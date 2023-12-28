砷化鎵族群版圖變動 三檔指標

【文／莊家源】

隨著ＰＣ、手機需求逐漸回溫，再加上WiFi 7、車用Lidar與光通訊等新應用持續發酵，業績維持低檔已久的ＰＡ三雄，二○二四年將迎來轉機。

受到全球智慧型手機已步入成熟期，整體出貨量成長力道不如以往，在二○二一年時出貨量達十三.．一億支，隨後二二年受通膨、戰爭與升息等因素影響需求，整體出貨量年減八％至十二億支，二三年在通膨、升息影響持續，與消費著換機時間拉長之下，法人預估出貨量持平。不過，全球５Ｇ手機滲透率將可望再提升，法人預估二三年５Ｇ手機出貨量約七億支、占整體手機出貨五八％，預估二四年出貨量約七．七億支、滲透率將能提升至六二％。

ＰＡ三雄營運谷底已過

由於５Ｇ手機除了需要額外的基頻晶片、射頻模組（ＲＦ）以支援過去４Ｇ所沒有的3Ghz∼6Ghz頻段之外，還要向下兼容３Ｇ、２Ｇ等，使支援的頻段數量從十五個倍增至三○個。以５Ｇ當中Sub 6頻段為例，相較於４Ｇ手機，每支約增加二∼四顆功率放大器（ＰＡ），即使在整體智慧型手機出貨量持平下，ＰＡ的用量與ＲＦ元件的價值含量仍會持續增加，進一步推升砷化鎵（GaAs）晶圓代工需求。

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋二三年前十一月營收一四一．六九億元、年減十七．八％，前三季ＥＰＳ負一．一元，營收組成以手機ＰＡ（cellular）占四五∼五○％、通訊基礎建設（Infrastructure）占二○∼二五％、WiFi占十∼十五％、其他占十八％。以第三季業績表現來看，雖然產品組合受到高毛利的Infrastructure占比下降而變差，但在高階智慧型手機備貨，加上中系手機客戶庫存見底，急單挹注之下，帶動單季營收重返四○億元、稼動率提升至五○％，抵銷產品組合劣勢，單季獲利虧轉盈。

另一家砷化鎵晶圓代工廠宏捷科二三年前十一月營收十六．五三億元、年減七．六一％，前三季ＥＰＳ負○．三五元，營收組成以手機ＰＡ占六一．五％、WiFi占三三．四％、其他占五．一％。受惠中國手機品牌客戶庫存回到正常水位，加上新款機種陸續推出，拉貨動能優於原先預期，且進入第四季後訂單能見度持續提升，法人預估二三年營收有望站上二六億元以上水準、較二二年成長超過二○％以上，宣告營運正式擺脫谷底。

砷化鎵磊晶廠全新二三年前十一月營收二三．九九億元、年減○．八七％，前三季ＥＰＳ一．四二元，表現優於同業，營收組成以微電子占八二％、光電子占十八％，主要客戶有Skyworks、Qorvo、Avago、穩懋與宏捷科等。雖然二三年上半年業績復甦速度緩慢，但隨著客戶庫存調整結束，拉貨力道開始加大，單月營收自下半年起開始明顯回升，法人預估全年營收有望重返成長。

WiFi、車用提供成長動能

對於二四年展望方面，全新將持續受惠手機需求轉佳，５Ｇ滲透率提高，與在美系ＩＤＭ客戶（Skyworks、Qorvo）的供貨份額獲得提升，再加上WiFi 7等升級趨勢，與資料中心從四○○Ｇ往八○○Ｇ升級趨勢明顯，其中光收發模組內發射端（Laser Diode）與接收端（Photo Detector）的材料皆使用砷化鎵、磷化銦（InP）等化合物半導體，法人看好全新身為各大光通訊廠在資料中心產品的獨家供應商，將有助全新獲利更上一層樓。

根據Techno Systems Research預估，二○二三∼二七年全球WiFi 7產品出貨量年複合成長率達八七％，受惠自二○二○年疫情爆發以來，遠距辦公、教學帶動聯網需求，推動WiFi需求與升級加速，從疫情前的WiFi 5的最高傳輸速度只有3.5Gbps，到目前主流規格WiFi 6導入2.4GHz頻段後，最高傳輸速度達9.6Gbps，再到為配合生成式ＡＩ高速傳輸需求的WiFi 7，最高傳輸速度達46Gbps，以滿足高速、低延遲與穩定的資料傳輸。

法人認為，目前主流規格仍以WiFi 6為主，預估二四年WiFi 6占比為八一．四％、WiFi 7為五∼十％，在ＰＡ使用量方面，由於WiFi 7額外新增6GHz的獨立頻段，並支援最大頻寬320MHz，高出WiFi 6一倍，因此WiFi 7在ＰＡ的使用量將在多出一顆。