升至一．七萬口，一手買現股、一手空期貨，顯見指數拉升時也有避險意圖。當然總統大選也是變數，惟在台灣股票型配息ＥＴＦ規模逐步上升至去年底已超過一．四兆，今年持續看增，總統大選之後，市場在資金簇擁下還是要回歸原來走勢。

過去十一年裡頭一月台股上漲機率為六三．六％，不如二月及三月，但從此也可看出第一季台股上漲機率其實很高，主要是外資買盤以及各公司將公布去年獲利及股息政策。

按時間推估，元月十日將公布去年十二月營收、十三日是總統大選；中旬至下旬是美國企業公布財報及發表對下季看法之時；二月一日則是聯準會開會，接著就是春節。只要有美國企業財報大好，資金提前卡位，否則在此之前台股可能高檔震盪居多。此外，還有另一變數，去年第四季台幣大幅升值四．七五％，高於第三季貶值三．六三％，外銷業一定會有匯損，是要注意的。

去年幾乎沒表現的傳產水泥、塑化，相對具有抗跌力，但在中國持續整頓房地產下，業績要回春仍需等待。而政策刺激產業的重電、綠能、風電、軍工，在已編預算持續發包下，業績可望穩定成長。惟須注意，若是換黨執政這部分就要提高警覺。食品及餐飲步入年度銷售旺季，以卜蜂）、大成、王品等可注意。