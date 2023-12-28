年終節慶 吃喝別漏掉這兩檔

【文／黃俊超】

傳產類股持穩輪動格局，危機可能是轉機，留意相對低基期的航運、成衣與製鞋，吃喝玩樂內需股則是當令題材。

詭譎多變應是描述近期航運類股最貼切的成語，先是散裝航運因巴拿馬運河乾旱，ＢＤＩ指數大幅上漲，尤其海岬型漲勢最凶猛，然而在不是傳統雨季的時期，十一月降雨量優於預期，管理當局允許二○二四年一月起，通行船隻從二二艘提升至二四艘，雖仍是低於過往水準，不過北行等待時間降至五．四天、南行則是七．九天，已見到逐漸紓緩的跡象。

紅海危機見轉機

過往ＢＤＩ指數第四季漲勢約莫都到十二月中旬附近，第一季因巴西雨季與中國進口鐵礦砂淡季等因素，通常是全年谷底，如今巴拿馬運河壅塞狀況可望舒緩，對短期運價恐相對不利。而在貨櫃航運方面，除了巴拿馬運河問題之外，還爆發了葉門激進團體襲擊行經紅海船隻，導致絕大多數船隻被迫暫停或繞道好望角。

上海航交所綜合運價指數（ＳＣＦＩ）單周上漲十四．七六％，三大長程線聯袂強彈，尤其歐洲線漲幅高達四五．四八％，地中海線也上漲三○．九％，然而這個可能將僅是曇花一現，美國大動作號召盟國組成「護航聯盟」，包含英國、巴林、加拿大、法國等超過二○國響應，保衛行經紅海、亞丁灣的商船，丹麥航商馬士基已率先宣布重啟紅海航線，將帶來示範效益。

也因此，縱然運價大幅走揚，且為連續第四周上漲，二十五日台灣貨櫃三雄、承攬業股價則是全面走軟，除了紅海危機有轉機之外，架構在過去兩周迅速上漲之上，短期內乖離與籌碼變化，也是拉回的因素之一。

倘若每一趟都要有護航才能通過，絕非長期正常現象，距離真正圓滿落幕，可能還需要更長的時間與更多的政治協商，則對於航運類股也或許仍存在變數。

全球運動龍頭品牌Nike最新財報與財測顯示，受到消費者支出趨於謹慎等因素，為二○一六年以來首次出現連續兩季不如預期，並下修原先預估全年中個位數成長至僅成長約一％，尤其是大中華區與歐非中東。亮點則是毛利率因運價下滑與全價產品銷售成長而提升，以及庫存持續去化，金額降至七九．七億美元、存貨天數則降至一○九．三四天。

奧運商機加持

除了財報與財測不如預期之外，Nike也宣布未來三年將削減二○億美元成本計畫，包括組織調整、減少產品數量、精簡管理層、啟用更多自動化技術與改善供應鏈，藉此控制成本，相對地，毛利率可望擴大一．四～一．六個百分點，如果不計算整頓費用，則獲利能達成全年目標。本季將認列四～四．五億美元稅前整頓費用，主要與資遣員工有關。

Nike運動鞋營收占比約六七％、服飾類約三成，下修財測基本上對於相關供應鏈一定將會帶來壓力，不過隨著環保、減碳等議題，客戶對供應商工廠要求更趨嚴格，因此，除了原料來源、生產比重等因素，也有越來越多大型品牌商，在可分散降低風險的邏輯不變之下，選擇集中供應商數量，而這些供應商不論廠區、良率與交期等，都已符合品牌商要求，尤其工序繁複的製鞋業，而後再將產能分散至各國家，視運輸、製造相關成本及稅率等狀況而定。

雖然預期Nike將會更嚴格審視成本，不過對於豐泰並不見得是壞事，可能有機會拿下更多的訂單、更高的滲透率，加上二四年巴黎奧運題材帶動，可觀察到豐泰下半年營收已明顯優於上半年，目前訂單能見度達二四年上半年，並將重啟擴產計畫，架構在二三年相對較低的基期之上，及新產能加入，法人認為二四年營收可望呈現雙位數成長，整體營運重返成長軌道。