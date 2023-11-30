機車霸主三陽 磨刀霍霍推新款

【文／周佳蓉】

耕耘電動機車技術多年，三陽終於推出首款ＰＥ３增程概念車，主要機車大廠Gogoro、光陽、三陽拚外銷，東協市場為長線發展重地。

在台灣二○五○年淨零轉型的大方向下，「運具電動化及無碳化」是行政院列為第七項關鍵戰略的推動路徑，其中推動電動巴士最早，市區公車和公務車預計二○三○年全面邁向電動化；在私人運具方面，二○三○年新能源機車目標要占新車比例達三五％，在各式電動運具中，電動機車可說是台灣發展最成熟、民眾也最熟悉的電動運具，然而現在電動機車占整體機車的比例，交通部公開資料顯示，二二年電動機車新車市售比來到十一．九％，數量為八．七萬台，再以機車普及率來看，全台統計至今年第二季共有一四三九萬台機車，僅有六六萬台是電動機車，比例占四．六％，著實有很大的進步空間。

兩大電動機車陣營對峙

台灣的電動機車發展主要分為兩大陣營，一為ＰＢＧＮ（Power by Gogoro Network）聯盟，由睿能創意（Gogoro）為首，與各家廠商共同建置電池交換站，聯盟成員亦可運用睿能的動力總成、控制器元件、智慧系統等技術，再以自家技術整合，開發出專屬於自己的電動車輛，像是宏佳騰、中華、ＰＧＯ摩特動力、台鈴、山葉等都推出了各式ＰＢＧＮ電動機車，睿能至今在全台建置二五四五個GoStation電池交換站、逾一萬兩千個機櫃，去年GoStation站點就已超車全台加油站數量；另一為Ionex聯盟，由光陽推出以充電為主、換電為輔的Ionex車能網系統，讓消費者可以自由選擇電池的使用方式，今年在米蘭國際二輪車展更展示如巴掌般大小的Ionex BMU（電池計量模組），將有多年經驗的電池平台開放，欲吸引其他機車製造商加入，壯大產業規模。

自從電動機車龍頭睿能二二年成功赴美國那斯達克掛牌上市，台灣電動機車業者在國際的能見度已大增，廠商除了在國內市場積極拓展外，也開始將目光放在國際市場，與海外的合作夥伴建立策略聯盟，尋求進行技術轉移或授權，並推出符合當地需求的產品。

Gogoro衝刺印度、菲律賓

睿能立足台灣之後，也希望透過國際資本與結盟在國際市場攻城掠地，不同於純粹銷售或是授權生產，企圖系統化的將電動機車與電池交換站網路從台灣複製到海外，睿能發現由於產品型態與生活方式的的不同，進軍歐洲就備感挑戰，在中國、印度和印尼等與台灣交通形態相近的市場才有發揮的空間，利用與當地整車廠ＯＥＭ合作或參與合資公司，Gogoro能以較低資本進入市場，並達成專業分工。

睿能近年在中國的發展因疫情、供應鏈問題與多方政治、地理因素影響下而停擺，印度、印尼兩地的發展則較為順利。今年還與印度政府簽署合作備忘錄，這項「超級計畫」包含獎勵及補貼在內未來八年將投資十五億美元，睿能將協助製造智慧車輛、智慧電池與電池交換站點，作為移動與儲能的主要來源，預計將創造當地一萬個就業機會；二二年將海外商業版圖擴大至新加坡、以色列與菲律賓，菲律賓是睿能第七個進軍的海外市場，睿能與當地最大電信公司Globe旗下917Ventures創投和另一家企業Ayala成立Gogoro Philippines合資公司，這次由睿能負責生產車輛到菲律賓銷售，公司預告今年第四季就會在馬尼拉大都會區開賣，進入大眾市場。

預計到今年底，Gogoro Network的服務版圖將會涵蓋全球四五個城市，並且支援五五種車款，隨著海外市場持續發展，透過跨國合作快速建立換電系統，睿能收取一次性費用或訂閱費模式，軟體營收可望持續成長。