【文／方亞申】

台股外資認錯回補！受到PC及手機因AI新應用激勵，雙A品牌帶動相關代工及零組件股看好；電動車使用電子產品金額提高，也是商機，傳產及金融股則以殖利率為優先。

美國通膨舒緩，聯準會開會認為明年將降息三次，暗示通膨已受控制，美國十年期公債殖利率已跌破四％水準，接下來降息循環將開始，貨幣政策可望寬鬆，費城半導體指數也衝上四一○○點之上。在聯準會開會後，基本上降息已定調，只是時間是二四年上半年或下半年。

降息對科技股有利

資金成本降低對於科技股一般較為有利，不過費半指數二三年已上漲超過六○％；那指也大漲四○％，名列全球主要指數漲幅前二名，以至於近期以傳產股表現較強，預期降息使得美元指數回落至一○三以下，刺激國際原物料反彈，所以像是美國鋼鐵、鈕可鋼鐵、美國鋁業等股價大幅補漲；美國鋼鐵被日本鋼鐵溢價收購，股價飆漲；航太股波音走勢也強，幾乎是Ｖ型上升創今年高點，累計漲幅超過三○％，高過標普及道瓊漲幅。

二三年表現最好的是科技股，輝達十八日收盤站上五百美元歷史收盤新高，年度累計漲幅二四二％，居科技七雄之冠，再來如臉書及特斯拉漲幅都超過一倍。亞馬遜後來居上，漲幅超過八成；微軟、蘋果、谷歌也有超過五成漲幅，超過那指約十個百分點以上。

近期美股除了傳產外，以中低總市值個股走勢較強，博通總市值已超過台積電；英特爾及AMD都來到一九○○至二二○○億美元以上，AMD今年漲幅也超過一倍。其他如麥威爾、德儀、安森美、美光等都補漲。也由於ＡＩ的熱門，需要提升記憶體容量以及改由高頻寬記憶體，所以專攻記憶體的韓國海力士表現超強，漲幅超過八五％，大幅超過三星只有約上漲三成不到。

短線上只要四大指數未跌破十日線前，還是強勢，隨著時序接近年假聖誕節，賣壓應不大交投較清淡。

美元指數轉弱跌至一○二至一○三之間，其他貨幣理應升值，有利資金流入。不過歐亞股市十八、十九日同步拉回，最近歐洲德、法、義股市頻創歷史新高，拉回屬正常；中南美洲的巴西及墨西哥不是創今年就是歷史新高。亞洲則是南亞的印度創高，東北亞股市韓國及日本則震盪。

但是中港股市持續弱勢，測試今年低點，上證指數十九日盤中還一度創今年新低。國際油價因紅海被葉門武裝部隊無差別攻擊而反彈至七二美元，幅度不大。美國已組織九國打算動手。

AI PC新機發布雙Ａ帶頭漲

台股上市櫃指數二三年以來漲幅皆超過二四％以上，僅次於美國科技股及日經指數。相對香港恆生及國企下跌超過十五％，一來一往有近四○％差距。而外資十一月以來回補台股約三千億元，拉抬台股上漲約一千六百點，距離年底封關已剩個位天數，今年台股收盤應該相當不錯。按以往美國一月份那指及費半指數上漲機率高，尤其當十二月上漲收紅時，一月續漲可能性大。所以台股一月份表現應該還算不錯。一月十三日總統大選，但金管會主委先前談到其任務就是維持金融市場穩定，政黨若未輪替，台股將持續走原來方向居多，也就是震盪趨堅為主。

而回顧過去一年，電子股以及政策的重電股表現相對較好，尤其年初AI GPU的問世、搶購，致使台股下游伺服器代工大廠廣達、緯創、技嘉、英業達以及機殼、散熱、ＰＣＢ板等零組件個股漲幅都很大，動輒超過一．五倍，不輸輝達及美超微漲幅。而更強勢族群則屬矽智財，世芯ＫＹ漲幅超過三倍；創意、M31、智原等漲幅都是以倍數起跳。由於輝達掌握AI晶片，AMD也加入，但是市場夠大，台積電說過ＡＩ市場將以每年五成的速度成長至二○二七年，單靠晶片雙雄一定不夠，有錢的公司如臉書、蘋果、亞馬遜、谷歌等，一定自行開發晶片，此時就需要矽智財公司合作。

最近美國科技股漲幅最凶的、總市值超過台積電的大廠就是博通，該公司除通訊晶片外，也開發矽智財。博通總市值能站上五千億美元，代表市場對其產品線認同。所以未來一年世芯ＫＹ、創意、M31、力旺、智原、晶心科仍可注意。這是科技趨勢所在。

世芯將再度現增發行ＧＤＲ，預計募資約一一二億元，股本預計增加約五％，股價或下壓，待發行定價後，股價將有再表現機會。此族群可等待日ＫＤ值降至低檔重新交叉向上再買進。

由ＡＩ演進的AI PC，已見宏碁、華碩、技嘉、微星等發布新機型及定價，外資大為看好雙Ａ品牌公司，且Window 11等新產品進入上升周期，因此重申正向看待二四年個人電腦（ＰＣ）及伺服器ＯＤＭ廠，調升廣達、英業達、和碩及仁寶的目標價。由於此族群股價已經過回檔約三至五個月，值得期待。將以宏碁及華碩領先創高是指標。