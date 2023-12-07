資金從中國跑到日本了！明年大選影響台股命運

【文／謝金河】

全球股市共同走過光輝的十一月，從日線看，美國各大指數都是大漲的走勢，道瓊大漲二八九八．○二，漲幅達八．七七％，這一個月，道瓊把今年的跌幅都收復回來，而且還站上三萬六千點，這是美股多頭的時代。其他如標普也大漲八．六二％，Nasdaq大漲十．七％，逼近歷史高點。有了Nvidia帶領的費城半導體指數在十一月大漲十五．八四％，今年拉出四七．六三％漲幅，堪稱出類拔萃。

資金從中國跑到日本了

全球地緣政治使然，東西兩大陣營交鋒一直是世界大事，過去一直以來，中國最喜歡說東升西降，但是在資本市場完全呈現的是西升東降，相對美股的蒸蒸日上，深滬港股市相對黯然無光。今年以來，上海Ｂ股大跌十九．五六％，香港恆生指數跌幅逾十六％，深圳成分指數大跌十二．三％，這是標準的西升東降景象。

十一月二十八日台股正式超車港股，到十二月五日為止，台股已經領先港股逾千點，我仔細盤點一下幾檔重要的香港上市中資股，像是阿里巴巴從三○九．四跌到六○．二五港元；騰訊從七七五．五跌到現在三○八．八港元；美團四六○跌到八三．七港元；嗶哩嗶哩從一○五二跌到六六．一港元；康希諾從四五○跌到二○．五港元，最近暴跌的藥明生物從二四八跌到二九．○五港元；李寧從一○八．二跌到二○．三港元。大家熟悉的康師傅十八．四八跌到九．一六港元，中國旺旺從八．四四跌到四．二五港元，股價都是腰斬等級的水準。一個經濟體的榮枯看潮水的起落就很清楚，就像貝萊德董事長Larry Fink一直說的：資金一直從中國跑出來，狂跑到日本去了！

今年的亞洲市場最能看出「美國派」和「中國派」的明顯差距，逐漸跟中國脫鉤的日本、台灣、南韓，今年股市表現相對出色，台股今年上漲二三．二％，日本大漲二六．三％，南韓也上漲十三．一六％，反而是東南亞的新加坡下跌五．八％，泰國大跌十七．五二％，菲律賓、馬來西亞都是跌勢。

今年十一月，日經指數上漲二六二八．○四，漲幅八．五二％，南韓上漲二五七．三，漲幅十一．三％，南韓宣布平盤以下不得放空，造成股價大幅上揚。台股也拉出一四三二．五八，漲幅達八．九五％。櫃買指數更是上漲一○．五四％，十一月對台股來說，堪稱是光輝的十一月。外資淨匯入一一二．五七億美元，台幣約三五一九億元，是史上單月最高紀錄，外資淨匯入台股二三六七．九八億，約七．四六兆台幣，都是罕見紀錄。今年前十一個月，外資淨匯入逾六二三○億台幣，台幣也因此在十一月急升三．七一％，從三二．四九一拉升到三一．二二，而經過今年七到十月外資大賣超後，今年前十一個月外資買超台股八九四．三億美元，這也是值得關注的焦點。

明年大選影響台股命運

外資在二○一八年賣超台股三五四八．六一億元，一九年買超二四四一．七六億元，之後連續三年賣超台股，扣除一九年的買超，外資在過去五年中有四年賣超台股，金額達二．五九兆元，如果單算二○到二二年的三年賣超，這三年外資賣超台股二．二二五九兆台幣，台股在外資大賣超中仍有可圈可點的表現，也可以看出內資實力很堅強。進入二四年，如果外資轉為積極買超，台股後勁不可忽視，而這個重要轉折點是在明年一月十三日的總統大選。

這次中國介入台灣的總統大選空前用力，馬前總統出面撮合的藍白合，看起來北京著力很深，當然最後是破局。不過君悅飯店的「五漢廢言」這齣大戲，看起來是一場演給北京看的戲碼，而郭董在富士康小罰二萬人民幣的鬧劇中鳴金收兵，也確定郭董在台灣政壇中從此角色快速退去，而這也影響鴻海整個集團的長線發展。

台灣這場大選也是台灣選邊的一次表決，國台辦主任宋濤多次重申「台灣面臨兩條路線選擇，希望台商站在歷史正確一邊」，中國透過認知作戰，企圖影響大選，對台進行一場最強力的「無煙硝戰爭」，台灣的選民這次選北京的中南海？或是選美國白宮？會決定台股及台灣長線命運，如果台灣選北京，未來會像中國經濟正在往下探底般，一直往下沈下去。

最近一個最鮮明的例子是美國商務部長雷蒙多在十二月二日特別挺身而出警告Nvidia的黃仁勳不要偷跑，她說中國是美國最大威脅，而不是朋友，企業不應該為了短期收入而犧牲國安，他直接點名輝達，如果再次為了調整規格繞開禁令，會更加適得其反，美國商務部隔日會出手再祭出更嚴格管制。雷蒙多這些話是衝著矽谷科技公司而來，她說在座的科技公司正因為商務部管制措施導致虧錢而心有不甘，但必須認命，畢竟保護美國國家安全比企業的短期收入更為重要，且維持民主法治對全球貿易體系更有利。