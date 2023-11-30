【文／方亞申】

集團股、大型股年底積極作帳，華新集團、國巨集團都見著墨痕跡，傳產及金融股也悄悄上漲，台股正展現欲小不易的搶錢行情！

就過去十二月的股市來看，不管美股或台股都是年度上漲機率最高或次高月份。尤其今年十二月中旬美國聯準會是否停止升息，大家都在看。

就近期一些數據顯示，美國經濟有點降溫但是依然是往較好方向。首先國際油價降至每桶七七美元附近，較去年底約下跌三％，也較十一月下跌；大宗物資價格則盤跌。而十月份新屋銷售較九月下跌五．六％，高於預期的下跌四．七％、新屋銷售中間價格約四○．九三萬美元，是二○二一年八月以來最低，較去年同期下跌十七．六％，意味著貸款利率可能下降。這些數據都有機會刺激消費者物價指數（ＣＰＩ）進一步下降，聯準會升息可能性就大為降低，或許會維持五．二五至五．五％聯邦基準利率一陣子，但本波暴力式升息可望結束，對於股市尤其是科技股有利。

資金回流要觀察大型股

《霸榮周刊》（Barron's）統計，自一九五○年以來，標普指數從感恩節到跨年夜平均上漲一．七％，且有七○％的機率走高。美股在感恩節前強勁上漲時，到年底的漲勢會更強。標普指數在今年感恩節前的一個月已上漲八．一％，表現為一九九九年以來同期最佳。一九九九年該指數在年底前又繼續漲了三．七％。《霸榮周刊》認為今年也會如此。再者，標普指數在之前幾次（例如一九九五、二○○○、○六和一八年）升息循環結束後的一年裡，平均上漲十七％。

另一方面流入美國資金持續增加，儘管今年以來費半指數上漲近五成、那指及標普上漲三五％上下，但是市場還是看好，主要是資金回流。

據統計，美股基金持續五周資金淨流入，最近一周資金淨流入一二三億美元，若從十月十九日到十一月二二日的五周內，共淨流入五○○．四七億美元。美股資金從第二季到第三季初大量淨流出。這波資金猛烈回防美股，若看近三個月淨流入七五九億美元，今年來至十一月二十二日，美股基金仍淨流出近四八八億美元，代表極盛時期資金淨流出逾一二○○億美元，近三個月快速回防逾六成。

而資金回流未來就要看大型股，眾所注意的輝達公布財報，業績雖超過預期但對後市預估較保守，股價拉回，惟輝達股價距離歷史天價不遠；而且微軟創新高、亞馬遜、蘋果、臉書、英特爾、博通等，股價表現仍強。短線上只要四大指數未跌破十日線前，有利多頭。

台積電成為選舉控盤對象

台股十一月以來外資大買超二二○○億元以上，在八至十月連續賣超超過四千億元後，快速回補，致使今年外資總算買超台股，也令指數從一五九七五點大漲至一七四二一點，大漲一四四五點或八．九％；櫃買指數更是創今年新高。但是短線漲多就會拉回都視為正常，只要守住一六八○○至一七○○○點關卡都屬強勢。

二十八日台股開高走高大漲，已回補前一天下跌點數，技術上一七五○○點之上有前次大套牢壓力，不過月線已加速上升，月線不破前仍有利多頭。尤其即將進入年度漲升機率達八成的十二月，除非國際政經有重大變化，一般內資將扮演要角，外資買賣金額將下降，所以類似集團或大型股作帳式拉抬，所遇到壓力不會太大。

就統計數字來看，從二○一○年至去年底為止，台積電股價在十二月持平或上漲九次，四次下跌，上漲機率約七成左右；一月同樣上漲機率也在七成附近。而縮小至近六年，十二月僅一次下跌，持平或上漲機率高達八三．三％。而台積電又決定每季提高配息至三．五元、今年漲幅約三成，不如費半及那指，基期相對較低。當然十月營收超乎市場預期，若十一月或十二月都是如此，將有助股價推升動能。事實上這波外資大買台股，其中台積電就貢獻五百億元以上。

再者，一月份台積電上漲機率與十二月相近，近幾年從第四季股價上漲，慢一點可等待十二月收盤時買進。明年一月十三日台灣舉行總統大選，台積電是很好控盤對象。