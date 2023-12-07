【文／黃俊超】

台灣加權指數黃金交叉香港恆生指數，除了權值股所屬產業前景差異之外，也顯示經濟消長變化及國際資金的流向。台股近期進入高檔整理，盤面依舊持穩類股輪動格局，個股依題材、籌碼面各自表述。

縱然聯準會主席鮑威爾表示，當前利率已「深入限制性區域」，仍準備在適當時機進一步緊縮，判斷何時可能實施寬鬆政策仍言之過早，然而市場預期升息循環已經結束，且明年將降息的聲量越來越高，摩根士丹利首席經濟學家Ellen Zentner預期三月就會啟動。聯準會將於十二月十三、十四日召開ＦＯＭＣ會議，風向球看八日公告的非農就業報告。

美國商務部點名Nvidia

美元指數目前在一○四上下震盪，十年期公債殖利率經過十一月的大幅滑落後，目前約在四．二％附近，殖利率與股市反向明顯，美股十一月起恢復活力，帶動整體國際股市多頭表態，道瓊指數創下今年新高，且距離歷史新高剩下不到一千點，S&P500、Nasdaq指數與費城半導體指數，皆一度逼近七月高點，Nasdaq100指數則已突破，代表中小型股的羅素二○○○指數自低點反彈十五％，順勢扭轉全年報酬率為正。

然而近日美國商務部長雷蒙多在演說中表示，美國必須加強出口管制，重點在於加強執法力道，防止中國在ＡＩ等新興技術領域超越美國，更表明「中國不是我們的朋友，而是我們遇過最大的威脅」，雖同意美中對話穩定雙邊關係，不過也必須對威脅保持充分警戒，並點名ＡＩ王者Nvidia，保護國家安全比短期收益更重要。

為了符合出口規範，Nvidia一再推出專門為中國市場設計的晶片，雷蒙多提醒Nvidia，不要想繞道或打擦邊球，若替中國重新設計具特定功能的晶片，將會加以管制，並且連同盟友更嚴格執行措施，絕不讓中國迎頭趕上。美國對中國的晶片禁令，雖然會對ＡＩ相關個股造成影響，但是並不會有絲毫延緩產業發展熱度的可能性。

Nvidia明年ＡＩ產品必定將是更為全面性的發展，包含H200、B100、GH200、GB200系列都將登場，而針對中國特製規格產品，從雷蒙多的談話來看，加上即將到來的美國總統大選，被封殺甚至禁令再升級恐都仍有空間，但是中國不會坐以待斃，華為推出Mate 60系列手機，除了具有政治操作目的，也展現出試圖自主研發的企圖心。

中國目前有四四座晶圓廠，另在建二二座、至少計畫十座，以十二吋為主、八吋為輔，聚焦於成熟製程，TrendForce預估，二○二七年中國將占成熟製程產能三三％，且還有上修的可能，日本也積極扶植半導體，有機會占先進製程產能三％。先進製程台積電領先地位無虞，其他廠商則多為分食成熟與特殊製程。

ＰＣＢ多元題材發酵

德國股市本波上漲已經創下歷史新高，日股也是創高格局，近日漲多後維持高檔震盪以上，韓股仍未脫離整理，穆迪調降中國主權信評展望至負向，上證指數無法突破六○日均線反壓，再次跌破三○○○點整關卡，被台灣加權指數超越的香港恆生指數，持續向下走低，與台股的差距已經拉開約一千點，高敏銳度且聰明的國際資金，持續往正確的方向移動。

加權指數近期再創今年新高一七五一六．六一點，盤面上維持輪動格局，十月以電子類股為主軸，尤以ＩＣ設計表現最為亮眼，近期資金擴散輪動至散裝航運，以及政策導向的重電與風力發電，日成交均量回升至三○○○億元以上，外資十一月買超二四○○億元，融資餘額也增加至去年六月中旬以來高點二三七七．九億元。

財報空窗期搭配成交量能維持不墜，盤面上籌碼優勢與消息面當道，除了追逐強勢股之外，相對低價、低基期個股，部分也出現了補漲，顯示盤面短線主要採動能交易，當沖比維持在兩成左右；十一月營收陸續公告，若能創歷史新高、今年新高或是月增、年增，將帶給強勢股更大的推升助力，歲末年終外資將放假，卻也是內資發揮的大好時機。

ＰＣＢ被譽為電子工業之母，台灣擁有全球最大產業鏈，總產值在二○二○年就已經突破一兆元，廣泛應用在各領域。華通除了消費性電子的訂單穩定貢獻之外，布局低軌衛星進入收割期，美系最主要客戶十月開通星鏈直連手機業務，第二家美系客戶Kuiper網路計畫用的兩顆原型衛星也發射成功，預期明年低軌衛星業將占營收比重將超過一成。