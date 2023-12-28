謝金河：不對稱競爭的新時代

【文／謝金河】

二○二三年震驚美國職業棒球的最大新聞是道奇隊的大採購，道奇以十年七億美元簽下大谷翔平，這是超驚人的天價，過去超級球星年薪逾三千萬美元已是新聞，現在大谷翔平平均年薪逾七○○○萬美元，而且是一個大谷的薪水可以抵得過金鷹、馬林魚全隊薪水，這是美國ＭＬＢ史上新紀元，會是高懸很久的薪資紀錄。

更驚人的是道奇簽下大谷翔平之後，又以十年三．二五億美元簽下日本職棒三冠王山本由伸。山本在美國職棒一球未投，合約居然超過拿到賽揚獎的Gerrit Cole，道奇搖身變成採購王，而且不害怕奢侈稅，這個大豪購也揭開美國ＭＬＢ的大時代。

競爭集中化，贏者全拿

道奇對兩個日本來的大球星端上驚人的天價薪水，這也告訴大家，這是一個不對稱的年代，競爭的贏家愈拿愈多，道奇敢這麼大豪購，這是積極商業進取行為，因為要看大球星打球，必須付出高價門票，道奇二四年球季門票可能從五二○美元起跳，相對大谷離開的母隊天使門票只有二六美元，同樣是看球，看天使跟看道奇就相差二○倍，當然現場比賽的直播及商品會帶來更豐碩的收益，這是要賭就賭最大的。

從這個競爭集中化的現象也可以拿到資本市場來用，二○二三年領航全球股市的是費城半導體指數寫下四二二二．三二的歷史新高，全年大漲逾六四％，這當中Nvidia從一○八．一三美元大漲到五○四．六六美元，全年大漲逾二三七％，表現最可圈可點，Nvidia引領ＡＩ產業新浪潮，也帶動二○二四年全球產業新革命。

二○二三年美國股市最亮眼的焦點，除了道瓊指數創下三七六四三．三的歷史高價之外，費半漲幅最大，另一個是Nasda 100指數，這是科技七雄大漲帶來的熱效應，到年終，Apple市值站上三兆美元，微軟、Google有ＡＩ加持，市值分別達二．八七兆、一．七八八兆美元，Amazon也到一．五四兆美元，Meta大顯神通，市值跑到九一五八億美元，Tesla也到八一五九億美元，七家科技巨擘全力創造十二兆美元的市值，這是先前我所說的科技美元新夢幻。

美中角力是未來世界的主軸，美中的差距有多大？可以從科技股的實力看出端倪。把中國大市值的企業拿出來看，騰訊在遊戲管制中受到重挫，市值剩下三六四九億美元，阿里巴巴與拼多多在二十六日市值以一九二九億美元打成平手，美團六一四億美元，然後是網易五八一億美元，小米四六一億美元，京東四三八億美元，百度四○○億美元，八家中國最有競爭力的科技企業加起來，市值還抵不過一家Nvidia，這代表是科技創新主導世界未來的新時代，掌控科技創新力量的企業贏者全拿。

這是一個贏家通吃的不對稱時代，二○二四年看台股的高度，也要從這個角度出發，美國科技七雄主導世界創新的未來，而即將投票的台灣大選，也是台灣命運的轉折點，台灣選擇跟美國科技站在一起？還是選擇擁抱ＥＣＦＡ的傳統產業？將大大決定台股命運！如果台灣選擇和世界科技創新接軌，台股有希望慢慢朝著兩萬點的方向挺進；反之，台股鑽進了中國，將和中國的殺戮、中國的通縮連結在一起，台股會逐漸往下，這是二四年大選決定台灣命運，也決定台股的未來。

大選結果決定台股未來

因此，台股二○二四年的高度將由台積電、聯發科決定，二三年十一月台灣出口出現一個亮點，資通訊出口值九三．七億美元，比二二年同期成長七四．一％，這也預告經過一年多的庫存去化調整，台灣的資通訊產業可能領航台灣產業。二三年是伺服器大放異彩的年代，很多檔ＰＣ相關個股寫下歷史或近期新高，像廣達的二八二元，光寶科的一七四．五元，緯創一六一．五元，緯穎的二一四五元，技嘉三八二．五元，華碩到四九六元，勤誠到二八五元，英業達到七三．五元，營邦到六四二元。

五月的這一波拉升是台股二○二三年最亮眼的一段大行情，二三年是伺服器大放異彩的時代，到了二四年ＰＣ可能會在疫情衝擊後三年進入大換機潮，AI PC會成為新的主戰場，這次華碩漲到四九四．五元率先創新高，代表AI PC的新時代到來，跟著華碩一起創新高的有宏碁拉升到五四．八元，還有仁寶的四○．八五元，從這個角度來看，AI PC崛起，華碩、仁寶、宏碁成了新的核心。如果再往周邊擴散，英業達、神達可能都有角色。另外前一波帶領ＡＩ伺服器大漲的緯創在九○元附近盤整很久，這兩年大力整頓非核心事業，在ＡＩ的布局愈來愈聚焦，這次從一六一．五元折返在低檔調整一段時間，有捲土重來機會。

甚至和主機板相關的產業也在穩步推進，技嘉拉升到三八二．五元，微星發動漲勢，股價跨越二○○元，前三季ＥＰＳ八．○四元超過技嘉的五．三四元，股價有落後補漲效益；華擎也步步走高。這一波華碩率先創新高，主要有幾個原因，一是資本額只有七四．二八億元，二一年曾經配出四二元高股息，二三年第三季ＥＰＳ十四．九四元，如果重返榮景，未來要挑戰二○二一年的ＥＰＳ五九．九八元不是那麼困難，經過庫存去化調整，華碩似乎步向坦途。