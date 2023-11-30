謝金河：台股超車港股啟示錄

【文／謝金河】

這幾天，台灣最熱門的新聞是台股加權指數和香港恆生指數交叉！二十八日台股收盤一七三四一．二五，大約領先香港恆生指數二○點左右，尾盤港股小幅拉升又小贏台股十二．八九，台股與港港的拉鋸，這是大家很難想像的一件事，因為過去的三十一年，港股恆生指數一直都在台灣的加權指數之上。

回頭看台、港兩地的發展，台股在一九八六年首度登上千點，之後在台灣錢淹腳目中，台股到一九九○年創下一二六八二歷史新高，遙遙領先港股，但是一九九○年之後，台股從一二六八二跌到二四八五，從一九九二年起港股就領先台股，一九九六年台灣的加權指數最低三○九八．三三，香港恆生指數四七四五，這個差距最大的時候在二○一八年，恆生指數到三三四八四．○八，台股在一一一二六．二三，兩者最大差距達二二三五七．八五，這是台灣加權指數與香港恆生指數最大的差距。

台港股市如今打成平手

不過此時香港遭遇反送中、港版國安法衝擊，外資逐漸出走，香港人心惶惶，恆生指數逐漸每況愈下，港股年年跌幅居首，台股則逐漸趨堅，二○一六年二五○小英總統就職當天，台股收盤八一三一．二六，二○一九年最低點是九三八二．五一，到二○二○年COVID-19來襲，台股最慘跌到八五二三．六三，不過疫情帶給台灣空前大機會，台股在二○二○年七月三十日終於突破高懸了三十年的一二六八二，從此一路跑到一八六一九．六一，而香港恆生指數在去年底一度跌到一四五九七．三一，台港股市的差距愈縮愈小，現在雙方在一七三五○左右交叉，後續的變化才是重中之重的關鍵。

台股從落後港股的二二三五七．八五到今天打成平手，可以看出這三十年的兩岸三地巨大變化，一九八○年代，台幣隨著日圓升值，台灣出現股市、房地產的狂飆，加權指數從六三六漲到一二六八二，至少漲了二十倍，房地產則大漲逾十倍，到一九九○年前後，台股漲到一二六八二，日經指數漲到三八九五七，這個資金行情到一九九○年落下休止符，日本從此陷入失落時代，台灣也因為企業大規模西進，從此陷入困頓三十年。

而香港從一九九○年之後挺身而出，一九九○年起，中國從一九七八年鄧小平改革開放奠下基礎，在江澤民、胡錦濤執政的二十年，中國走的是最極端的資本主義，中國施展吸金大法，全世界最醒目資金源源不斷投資中國，中國的ＦＤＩ（外國直接投資）每年逾一千億美元，香港成了投資中國的資金調撥站，也是人流、物流、金流進入中國的中繼站，香港進入奔馳的時代，到二○○七年十月，恆生指數已經漲到三一九五八．四一，那時台股加權指數最高不過是九八五九．六五，那時台港股市的差距達二二○九八．七六，從一九九七到二○一八年，這是香港盛世的時代。

台股勝出機率越來越高

其實二○一七年習近平進入第二個任期，中國的強國策略引來美國祭出貿易戰、科技戰，中國經濟逐漸走下坡，之後外資撤離，香港感受最強烈，在港版國安法通過前後，香港發生一連串抗爭，經濟且戰且走，進入失落的時代！接下來，台港股市可能在一萬七千點互有領先，但長期來看，台股勝出的機率愈來愈高，這當中ＡＩ的發展，晶片主導的新時代，台股勝出的機率相對較高。

如果從小英執政算起，台股等於是從八千點左右大漲到一八六一九，這當中撐住台股的有幾個核心，一是半導體，最主要的是台積電在二○一八年前後，股價只有一八八．五元，最高來到六八八元，對加權指數貢獻卓著，大型科技公司的蛻變，像台達電從九八．三元漲到三八八．五元，ＩＣ設計的聯發科從一九九．五元漲到一二一五元，今年ＡＩ大顯身手，廣達從四七元漲到二八二元，技嘉從三六．二漲到三八二．五元，緯創從十六．九元漲到一六一．五元，都是撐起台股的重要功臣。

這當中，台股有很多產業式微，一個是金融業在一九八○寡占的年代，國泰人壽到一九七五元，三商銀都漲到千元以上，當時北企漲到一一八○元，經過資產泡沫，很多金融股倒閉或整併，最後富邦金、國泰金撐起半邊天，市值躋身前十大，而這些年，很多傳統產業不敵中國產能全開的壓力，逐漸喪失競爭力，像台塑四寶紛紛創下新低價，今年中鋼出現罕見的虧損，這都告訴大家，經過三十年，台股的生態已經有很大變化，台灣的電子股市值已囊括六成以上，正主導台股未來命運。

而香港股市在九○年代以前由香港本地財團如長江實業、新世界、新鴻基及恒基地產撐起，九○年代以後，眾多國企到香港掛牌，只要名字前面掛上「中國」的公司，股價都翻了好幾番，後來騰訊、美團主宰港股的變化，這些年阿里巴巴、京東、百度、蔚來、小鵬、理想等紛紛到香港掛牌，香港的新經濟股成為左右港股命運的新族群。

不過經過共同富裕之後，騰訊、阿里巴巴元氣大傷，中國官方大力扶植拼多多，京東等跟著急轉直下，阿里巴巴股價在二○一八年還有三○九．四港元，回到香港後卻跌到六二．五港元，騰訊也從七七五．五跌到一九八．五港元，香港重量級權值股股價欲振乏力，香港本地財團股早已委靡不振，香港正式進入失落的時代。