AI邊緣運算4大天王

【文／林麗雪】

英特爾第一個內建NPU處理器宣布開賣，AMD及高通處理器也將跟著問世，邊緣AI盛世落地來臨，龐大的軟硬體升級商機正接棒AI伺服器，成為台股下一個最火熱的投資金礦。

英特爾新一代處理器Core Ultra於二三年十二月十五日正式發表，此款號稱四十年來第一個內建ＮＰＵ的處理器正式開賣，為個人電腦運行ＡＩ演算法建構發展雛形，也正式宣告AI PC時代的來臨！

緊接著在二四年上半年，AMD的Ryzen 8040系列及高通驍龍Ｘ系列晶片內建ＮＰＵ神經網路運算單元也將跟著問世，全球ＡＩ邊緣裝置運算力大躍進，全球各大品牌廠磨刀霍霍，總計已有超過二三○款AI PC將在未來一段時間搶市，ＡＩ邊緣運算加速落地，已掀起龐大升級商機。

ＰＣ是ＡＩ普及最佳載體

邊緣運算發展多年，但始終因為算力不足，應用商機無法大鳴大放，直至二二年，以大語言模型為主的生成式ＡＩ技術獲得重大突破並瞬間爆發成長，個人終端設備包括ＰＣ、平板、手機、汽車等邊緣ＡＩ裝置，成了這波ＡＩ發展大浪潮中，最具變現力的終端載體，亦是延續ＡＩ產業的下一個最大投資金礦。

終端載體雖有多元多樣的應用形態，但要讓ＡＩ應用大量落地及變現，ＰＣ是最能承載最多運用場景的個人化應用設備，相較於手機及其他可穿戴裝置等，ＰＣ具有多任務處理、大容量存儲及歷史上發展到目前為止最強的個人運算平台，加上多元的應用及可互動場景，都讓ＰＣ成為ＡＩ技術普及過程中最佳、最適及應用最全面的理想邊緣ＡＩ載體。

然不同於以往的終端應用，進入ＡＩ時代，終端用戶對於邊緣ＡＩ裝置的專屬化需求提高，使用者根據自己的數據和應用場景的不同，需和邊緣ＡＩ裝置出現頻繁的互動，AI PC的問世，將不僅僅是硬體的提升而已，更重要的是要偕同多重的軟體應用開發，以產生令用戶端青睞、且願意埋單的殺手級應用。

ＩＤＣ分析，傳統ＰＣ是以操作系統為基礎，使用者只要在系統介面上直接操作即可，但進入AI PC世代，產業生態將轉向從人的主動意志出發，由使用者產生主觀需求進而透過ＡＩ模型進行高算力的複雜工作，高頻且高強度的互動生態是AI PC世代的重要特徵，而使用者的需求就成為推動AI PC生態發展的關鍵因素。

實現AI PC普及，算力是最大基本前提，在終端裝置中，ＣＰＵ（中央處理器）+ＮＰＵ（神經網路單元）+ＧＰＵ（圖形處理器）偕同運作是ＡＩ規模化落地的必然要求，這也是英特爾第一個內建ＮＰＵ的處理器宣布正式開賣後，市場為之大為振奮所在。加入ＮＰＵ及ＧＰＵ等晶片，可以充分發揮ＰＣ終端裝置的各項硬體性能，ＣＰＵ在一般計算上表現出色已毋庸置疑，ＮＰＵ則專門針對神經網路工作負責進行優化，ＧＰＵ則在應用終端提供出色的圖形計算，三種晶片結合，就能實現更快速、更高效率的邊緣ＡＩ模型推理。

根據微軟的建議，AI PC的電腦算力至少應有四○TOPS（每秒一兆次操作），但目前已公布能符合算力的業者有限，英特爾的Core Ultra最高算力為三四TOPS，AMD預告明年將發表的Ryzen 8040系列處理器內建ＮＰＵ可達三九TOPS，僅高通的X Elite算力最高達四五TOPS，符合微軟的建議要求，但高通的ＡＩ工具生態系豐富度不足是劣勢，但無論如何，晶片大廠勢必在AI PC的處理器開發上加足馬力，並在二四年六月微軟發布整合Copilot的新世代Windows進行支援，這都將讓二四年的AI PC市場應用百花齊放。

晶片廠馬力全開提高算力

ＩＤＣ就預估，二四年起單是中國ＡＩ桌機及AI NB的出貨量就有望逾二千萬台，占中國整體電腦出貨量的五成以上，至二○二五年的出貨量更將衝破三千萬台，占整體出貨量高達七成以上，若加計中國市場以外的AI PC出貨量，二四年全球AI PC的出貨滲透率將不容小覷，從ＩＣ設計、品牌廠、ＯＤＭ廠、到相關零組件都有望受惠。

此外，AI PC要搭配混合型晶片產生高強度運算，包括記憶體及ＳＳＤ硬碟亦必須跟著升級，高速運算過程中產生的高耗能，必須搭配散熱規格的提升，另外包括電源負載及電池容量的升級，亦都是顯而易見的硬體升級需求，台灣科技廠在硬體的製造強項已毋庸置疑，AI PC時代來臨，台廠將雨露均霑。近期台股盤面上，品牌廠包括華碩、宏碁到高通Snapdragon X Elite主要ＯＤＭ廠的仁寶，都獲得資金青睞並創下波段新高，題材已持續發酵並獲得市場認同中。