謝金河：股價漲多就是最大的利空

【文／謝金河】

經過二三年的熱血奔騰，台股在過去一年拉出三七九三．一二，超大的二六．八三％大漲幅，在亞洲僅次於日本日經指數的二八．二四％，高居亞洲第二，如果以櫃買的漲幅二九．七六％計，則居亞洲第一，跟在日本、台灣後面的有南韓的十八．七三％、印度的十八．六九％。

當然更厲害的是美國各大指數，道瓊在二三年上漲十三．七％，標普五○○上揚二四．二三％，Nasdaq上漲四三．一二％，Nasdaq 100上揚五三．八一％，最厲害的是費城半導體指數大漲六四．九％，表現比較遜色的是ＮＢＩ生技分類指數，還有美元是弱勢的，二三年美元指數下跌二．○八九，跌幅是二．○三％，這是二三年強勢上漲的市場格局。

美元指數迎來開門紅

進入二四年第一個交易日，這個世界似乎倒轉過來，首先是弱勢的美元突然大漲，元月二日美元指數拉升○．九○一，漲幅是○．八九％，近期從一○○．六一七拉升到一○二．二三五，美元強勢當然造成股價的回跌，而美國各大指數也出現相反方向的變化，去年費半指數大漲六四．九％，成為全球最大漲幅市場，二四年開年首日，ＳＯＸ指數大跌一五二．四三，跌幅高達三．六五％，然後是去年科技七雄大漲，帶動Nasdaq 100大漲五三．八一％，開年首日大跌二八一．九九，跌幅一．六八％，這當中Apple大跌六．八九美元，跌三．五八％，市值剩二．八八九兆美元；去年一年漲最多的Nvidia大跌十三．五四美元；去年底表現不錯的ARM大跌八．二九％，連TSMC ADR都下跌二．三八％，這代表了一個很深的意涵：股價漲高就是最大利空。

二四年開年，美國各大指數好像倒轉過來一般，去年漲幅只有三．七四％的ＮＢＩ生技指數在開年首日大漲八六．四四，漲幅一．九八％，二三年漲幅只有十三．七％的道瓊指數開年上漲二五．五，美國的半導體股在二三年表現勇冠三軍，但進入二四年跌幅全球最重，TSMC ADR跌二．三八％，Intel跌四．八八％，高通跌三．○四％，AVGO跌二．七七％，ASML的ＤＵＶ被提前管制，下跌五．二八％，AMD也大跌八．八三美元，美光則下跌三．五二％。

比美股提前開盤的台股在開年首日就表現弱勢，加權指數一開盤就走低，收盤下跌七七．○五，台股開年走低，也是二三年奔騰下的結果，尤其是在二三年拉出大漲幅的個股都出現下調，像登上千元的聯發科下跌三．三五％，此時外資又出具報告下調評等，其實聯發科回檔，可能是另一次好的買進機會。

台灣命運的分水嶺

在二三年奔馳的AI PC概念，技嘉大跌四．一四％，緯創大跌四．九七％，緯穎大跌三．五六％，廣達也大跌四．六八％，宏碁也下跌二．七九％，這都印證了股價漲多就是最大利空的道理，反而是二三年一整年跌勢的貨櫃航運股，在二四年大顯身手，長榮上揚五．二三％，最高來到一五五元，如果把去年七○元股息算進去，股價在二二五元，陽明也上揚三．三一％，只有萬海殺尾盤。

進入二四年，未來一年的投資布局，眼前的第一個變數是攸關台灣大運的總統大選，這個選舉也是台灣命運的分水嶺。二四年是一個詭譎多變的年份，一是全世界是選舉年，而且是從台灣開始，接下來全球有四十幾個國家都必須面對選舉，台灣是第一個起跑的國家，而最重要的是年底的美國總統大選，川普能不能參選全球都在看，台灣與美國大選是全球民主陣營最重要的試金石。

另外是印度的莫迪、俄羅斯的普丁、印尼的佐科威派出兒子參選，這都是全世界注目的焦點，而台灣剩下不到十天就要選出下一任總統，最後的結果也會牽動未來股市的命運，如果執政黨勝出，國會也過半，未來幾年台灣會跟著美國科技創新的大運奔走，台股緩慢往上走，有上看兩萬點的潛力；第二個結果是執政黨總統勝出，國會未過半，台灣未來四年可能陷入紛擾中，任何法案可能受阻，台灣可能空轉四年。

現在在盤面上，大家可以看到對立法院未來走向高度影響的是軍工股和綠能產業，如果國會未過半，很可能國艦國造、國機國造的政策會受阻，這次漢翔、全訊、長榮航太、精剛、榮剛等股價形成橫盤，就是在等待選舉進一步的結果，如果國會未過半，這些軍工股長線走勢可能發生變化；反之，可能會有一番更大多頭格局，最顯著的例子是jpp-KY，去年股價最高漲到一七七．五元，成交量最大達二八二九七張，這次最低跌到一○六元，成交量只剩下一○一張。而這當中漢翔受到衝擊可能最大，這次在選戰中，執政黨訴求假如國會不過半，潛艦只有海鯤號一艘，台灣的軍工產業發展可能受限。