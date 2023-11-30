看選情賺行情 政策股表態

【文／莊家源】

藍白合破局，民進黨繼續執政的機率增加，市場資金持續聚焦在目前執政黨積極推動的再生能源、重電與儲能、軍工與半導體等產業。

近期藍白合宣告破局，三黨已各自提名正副總統候選人名單，而從目前多數民調數據顯示，民進黨提名的候選人支持度仍領先另外兩黨，這也引發市場資金更聚焦在蔡政府力推的再生能源、台電強化電網韌性建設計畫與生技產業，以及民進黨總統候選人賴清德強調的五大信賴產業，包括半導體、人工智慧、軍工、安控與通訊等。

再生能源政策做多

去年底，國發會公布「台灣二○五○淨零轉型階段目標及行動」，訂定二○三○年減碳目標達二三∼二五％，並強化再生能源建置、節能、運具電動化、碳匯及負排放技術、減碳國際合作等。今年二月立法院三讀通過「氣候變遷因應法」將二○五○年淨零排放目標正式入法，顯示台灣積極應對氣候變遷的決心。

不過近年受到疫情影響案場施工進度，原先經濟部規畫二五年再生能源發電占比二○％政策目標恐未能達標，預估二五年僅能達十五．二％，並於二六年十月起才能達到二○％目標。另外，從能源署公布資料顯示，截至今年九月底，太陽能裝機容量為一一．五五ＧＷ、離岸風電裝機容量為一．七ＧＷ，目標二五年離岸風機發電容量目標為五．七ＧＷ，並在二○二六∼三五年目標每年新增一．五ＧＷ裝機量，預計三五年將增加至二○．七ＧＷ。

國內離岸風電水下基礎建設業者世紀鋼今年前十月營收為一○八．三三億元，年增五○．六九％，前三季ＥＰＳ二．五二元；子公司世紀風電今年前十月營收為五六．七七億元，年增一一六．九二％，上半年ＥＰＳ為負○．七八元。去年世紀鋼與世紀風電皆受到疫情衝擊海上施工、供應鏈運輸，導致離岸風電建置進度落後，與自製管式支架（Jacket）遇生產瓶頸，依照合約規定提列逾期罰款準備金，影響獲利表現，進而壓抑股價表現。

今年世紀鋼與世紀風電在Jacket生產瓶頸已陸續克服、新增產能到位供貨開始轉順之下，營收大幅成長，且後續還能免於提列逾期罰款準備金，並可將已提列的金額回沖。法人看好，世紀鋼將持續受惠國產化政策，接獲更多訂單，目前主力生產台電富崴、海龍案場訂購之Jacket、水下基樁（Pin pile），兩大訂單預計將分別於二四年第三季、二五年第一季完成，隨著兩案陸續出貨、自製Jacket產能提升，今年獲利半個股本可期。

隨著再生能源建置量持續增加，也提升對電網與儲能系統的需求。台電在去年九月宣布將投資五六四五億元，以十年時間分階段完成「強化電網韌性建設計畫」，擬將集中式電網改為分散式電網，並汰換老舊電力電網系統。

綜觀受惠台電強化電網計畫與儲能系統需求的業者包括：電線電纜供應商華新、大亞、華榮，輸電配電設施的中興電、華城、亞力、大同、東元，智慧電網傳輸設備的康舒，儲能系統整合的台達電、台泥、盛達等。

國防預算再創新高

除了太陽能、離岸風電將持續受惠政策紅利之外，國防自主也是政府政策發展重點。今年八月，行政院通過明年度中央政府預算，其中國防預算編列四四○六億元，包括軍事投資一三○六億元、作業維持一三一○億元、人員維持一七九○億元；在特別預算方面，明年預計將達九四三億元，包括海空戰力提升特別預算四九○億元、新式戰機特別預算四五三億元。另外，再加上國防部的三個非營業特種基金編列七一九億元，合計達六○六八億元，再創歷史新高，預估將占ＧＤＰ二．五％。

目前台灣在國防策略有三大主軸，分別為國機國造、國艦國造與無人機攻擊載具。在國機國造部分，除了航太軍工大廠漢翔在國防產品占比達五七％，主要承接包括F-16V戰機升級與六六架勇鷹高教機委託製造等，法人預期，漢翔在空軍F-16V構改升級的鳳展專案，有望在今年底完成全案一三九架的性能提升，與勇鷹高教機已進入量產高峰，今年度交機十七架後，明年度將陸續交付十八架，持續維持高產能，延續營收與獲利動能。

在國艦國造方面，目前已有龍德造船承接的沱江艦與後續艦共十二艘，目前在手訂單仍達百億元；中信造船承接的海巡署巡防艦十二艘，與海軍輕型巡防艦防空、反潛型原型艦各一艘，預計二○二六年交付；台船建造的首艘自製潛艦海鯤艦也已在今年九月舉行下水典禮，隨著相關造艦造船工程持續推進，未來也將陸續反映在業績表現上。