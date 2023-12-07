行家必看！8檔超人氣IC股

【文／魏聖峰】

高效能AI晶片由賣方主導市場價格，Nvidia毛利率成長率高於營收成長率，ARM從手機IP到伺服器用IP效能表現優異；USB高速傳輸的祥碩、混合式和電源管理IC的精拓科、AI晶片威盛、伺服器遠端管理IC的信驊都因為AI而受惠；消費電子IC設計的義隆、來頡得利於智慧型手機景氣觸底回升，營運步入佳境。

從國際大型ＩＣ設計公布的財報來看，ＡＩ需求持續暢旺，維持高成長模式，成為高階ＩＣ設計成長的動能。智慧型手機景氣已經觸底，高通和聯發科對未來營運成長動能恢復信心。不過，ＰＣ和車用半導體的需求仍停滯，這部分的確也會影響半導體景氣好轉的時間。大型ＩＣ設計公司紛紛向ＡＩ靠攏，早日讓公司的營運恢復成長軌道。Nvidia、博通、超微、英特爾、聯發科、Marvell和Skyworks產品導向，全都往ＡＩ靠攏。

當前的ＡＩ是Nvidia在二○一四年發現透過ＧＰＵ高倍速運算的特性，可以跨入ＡＩ。這一個巨大的發現，讓Nvidia營運呈現爆發性成長，因為ＡＩ讓Nvidia的本益比從不到十倍變成現在的六十倍，都是ＡＩ帶給Nvidia的實質貢獻。作為ＡＩ領頭羊，Nvidia上季營收達一八一．二億美元，年增率高達兩倍，超越市場平均預估。上季毛利率達七四．二五％，比前一季的七○．九三％再高一籌，更比去年同期的五五．五九％高出兩成。H100和A100是Nvidia現在最強的ＡＩ晶片。隨著生成式ＡＩ需求強勁成長，雲端服務商在ＡＩ的資本支出不斷成長，從上季Nvidia部門營收成長率中可看出，來自資料中心的營收年增率高達二七九％，且上季Nvidia資料中心的營收占比高達八成，是Nvidia最大獲利來源。

ＡＩ晶片由賣方主導供需 小標

從Nvidia的獲利趨勢來看，過去五季是獲利爆發成長的一年，上季淨利成長到九二．四三億美元，而一年前的淨利只有六．八億美元，淨利成長超過十二倍，遠比營收的成長幅度大很多。這是因為毛利率、營益率過去一年快速成長，市場對Nvidia的H100和A100晶片需求太強，只要Nvidia開價多少，客戶全都埋單，賺錢對Nvidia而言就像開水龍頭那樣快速。

由於市場對ＡＩ晶片的需求實在很強，Nvidia明年將推出更強大的HGX H200的ＡＩ處理器，主打超高容量、更大頻寬和更強的算力，當然價格也會比現有兩款ＡＩ晶片高出一截。然而，ＡＩ晶片現在是賣方市場，買方沒有太大的議價空間，因為市場需求實在太強。放眼ＡＩ產業，超微和英特爾的確都是Nvidia的競爭對手，以產品布局來看，超微和英特爾在ＡＩ的競爭力仍落後Nvidia一截，這也是Nvidia產品處於賣方市場的理由。

追求高效的運算能力是ＡＩ的特性，市場永遠追逐最強大的產品。Nvidia預估本季的毛利率將維持在七五∼七六％間，高於市場預期的七二．六％。

美對中緊縮ＡＩ管制 小標

不過，Nvidia的財測並非無懈可擊，當前最大的挑戰來自於監管部門，也就是美國商務部。美中關係沒有好轉，美國持續嚴格限制出口到中國的高科技產品。先前Nvidia推出降低規格的H800和A800出口給中國客戶遭美國政府監管部門駁回，近期又打算推出再降規格的H20和RTX4090 D。其中，H20的算力僅有H100的二○％、RTX4090 D的ＴＰＰ約在四四○○，略低於禁令標準的四八○○，打算繞道再出口給中國客戶。然而，美國商務部長雷蒙多最近批評，中國是美國最大的威脅而不是朋友，企業不應該為了短期收入而影響國安，再次點名Nvidia若再次為了繞道管制禁令將適得其反，美國商務部隔日就出手再管制。

換句話說，不論Nvidia降規格版多少的產品想要試圖出口給中國客戶，美國政府都將打回票。Nvidia日前發布財報時已坦承出口到中國的禁令會影響到該公司明年的獲利成長空間，雷蒙多最新的言論再打Nvidia一拳。上季Nvidia產品市場占比中，來自中國市場的營收占比為二二．二％，是Nvidia的第三大出口市場。以美國商務部的最新規範，Nvidia來自中國市場營收占比恐將少一半，的確影響Nvidia的營運成長。為此，執行長黃仁勳改口先全力供應日本ＡＩ發展的晶片，彌補中國市場的缺口。當然，Nvidia也不會孤單，美國政府的規範除了對Nvidia外，超微、英特爾、博通和其他美國科技業都一體適用。

超微上季淨利為二．九九億美元，雖然是過去一年來獲利最好的一季，ＥＰＳ○．六八美元。將推出MI300的ＡＩ處理器，對Nvidia有競爭力。ＡＩ晶片市場供不應求，MI300被華爾街市場認為有能力搶攻高階ＡＩ晶片市場。超微的ＡＩ晶片供應量仍有限，美國雲端服務商是超微最大客戶，英特爾八月份也推出降規格版的Gaudi 2 AI晶片，雖然市場炒作該款晶片組每顆要價五○萬人民幣，隨著美國政府祭出最新的禁令，英特爾短期內也沒辦法出貨給中國客戶。