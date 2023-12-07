三檔資安股防駭大作戰

【文／莊家源】

近年網路攻擊、資安事件層出不窮，駭客對製造業的攻擊數量有逐年增加的趨勢，而台灣又身為全球製造業中的要角，對於網路資安的維護將更為積極。

近年來，全球受疫情與通膨影響，驅使企業自動化、數位轉型加速，但伴隨而來的就是網路攻擊、資安事件快速增加，根據Fortinet旗下FortiGuard Labs威脅情資中心公布的二○二三上半年全球資安威脅報告中顯示，台灣今年上半年的惡意威脅數量急遽成長，與去年同期相比大增超過八成，且每秒就有將近一．五萬次攻擊發生，高居亞太之冠。此外，在這份報告中也特別提到，隨著勒索軟體與威脅技術的持續進化，駭客正改變過往亂槍打鳥的隨機入侵手法，轉而發動更具殺傷力的針對性攻擊，以追求投資報酬率與經濟利益的極大化。

製造業成駭客攻擊目標

在現代工廠中，為了提高生產效率，大量整合營運技術（ＯＴ）與資訊科技（ＩＴ），透過製造執行系統（ＭＥＳ）追蹤、控管製造流程，從接單、生產、設備管理、品管到進出貨等，使原來受封閉式網路保護的ＯＴ端大量暴露在網路威脅之下，單一漏洞可能很快就會成為入侵公司網路的起點。

根據趨勢科技研究，近年前十大勒索病毒主要鎖定感染ＯＴ與工業控制系統（ＩＣＳ）為攻擊目標，台灣科技製造業也成為駭客發動勒索病毒攻擊的受害者。根據統計，今年上半年全球威脅情報網共攔截六二○億次以上的威脅，過去三年之間以每半年增加三檔一倍的速度快速成長。

過去，政府單位與銀行一直都是駭客主要攻擊目標，但近年來在製造業與醫療產業遭受駭客攻擊的案例也與日俱增，在ＩＢＭ二○二二年度資訊安全威脅報告中指出，二一年全球製造業被攻擊的數量，首次超越金融業，其中，跨國製造工廠與供應鏈相關企業成為駭客重點攻擊對象。由於台灣的ＧＤＰ有三○％以上都是來自於製造業，且在全球供應鏈扮演要角，如何防範資安風險的威脅已是各大製造業者的當務之急。

近期政府積極在五加二（智慧機械、亞洲矽谷、綠能科技、生技醫藥、國防、新農業及循環經濟）產業創新的基礎上打造新一代核心戰略產業，特別強調「資安即國安」的重要性，已在「產業創新條例」條文中將新增資通安全產品或服務投資抵減優惠項目，包含終端與行動裝置防護、網路安全維護、資料與雲端安全維護有關的硬體、軟體、技術服務等。

金管會也在去年底宣布「金融資安行動方案二．○版」，要求國內六五家金融業者，必須設立資安長（CISO），除了定期召開資安長聯繫會議，強化網路身分驗證，核心資料、資料庫加密與分持，並有雲端備份機制等。在非金融業方面，要求國內資本額超過一○○億元、台灣五○成分的上市上櫃公司都需要設立資安長，且依據公司營運規模的程度，配置一定比例的資安人員。

根據資策會（ＭＩＣ）研究顯示，去年全球資安市場規模為一七四二億美元，預估到二六年將成長至二六一○億美元，平均複合成長率為十．六％，其中以軟體與服務的產值占比最高，分別占五一％與三八％。

資安需求日益高漲

雖然近年科技業受到全球景氣趨緩影響，已有不少公司減少今年資本支出，但對系統整合廠來說影響程度相對較小，主要原因在於企業數位轉型需求持續，與政府公部門標案常態性的設備更新等，受景氣波動程度較小。

系統整合廠零壹今年前十月營收為一一八．七億元、年增十．二九％，前三季ＥＰＳ三．四一元。零壹主要業務為代理網路相關軟硬體及周邊設備，在資安部份代理的品牌有Cisco、Palo Alto、Trend Micro、VMware等，營運地區以台灣為主。去年十一月宣布正式成為NetScout台灣授權代理商，今年下半年再取得ＡＩ相關產品代理，隨著企業數位轉型，且政府要求科技產業設立資安長等政策帶動，驅動資安需求將持續增加。