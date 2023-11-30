Ai Pin橫空出世 概念股曝光

【文／吳旻蓁】

號稱是全球第一款個人ＡＩ裝置的Ai Pin強勢問世，引起科技圈矚目，亦可見ＡＩ商機逐漸從雲端擴展至邊緣運算，相關邊緣ＡＩ概念股正蠢蠢欲動。

近期，科技圈出現了一項引人注目的新產品「Ai Pin」，號稱是全球第一款個人ＡＩ裝置，不只獲得《時代雜誌》選為「二○二三年度發明」，更被視為是有望取代智慧型手機的顛覆性產品，究竟Ai Pin是何方神聖？

Ai Pin是由蘋果（Apple）前介面設計師Imran Chaudhri與軟體工程師Bethany Bongiorno共同創立的Humane所推出的，外觀設計簡潔，約四．五公分見方，重量不到一○○克，沒有螢幕，而是採用投影的方式，可以透過磁力輕鬆別在胸前。此外，Ai Pin採用高通Snapdragon處理器，內建四ＧＢ記憶體與三二ＧＢ儲存空間，並配備了超寬ＲＧＢ相機、深度感測器、運動感測器以及個人化揚聲器等。

Ai Pin取代智慧型手機？

而Ai Pin的重中之重在於其ＡＩ能力，搭載了自家軟體「AI Mic」來連接ＡＩ模型，結合了微軟和OpenAI的GPT-4技術；作業系統為專為ＡＩ設計的「Cosmos」，並藉由Cosmos中的人工智慧框架Ai Bus將使用者連結到所需的服務上；也就是說，完全不必下載、管理或啟動App。且與其他人工智慧應用產品一樣，Ai Pin同樣標榜使用者與其互動越深，就能更了解使用者真實需求，並且給予更加個人化的建議。

有別於智慧型手機、電腦、手錶等，Ai Pin可以說是一款全新的產品型態，雖具備手機應有的功能，包括電話、傳訊、翻譯、搜尋、拍攝等，但主要操作方式卻完全不同，使用者可以透過語音問答、手勢觸控、相機拍攝、影像投影等不同的操作與Ai Pin互動，且不需要類似「Hey Siri」、「OK Google」等喚醒詞。

從Humane在發表會上的舉例來看，Ai Pin可藉由人工智慧技術運作，回答使用者提問內容，或是將使用者口語內容翻譯成不同語言，另外也能透過投影互動方式讓使用者使用虛擬鍵盤，甚至可以使用相機啟動電腦視覺分析功能，藉此判斷拍攝食品的營養價值等。另外，此產品還內建一個名為「信任燈」的功能，當裝置的相機、麥克風或其他感測測量器正在記錄資料時，這個燈就會亮起，提醒用戶裝置正在運作。

「未來不會在你手中，也不會在你的臉上，未來的科技幾乎是隱形的。」這是今年年中Imran Chaudhri在ＴＥＤ演講上所說的一句話，也是Ai Pin所展現出的形象，儘管對於究竟Ai Pin能否取代智慧型手機，目前來看仍是未知數，但Ai Pin也確實為人類描繪了一個更自然與方便的未來。根據Crunchbase資料，Humane目前募得二三○○萬美元資金，其中投資人包括OpenAI的執行長奧特曼（Sam Altman）、微軟、Salesforce旗下的基金、Volvo旗下的基金等。不過因Ai Pin必須搭配服務才能發揮功用，故現階段只在美國市場推出。

邊緣ＡＩ應用將蓬勃發展

從Ai Pin的強勢問世來看，可見ＡＩ大趨勢逐漸從雲端伺服器推進至ＡＩ邊緣運算，包括PC/NB、手機、穿戴裝置、汽車、智慧家電等終端應用都將迎來蓬勃發展，因此近來市場也開始尋找有機會受惠的相關概念股，像是光感測、聲學元件、微投影、電池等皆是潛在受惠供應鏈。其中，光學鏡頭廠華晶科（3059）過去為全球前三大數位相機製造商，近年來積極轉型聚焦電動車、ＡＩ、５Ｇ、醫療等高階智慧影像解決方案，目前以四大產品線為營運主軸，包括精準醫療、電動車、機器人、低功耗ＡＩ晶片等。

華晶科醫療產品已從早期高階血糖機逐步拓展至各種一次性內視鏡智慧醫療影像應用產品，並已陸續量產；車用影像解決方案占年營收近五成，其中車用感測相機ＤＭＳ（Driver Montioring System）占大宗，主要應用於商用車隊管理，除對外監控道路環境之外，也監控駕駛人駕車狀態；機器人方面，主要結合先進３Ｄ感測技術和ＡＩ提供高精度機器視覺解決方案，應用於工業製造、車隊物流、IoT物聯網等場域。而華晶科也是高通（Qualcomm）在AIoT物聯網生態系的合作夥伴，今年基於高通高階系統晶片Qualcomm QCS6490，華晶科技也推出了「Altek Dash Cam」商用行車紀錄器。