飛龍在天 法人怎麼看

【文／周佳蓉】

台股迎向嶄新的一年，多數法人看好台股在電子產業的復甦下，將帶來正面影響，近來陸續發表二四年台股投資展望，哪些產業有向上空間？

二三年以來台股走勢震盪往上，截至十二月中旬，二五％的漲幅在全球主要股市表現中可謂名列前茅，當高通膨、高庫存、高利率等對股市不利的因素淡化後，二四年景氣有望自谷底回溫，受惠於美國聯準會風向轉鴿，利率點陣圖顯示二四年至少降息三碼，可望見到聯準會的預防性降息、長天期公債殖利率下挫之下，有利風險性資產持續反彈，資金行情持續。

近來開始有機構法人出具對二四年台股展望，法人有志一同看好國際經濟環境轉好對台股的正向影響，上市櫃企業獲利年增預估在十五～三○％區間，此外由ＡＩ股領軍盤面的態勢還將延續，加上諸多二三年需求疲弱的產業復甦力道已現，因此對台股的二四年表現多樂觀待之。

高低點差距大

觀察各家法人指數預測，二四年台股高點多數落於一八五○○～二○○○○點之間，其中最看好台股的法人機構凱基證券，點位上看二○○○○點，各家的報告中又以玉山投顧相對保守，加權指數高點相對較低，為一萬八千點。

玉山投顧定調二四年的台股走勢將「自高點回落再走揚」，高點有機會落於二四年第一季，而後則因為美國降息、中東局勢變化、美中科技戰持續等因素，可能導致台股基本面的轉弱並擴大加權指數回檔幅度，全年指數低點可能落於第三季，於一三五○○點附近，該點位也是目前業界中所公布的最低。

另外，台股在第四季可望來到二四年相對高點，似乎是各機構市場多數共識，主要理由也看到，年底再受美國總統大選行情支撐、偏弱的美元指數有利股市資金面、台灣出口數據／投資金額可望恢復成長，推升ＧＤＰ成長率等利多。

曲範轉移帶來台廠高獲利

凱基投顧預期，全球製造業自二三年第四季啟動的庫存回補周期，將延續至二四年以後，而這將使台灣製造業獲利重返循環性增長，時間將連續一～二年以上，並支撐台股多頭表現。另外，台灣科技股經歷科技創新、換機潮，將驅動典範轉移並為台廠帶來高獲利，基於過去在ＮＢ換機潮、智慧手機的歷史經驗，二三年才展開的ＡＩ狂潮可能複製類似模式，使台廠獲利出現結構性變化，凱基預估二四年企業獲利會有二○％以上成長。

由於二四年台灣總統選舉將於一月十三日揭曉，回顧過去七次大選，市場觀望資金回流後，選後一個月漲率高達七成以上。凱基預估二四年台股將類似「微笑曲線」走勢，而選後市場情緒回歸基本面，第二、三季進入銷售淡季，使指數上半年可能陷入修正，下半年後在AI PC出貨放量及美國選舉的助攻下，看好台股啟動多頭反攻，上看二萬點。

凱基認為，ＡＩ熱潮將帶領半導體、記憶體、雲端服務商獲利光景，包括權王台積電、聯發科、世芯ＫＹ、南亞科、宏碁資訊等，製造業補庫存將帶動車用與工業自動化需求回溫，如上銀、華孚，以及低軌衛星、電子紙都是成長趨勢的產業。